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https://arabic.sputniknews.com/20220317/هل-يمكن-لروسيا-مساعدة-البرازيل-في-مشروع-غواصات-نووية-أو-تأجيرها--1060018844.html
هل يمكن لروسيا مساعدة البرازيل في مشروع غواصات نووية أو تأجيرها؟
هل يمكن لروسيا مساعدة البرازيل في مشروع غواصات نووية أو تأجيرها؟
قال الرئيس الأركان السابق للبحرية الروسية، الأدميرال فيكتور كرافشينكو، إنه يمكن لروسيا مساعدة البرازيل في المشروع الوطني لإنشاء غواصات نووية (NPS) في عدة... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T11:45+0000
2022-03-17T11:45+0000
روسيا
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قال كرافشينكو: "يمكننا مساعدة البرازيل في تطوير مشروع وطني لبناء غواصة نووية بعدة طرق: عن طريق نقل تكنولوجيا المفاعلات النووية، والمهندسين، والمفاعلات الجاهزة، وأخيراً عن طريق تأجير غواصة روسية، على غرار الهند".وشدد في الوقت نفسه على أن النظام الدولي يحظر بيع الأسلحة النووية وليس التكنولوجيا النووية.وأشار إلى أن "روساتوم" تبني محطات للطاقة النووية في جميع أنحاء العالم وهذا لا يثير أي تساؤلات.بالإضافة إلى ذلك، أشار كرافشينكو إلى أنه في الخريف الماضي، أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا عن إنشاء شراكة في مجال الدفاع والأمن "AUKUS"، وستكون هذه المبادرة هي الأولى في إطار التحالف إنشاء غواصات نووية للبحرية الأسترالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الرئيس-البرازيلي-بوتين-أقوى-زعيم-في-العالم-1059656713.html
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هل يمكن لروسيا مساعدة البرازيل في مشروع غواصات نووية أو تأجيرها؟

11:45 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو، موسكو، روسيا 16 فبراير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو، موسكو، روسيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال الرئيس الأركان السابق للبحرية الروسية، الأدميرال فيكتور كرافشينكو، إنه يمكن لروسيا مساعدة البرازيل في المشروع الوطني لإنشاء غواصات نووية (NPS) في عدة مجالات.
قال كرافشينكو: "يمكننا مساعدة البرازيل في تطوير مشروع وطني لبناء غواصة نووية بعدة طرق: عن طريق نقل تكنولوجيا المفاعلات النووية، والمهندسين، والمفاعلات الجاهزة، وأخيراً عن طريق تأجير غواصة روسية، على غرار الهند".
وشدد في الوقت نفسه على أن النظام الدولي يحظر بيع الأسلحة النووية وليس التكنولوجيا النووية.
وأشار إلى أن "روساتوم" تبني محطات للطاقة النووية في جميع أنحاء العالم وهذا لا يثير أي تساؤلات.
بالإضافة إلى ذلك، أشار كرافشينكو إلى أنه في الخريف الماضي، أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا عن إنشاء شراكة في مجال الدفاع والأمن "AUKUS"، وستكون هذه المبادرة هي الأولى في إطار التحالف إنشاء غواصات نووية للبحرية الأسترالية.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو، موسكو، روسيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
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