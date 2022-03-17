https://arabic.sputniknews.com/20220317/والاس-بريطانيا-ستنشر-نظام-دفاع-جوي-جديد-و100-جندي-في-بولندا-1060017649.html
والاس: بريطانيا ستنشر نظام دفاع جوي جديد و100 جندي في بولندا
والاس: بريطانيا ستنشر نظام دفاع جوي جديد و100 جندي في بولندا
قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس، اليوم الخميس، إن بريطانيا ستنشر نظام الدفاع الجوي "سكاي سابر" و100 جندي عسكري في بولندا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T11:19+0000
2022-03-17T11:19+0000
2022-03-17T11:19+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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بولندا
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وأشاروالاس بعد اجتماعه مع نظيره البولندي ماريوس بلاشتشاك خلال زيارة لوارسو، إلى أن بريطانيا ستنشر نظامها الصاروخي سكاي سابر في بولندا، في الوقت الذي يتحرك فيه الناتو لتعزيز الأمن في جناحه الشرقي في ضوء "الغزو الروسي لأوكرانيا"، وفق تعبيره. وقال بن والاس في مؤتمر صحفي: "سننشر نظام صواريخ سكاي سيبر متوسط المدى ومضاد للطائرات في بولندا مع حوالي 100 جندي، للتأكد من أننا نقف إلى جانب بولندا لحماية مجالها الجوي من أي عدوان آخر من جانب روسيا"، بحسب "رويترز". وأوضح الوزير البريطاني أن نظام "سكاي سابر" هو "أحدث نظام متوسط المدى يمكنه إصابة هدف بحجم كرة تنس تطير بسرعة الصوت"، وأضاف "سنطور هذا النظام مع بولندا في المستقبل".وكان الجيش البريطاني قد اعتمد نظام الدفاع الجوي سكاي سابرالجديد في نهاية عام 2021، ليحل محل صواريخ "Rapier" التي كانت قيد الاستخدام منذ السبعينيات. وبحسب التقارير، يمكن لنظام سكاي سابرالتحكم في تحليق 24 صاروخًا في نفس الوقت، وهو قادر على تدمير المقاتلات والطائرات دون طيار والقنابل الموجهة بالليزر.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/بريطانيا-تكشف-ما-اتفق-عليه-بوريس-جونسون-مع-محمد-بن-سلمان--في-الرياض-1060004883.html
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العالم, بريطانيا, بولندا
والاس: بريطانيا ستنشر نظام دفاع جوي جديد و100 جندي في بولندا
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قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس، اليوم الخميس، إن بريطانيا ستنشر نظام الدفاع الجوي "سكاي سابر" و100 جندي عسكري في بولندا.
وأشاروالاس بعد اجتماعه مع نظيره البولندي ماريوس بلاشتشاك خلال زيارة لوارسو، إلى أن بريطانيا ستنشر نظامها الصاروخي سكاي سابر في بولندا، في الوقت الذي يتحرك فيه الناتو لتعزيز الأمن في جناحه الشرقي في ضوء "الغزو الروسي لأوكرانيا"، وفق تعبيره.
وقال بن والاس في مؤتمر صحفي: "سننشر نظام صواريخ سكاي سيبر متوسط المدى ومضاد للطائرات في بولندا مع حوالي 100 جندي، للتأكد من أننا نقف إلى جانب بولندا لحماية مجالها الجوي من أي عدوان آخر من جانب روسيا"، بحسب "رويترز
".
وأوضح الوزير البريطاني أن نظام "سكاي سابر" هو "أحدث نظام متوسط المدى يمكنه إصابة هدف بحجم كرة تنس تطير بسرعة الصوت"، وأضاف "سنطور هذا النظام مع بولندا في المستقبل".
وكان الجيش البريطاني قد اعتمد نظام الدفاع الجوي سكاي سابرالجديد في نهاية عام 2021، ليحل محل صواريخ "Rapier" التي كانت قيد الاستخدام منذ السبعينيات. وبحسب التقارير، يمكن لنظام سكاي سابرالتحكم في تحليق 24 صاروخًا في نفس الوقت، وهو قادر على تدمير المقاتلات والطائرات دون طيار والقنابل الموجهة بالليزر.