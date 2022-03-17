https://arabic.sputniknews.com/20220317/هل-يحق-لرئيس-دولة-قتلت-بقنابلها-ملايين-البشر-في-العالم--أن-يصف-غيره-بالإجرام---1060024520.html

هل يحق لرئيس دولة قتلت بقنابلها ملايين البشر في العالم أن يصف غيره بالإجرام؟

هل يحق لرئيس دولة قتلت بقنابلها ملايين البشر في العالم أن يصف غيره بالإجرام؟

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين، أن نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، "مرفوض ولا يغتفر" من رئيس دولة قتلت... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T13:16+0000

2022-03-17T13:16+0000

2022-03-17T13:16+0000

راديو

حول العالم

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هل يحق لرئيس دولة قتلت بقنابلها ملايين البشر في العالم أن يصف غيره بالإجرام؟ هل يحق لرئيس دولة قتلت بقنابلها ملايين البشر في العالم أن يصف غيره بالإجرام؟

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر مثل هذه التصريحات من قبل بايدن نهجا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ولماذا لا يرد بوتين على مثل هذه التصريحات: "رئيسنا شخصية دولية حكيمة وبعيدة النظر ومثقفة".يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية د.علي الأحمد، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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