https://arabic.sputniknews.com/20220317/وزير-الدفاع-الأميركي-أوكرانيا-نجحت-في-منع-التفوق-الجوي-الروسي-1060031653.html

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا نجحت في منع التفوق الجوي الروسي

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا نجحت في منع التفوق الجوي الروسي

أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن أوكرانيا "نجحت في منع التفوق الجوي لروسيا"، لافتا إلى أن خطوة فرض حظر جوي في أوكرانيا، ستؤدي للاشتباك مع روسيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T15:34+0000

2022-03-17T15:34+0000

2022-03-17T15:34+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الأميركي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال أوستن، في مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي، اليوم الخميس، إن "أوكرانيا نجحت في منع تفوق الروس جوا"، مشيرا إلى أن "فرض حظر طيران سيؤدي للاشتباك مع روسيا وهذا لن يحدث"، لافتا إلى أن "الطائرات المسيرة كانت ناجعة في الاشتباك مع القوات الروسية.. وأن روسيا أطلقت صواريخ كروز من أراضيها وفرض حظر طيران لم يكن ليمنع ذلك".ورغم دعوات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المتكررة لدول الناتو لفرض حظر طيران في الأجواء الأوكرانية، إلا أن تلك الدول لطالما أكدت على عدم إمكانية التورط في مثل هذا الإجراء مخافة حدوث اشتباك مع القوات الروسية، وجاءت آخر تلك التأكيدات من قبل المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، الذي قال خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، في برلين إن "الناتو" لا ينوي التدخل عسكريا في أحداث أوكرانيا"، مضيفا: "هناك شيء واحد واضح. الناتو لن يتدخل عسكريا في الحرب".

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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, وزير الدفاع الأميركي