https://arabic.sputniknews.com/20220317/وزير-الدفاع-الأميركي-أوكرانيا-نجحت-في-منع-التفوق-الجوي-الروسي-1060031653.html
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا نجحت في منع التفوق الجوي الروسي
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا نجحت في منع التفوق الجوي الروسي
أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن أوكرانيا "نجحت في منع التفوق الجوي لروسيا"، لافتا إلى أن خطوة فرض حظر جوي في أوكرانيا، ستؤدي للاشتباك مع روسيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T15:34+0000
2022-03-17T15:34+0000
2022-03-17T15:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الأميركي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048078375_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fb2f773cc04b89860b3a032254586d0.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال أوستن، في مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي، اليوم الخميس، إن "أوكرانيا نجحت في منع تفوق الروس جوا"، مشيرا إلى أن "فرض حظر طيران سيؤدي للاشتباك مع روسيا وهذا لن يحدث"، لافتا إلى أن "الطائرات المسيرة كانت ناجعة في الاشتباك مع القوات الروسية.. وأن روسيا أطلقت صواريخ كروز من أراضيها وفرض حظر طيران لم يكن ليمنع ذلك".ورغم دعوات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المتكررة لدول الناتو لفرض حظر طيران في الأجواء الأوكرانية، إلا أن تلك الدول لطالما أكدت على عدم إمكانية التورط في مثل هذا الإجراء مخافة حدوث اشتباك مع القوات الروسية، وجاءت آخر تلك التأكيدات من قبل المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، الذي قال خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، في برلين إن "الناتو" لا ينوي التدخل عسكريا في أحداث أوكرانيا"، مضيفا: "هناك شيء واحد واضح. الناتو لن يتدخل عسكريا في الحرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220315/مبعوثة-أمريكا-لدى-حلف-الناتو-التفكير-في-منطقة-حظر-طيران-سيأخذنا-في-الاتجاه-الخاطئ-1059931334.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048078375_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c6e4cf6be8914113efdc2aa85349b160.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, وزير الدفاع الأميركي
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا نجحت في منع التفوق الجوي الروسي
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن أوكرانيا "نجحت في منع التفوق الجوي لروسيا"، لافتا إلى أن خطوة فرض حظر جوي في أوكرانيا، ستؤدي للاشتباك مع روسيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال أوستن، في مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي، اليوم الخميس، إن "أوكرانيا نجحت في منع تفوق الروس جوا"، مشيرا إلى أن "فرض حظر طيران سيؤدي للاشتباك مع روسيا وهذا لن يحدث"، لافتا إلى أن "الطائرات المسيرة كانت ناجعة في الاشتباك مع القوات الروسية.. وأن روسيا أطلقت صواريخ كروز من أراضيها وفرض حظر طيران لم يكن ليمنع ذلك".
ورغم دعوات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المتكررة لدول الناتو لفرض حظر طيران في الأجواء الأوكرانية، إلا أن تلك الدول لطالما أكدت على عدم إمكانية التورط في مثل هذا الإجراء مخافة حدوث اشتباك مع القوات الروسية، وجاءت آخر تلك التأكيدات من قبل المستشار الألماني أولاف شولتز،
اليوم الخميس، الذي قال خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، في برلين إن "الناتو" لا ينوي التدخل عسكريا في أحداث أوكرانيا"، مضيفا: "هناك شيء واحد واضح. الناتو لن يتدخل عسكريا في الحرب".