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مجلس التعاون الخليجي يتبنى مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/وزير-الدفاع-الأميركي-أوكرانيا-نجحت-في-منع-التفوق-الجوي-الروسي-1060031653.html
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا نجحت في منع التفوق الجوي الروسي
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا نجحت في منع التفوق الجوي الروسي
أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن أوكرانيا "نجحت في منع التفوق الجوي لروسيا"، لافتا إلى أن خطوة فرض حظر جوي في أوكرانيا، ستؤدي للاشتباك مع روسيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T15:34+0000
2022-03-17T15:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الأميركي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال أوستن، في مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي، اليوم الخميس، إن "أوكرانيا نجحت في منع تفوق الروس جوا"، مشيرا إلى أن "فرض حظر طيران سيؤدي للاشتباك مع روسيا وهذا لن يحدث"، لافتا إلى أن "الطائرات المسيرة كانت ناجعة في الاشتباك مع القوات الروسية.. وأن روسيا أطلقت صواريخ كروز من أراضيها وفرض حظر طيران لم يكن ليمنع ذلك".ورغم دعوات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المتكررة لدول الناتو لفرض حظر طيران في الأجواء الأوكرانية، إلا أن تلك الدول لطالما أكدت على عدم إمكانية التورط في مثل هذا الإجراء مخافة حدوث اشتباك مع القوات الروسية، وجاءت آخر تلك التأكيدات من قبل المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، الذي قال خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، في برلين إن "الناتو" لا ينوي التدخل عسكريا في أحداث أوكرانيا"، مضيفا: "هناك شيء واحد واضح. الناتو لن يتدخل عسكريا في الحرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220315/مبعوثة-أمريكا-لدى-حلف-الناتو-التفكير-في-منطقة-حظر-طيران-سيأخذنا-في-الاتجاه-الخاطئ-1059931334.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, وزير الدفاع الأميركي

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا نجحت في منع التفوق الجوي الروسي

15:34 GMT 17.03.2022
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فرجينيا، الولايات المتحدة 10 فبراير 2021
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فرجينيا، الولايات المتحدة 10 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / POOL
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أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن أوكرانيا "نجحت في منع التفوق الجوي لروسيا"، لافتا إلى أن خطوة فرض حظر جوي في أوكرانيا، ستؤدي للاشتباك مع روسيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال أوستن، في مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي، اليوم الخميس، إن "أوكرانيا نجحت في منع تفوق الروس جوا"، مشيرا إلى أن "فرض حظر طيران سيؤدي للاشتباك مع روسيا وهذا لن يحدث"، لافتا إلى أن "الطائرات المسيرة كانت ناجعة في الاشتباك مع القوات الروسية.. وأن روسيا أطلقت صواريخ كروز من أراضيها وفرض حظر طيران لم يكن ليمنع ذلك".
اجتماع الناتو وقمة جي 7 وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حول أزمة أوكرانيا في بروكسل، بلجيكا 4 مارس  2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
مبعوثة أمريكا لدى حلف الناتو: التفكير في منطقة حظر طيران سيأخذنا في الاتجاه الخاطئ
15 مارس, 13:40 GMT
ورغم دعوات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المتكررة لدول الناتو لفرض حظر طيران في الأجواء الأوكرانية، إلا أن تلك الدول لطالما أكدت على عدم إمكانية التورط في مثل هذا الإجراء مخافة حدوث اشتباك مع القوات الروسية، وجاءت آخر تلك التأكيدات من قبل المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، الذي قال خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، في برلين إن "الناتو" لا ينوي التدخل عسكريا في أحداث أوكرانيا"، مضيفا: "هناك شيء واحد واضح. الناتو لن يتدخل عسكريا في الحرب".
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:49 GMT
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