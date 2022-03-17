https://arabic.sputniknews.com/20220317/هل-هذه-الآلاف-خرجت-لتشييع-المعدومين-في-السعودية-فعلا؟-فيديو-1060029473.html
هل هذه الآلاف خرجت لتشييع المعدومين في السعودية فعلا؟... فيديو
هل هذه الآلاف خرجت لتشييع المعدومين في السعودية فعلا؟... فيديو
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو يزعم ناشروه أنه لتشييع 81 شخصا تم إعدامهم في يوم واحد بعد إدانتهم بجرائم مختلفة مرتبطة بـ"الإرهاب". 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T14:53+0000
2022-03-17T14:53+0000
2022-03-17T14:53+0000
السعودية
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ووفقا لوزارة الداخلية السعودية، فإن المتهمين منتمون "لتنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة".وأضافت أن 8 متهمين أدينوا بـ"إطلاق النار على مواطنين في قرية الدالوة في محافظة الأحساء" في شرق البلاد، في حادثة أسفرت عن "مقتل عدد من المواطنين منهم أطفال وقتل رجلي أمن وإصابة آخرين".وفي الفيديو نرى آلاف الأشخاص يحتشدون حاملين لافتات ورايات ويُسمعون وهم يرددون نشيدا.الحقيقةبعد البحث تبين أن الفيديو لا علاقة له بتشييع من أعدموا، وأنه منشور في حسابات عدة خلال شهر تشرين/الثاني نوفمبر سنة 2014، وكانت هناك تعليقات تفيد بأن الفيديو يصور "تشييع شهداء الدالوة".وبحصر البحث بالفترة الزمنية نفسها واستخدام كلمات مفتاح يمكن العثور على مشاهد من زوايا أخرى للتشييع نفسه.ماذا حدث في الدالوةفي 7 نوفمبر 2014 شارك الآلاف في جنازة 8 أشخاص قتلوا في هجوم غير مسبوق على الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية في السعودية.وقتل سبعة من الثمانية عندما أطلق مسلحون مقنعون النار مساء يوم 3 نوفمبر 2014 خلال إحياء ذكرى عاشوراء في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية.وقتل الثامن في قرية مجاورة برصاص مهاجمين أثناء سرقة سيارته لاستخدامها في الهجوم، بحسب ما أفاد سكان وصحف محلية.وتدفق المشيعون على قرية الدالوة من مختلف أنحاء المملكة، وهتف المشيعون "سنة وشيعة إخوان، ولن نتخلى عن الوطن"، طبقا لصور بثت على الإنترنت، وسط دعوات لنبذ الطائفية.ويعيش في الأحساء غالبية الشيعة الذين يشكلون نحو 10% من سكان المملكة ذات الغالبية السنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الداخلية-السعودية-تنفذ-حكم-الإعدام-على-بعض-الأشخاص-عقب-صدور-أحكام-بثبوت-الإدانة-1059802617.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
هل هذه الآلاف خرجت لتشييع المعدومين في السعودية فعلا؟... فيديو
تابعنا عبر
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو يزعم ناشروه أنه لتشييع 81 شخصا تم إعدامهم في يوم واحد بعد إدانتهم بجرائم مختلفة مرتبطة بـ"الإرهاب".
ووفقا لوزارة الداخلية السعودية
، فإن المتهمين منتمون "لتنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة".
وأضافت أن 8 متهمين أدينوا بـ"إطلاق النار على مواطنين في قرية الدالوة في محافظة الأحساء" في شرق البلاد، في حادثة أسفرت عن "مقتل عدد من المواطنين منهم أطفال وقتل رجلي أمن وإصابة آخرين".
وفي الفيديو نرى آلاف الأشخاص يحتشدون حاملين لافتات ورايات ويُسمعون وهم يرددون نشيدا.
الحقيقة
بعد البحث تبين أن الفيديو لا علاقة له بتشييع من أعدموا، وأنه منشور في حسابات عدة خلال شهر تشرين/الثاني نوفمبر سنة 2014، وكانت هناك تعليقات تفيد بأن الفيديو يصور "تشييع شهداء الدالوة".
وبحصر البحث بالفترة الزمنية نفسها واستخدام كلمات مفتاح يمكن العثور على مشاهد من زوايا أخرى للتشييع نفسه.
ماذا حدث في الدالوة
في 7 نوفمبر 2014 شارك الآلاف في جنازة 8 أشخاص قتلوا في هجوم غير مسبوق على الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية في السعودية
.
وقتل سبعة من الثمانية عندما أطلق مسلحون مقنعون النار مساء يوم 3 نوفمبر 2014 خلال إحياء ذكرى عاشوراء في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية.
وقتل الثامن في قرية مجاورة برصاص مهاجمين أثناء سرقة سيارته لاستخدامها في الهجوم، بحسب ما أفاد سكان وصحف محلية.
وتدفق المشيعون على قرية الدالوة من مختلف أنحاء المملكة، وهتف المشيعون "سنة وشيعة إخوان، ولن نتخلى عن الوطن"، طبقا لصور بثت على الإنترنت، وسط دعوات لنبذ الطائفية.
ويعيش في الأحساء غالبية الشيعة الذين يشكلون نحو 10% من سكان المملكة ذات الغالبية السنية.