https://arabic.sputniknews.com/20220317/هل-الخروج-من-عباءة-الدولار-أصبح-ممكنا-خبراء-اقتصاد-يجيبون-1060036977.html

هل الخروج من "عباءة الدولار" أصبح ممكنا؟... خبراء اقتصاد يجيبون

هل الخروج من "عباءة الدولار" أصبح ممكنا؟... خبراء اقتصاد يجيبون

رجح خبراء اقتصاد توجه العديد من دول العالم للخروج من تحت "عباءة الدولار" في التعاملات المالية بشكل تدريجي عبر اعتماد العملات المحلية في التبادلات الثنائية. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T18:46+0000

2022-03-17T18:46+0000

2022-03-17T18:46+0000

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ويرى الخبراء أن الخطوة ليست بالسهلة، لكنها ممكنة في حال وجود تحالفات سياسية قوية، كون الخطوة تحتاج لقرارات سياسية واتفاقيات جديدة، حيث أن معظم الاتفاقيات الدولية تعتمد الدولار كعملة للتبادل.خطوات معاكسةوفي 15 مارس/ آذار الجاري ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المملكة العربية السعودية تجري محادثات نشطة مع الصين لتسعير بعض مبيعاتها النفطية إليها باليوان، في علامة على التقارب مع بكين، وسط توتر مع واشنطن.ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة أن المحادثات مع الصين بشأن عقود النفط المسعرة باليوان توقفت منذ 6 سنوات، لكنها تسارعت هذا العام حيث أصبح السعوديون غير راضين بشكل متزايد عن الالتزامات الأمنية الأمريكية للدفاع عن المملكة، إذ تتطلع السعودية إلى الحصول على دعم من الولايات المتحدة بشأن تدخلها في اليمن.وتشتري الصين أكثر من 25 % من النفط الذي تصدره السعودية، وإذا تم تسعيره باليوان، فإن هذه المبيعات تعزز مكانة العملة الصينية.وكانت الصين قد قدمت عقود النفط المسعرة باليوان في عام 2018 كجزء من جهودها لجعل عملتها قابلة للتداول في جميع أنحاء العالم، لكنها لم تؤثر في هيمنة الدولار على سوق النفط.بداية انهيار واشنطنفي الإطار قال الخبير الاقتصادي عماد عكوش، إن العمل على هذا الخيار بدأ منذ فترة، ولا سيما من خلال منظمة "دول شنغهاي".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إمكانية نجاح هذا الخيار على المدى القصير غير ممكن، وأن الأمر يحتاج إلى معايير اقتصادية ومالية يجب الالتزام بها من قبل الدول التي ستكون شريكة في هذا الخيار.وأوضح عكوش أن المعايير تتضمن نسبة التضخم، نسبة العجز إلى الناتج القومي، حجم الدين العام إلى الناتج القومي، معدل الشفافية المعتمدة، نسبة القطاع العام إلى الاقتصاد القومي وغيرها من المعايير غير المتوفرة في الوقت الراهن بشكل كامل.ويرى عكوش أن محاولة تشكيل وسيلة دفع أخرى بين الدول يمكن أن تكون عبارة عن سلة من العملات للتبادل بينهما.التعسف الأمريكيفي السياق قال الدكتور سواهلية أحمد الخبير الاقتصادي الجزائري، إن ما يمر به العالم في الوقت الراهن وخاصة بشأن الأزمة في أوكرانيا كشف مدى "القبح الأمريكي" في استخدام الأدوات الاقتصادية في التأثير على اقتصاديات البلدان الأخرى.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اليوم وبعض نهوض الجانب الروسي دفع العديد من دول العالم للتخلص من التبعية المفرطة للدولار، ما يعني أن العديد من الدول وخاصة الدول النفطية قد تعتمد العملات المحلية على غرار الدولار ضمن التبادلات بين الدول، وهو ما يعد خطوة هامة في إطار التخلص من الدولار.أزمات الدولاربحسب الخبير الاقتصادي الجزائري فإن التوجه نحو هذه الخطوة مستقبلا ينم عن الإشكاليات والأزمات الموجودة حاليا والمرتبطة بالدولار.وأشار إلى توجه العديد من الدول لإعادة حساباتها والخروج من عباءة الدولار يعد نتيجة لتلاعب واشنطن باقتصاديات الدول بسبب التعامل بالدولار، واستفادتها بطباعة الدولار.ويرى أن اعتماد العملات المحلية في التعاملات الثنائية تعد خطوة جريئة، يمكن أن تجعل العديد من العملات ضمن التعامل، ما يجعل يقترب معه الانهيار الأمريكي.ويرجح الخبير أن تطبيق هذه التعاملات ليس صعبا، وأنه بإمكان بعض الدول تصدير النفط مقابل العملة الصينية أو الروسية، ما يعني أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية تصبح دون جدوى.وشدد على أن وجود تكتلات اقتصادية هامة تعتمد آليات جديدة بعيدة عن غطاء الدولار يساهم بشكل كبير في الخروج من الهيمنة الأمريكية.طرق بديلةفي الإطار ذاته قال الخبير الاقتصادي اللبناني جهاد الحكيم، إن البديل عن إجراء التعاملات بالدولار بين الدول، يجب أن يحدث بطريقة طبيعية وليس بشكل قسري.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العملات الرقمية اجتاحت العالم بطريقة طبيعية وليست قسرية.ويرى الحكيم أنه على الصعيد العالمي وبشكل عام المصارف المركزية كما التجارية، وصناديق الاستثمار والشركات المالية والتجارية وحتى الأفراد يدخرون ويتعاملون بالدولار من أكثر من بقية العملات، وهو يجعل الدولار لديه أهمية أكبر، وأن أي تغيير في هذا الأمر يجب أن يأتي بشكل عفوي وطبيعي وليس قسري من قبل الفرقاء الذين يتعاملون الدولار.وأشار إلى أن العوائق الحالية لا تعني عدم وجود بدائل عن الدولار أو منافسة، لكن حتى الساعة لم ترتق إلى الحد المطلوب كي تحل محل الدولار.الخروج أصبح ممكنافيما أشار الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، إن الخروج من عطاء الدولار أصبح ممكنا على نطاق محدود في الوقت الراهن.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الدول الكبرى تربطها العديد من المصالح المشتركة والاتفاقيات التي تنص على التعامل بالدولار.وأشار إلى أن القرار لا يرتبط بالجانب الاقتصادي فقط، بل يرتبط بتحالفات سياسية قد تفرض نفسها خلال الفترة المقبلة.ووصف مسؤول أمريكي كبير فكرة بيع السعوديين للنفط إلى الصين باليوان بأنها "غير مرجحة للغاية"، لافتا إلى أن السعوديين طرحوا الفكرة في الماضي عندما كان هناك توتر بين واشنطن والرياض.وقال المسؤول لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن تحويل ملايين براميل النفط من الدولار إلى اليوان كل يوم، يمكن أن يضر الاقتصاد السعودي، والذي ترتبط عملته الريال بالدولار الأمريكي.

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