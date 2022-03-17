https://arabic.sputniknews.com/20220317/هل-يحق-لرئيس-دولة-قتلت-بقنابلها-ملايين-البشر-في-العالم--أن-يصف-غيره-بالإجرام---1060024520.html
هل يحق لرئيس دولة قتلت بقنابلها ملايين البشر في العالم أن يصف غيره بالإجرام؟
هل يحق لرئيس دولة قتلت بقنابلها ملايين البشر في العالم أن يصف غيره بالإجرام؟
أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين، أن نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، "مرفوض ولا يغتفر" من رئيس دولة قتلت... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T13:16+0000
2022-03-17T13:16+0000
2022-03-17T13:16+0000
راديو
حول العالم
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هل يحق لرئيس دولة قتلت بقنابلها ملايين البشر في العالم أن يصف غيره بالإجرام؟
هل يحق لرئيس دولة قتلت بقنابلها ملايين البشر في العالم أن يصف غيره بالإجرام؟
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر مثل هذه التصريحات من قبل بايدن نهجا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ولماذا لا يرد بوتين على مثل هذه التصريحات: "رئيسنا شخصية دولية حكيمة وبعيدة النظر ومثقفة".يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية د.علي الأحمد، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
هل يحق لرئيس دولة قتلت بقنابلها ملايين البشر في العالم أن يصف غيره بالإجرام؟
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أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين، أن نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، "مرفوض ولا يغتفر" من رئيس دولة قتلت بقنابلها مئات الآلاف من البشر حول العالم.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر مثل هذه التصريحات من قبل بايدن نهجا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ولماذا لا يرد بوتين على مثل هذه التصريحات: "رئيسنا شخصية دولية حكيمة وبعيدة النظر ومثقفة".
يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية د.علي الأحمد، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"للأسف الشديد، هذا الصلف الغربي في التعاطي مع العالم، وعدم السماح لأي دولة أن تكون حاضرة وذات سيادة، هذا ينسحب على وصف الرئيس الروسي بأنه في لحظة ما وصفه بقاتل، والآن بصفة "مجرم حرب".
وأشار الأحمد إلى أن هذه اللغة المتغطرسة للرئيس الأميركي، هي محاولة إحاطة الرئيس الروسي، وعدم السماح لدولته بأن تكون دولة ذات سيادة وأن يكون لديها الحد الأدنى من الكرامة وهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..