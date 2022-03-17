https://arabic.sputniknews.com/20220317/وزير-الدفاع-البولندي-قواعد-أمريكية-عسكرية-ثابتة-قد-تظهر-في-البلاد-1060010080.html
وزير الدفاع البولندي: قواعد أمريكية عسكرية ثابتة قد تظهر في البلاد
وزير الدفاع البولندي: قواعد أمريكية عسكرية ثابتة قد تظهر في البلاد
أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن قواعد عسكرية أمريكية ثابتة قد تظهر فى بولندا عقب نتائج قمة "الناتو" فى يونيو/ حزيران المقبل. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T08:43+0000
2022-03-17T08:43+0000
2022-03-17T08:43+0000
العالم
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وجاءت تصريحات وزير الدفاع البولندي خلال مقابلة مع "راديو بولندا" قال فيها، إنه "ليس للولايات المتحدة حاليًا قواعد عسكرية دائمة في بولندا، لكن قمة الناتو المقبلة قد تنتج عن قرار بإنشاء قواعد ثابتة عسكرية لواشنطن في البلاد".وأضاف بلاشتشاك قائلا: "كل ذلك قيد المناقشة في الحلف ونحن نتحرك بشكل هادف نحو ذلك وقد تصبح القواعد العسكرية الأمريكية في بولندا دائمة".وتابع بلاشتشاك قائلا: "لدينا اليوم أكثر من عشرة آلاف جندي أمريكي في بولندا، لكن لدينا أيضًا قوات بريطانية وقوات رومانية وقوات كندية وجنود من كرواتيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الدفاع البولندي: قواعد أمريكية عسكرية ثابتة قد تظهر في البلاد
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أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن قواعد عسكرية أمريكية ثابتة قد تظهر فى بولندا عقب نتائج قمة "الناتو" فى يونيو/ حزيران المقبل.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع البولندي خلال مقابلة مع "راديو بولندا" قال فيها، إنه "ليس للولايات المتحدة حاليًا قواعد عسكرية دائمة في بولندا، لكن قمة الناتو المقبلة قد تنتج عن قرار بإنشاء قواعد ثابتة عسكرية لواشنطن في البلاد".
وأضاف بلاشتشاك قائلا: "كل ذلك قيد المناقشة في الحلف ونحن نتحرك بشكل هادف نحو ذلك وقد تصبح القواعد العسكرية الأمريكية في بولندا دائمة".
وتابع بلاشتشاك قائلا: "لدينا اليوم أكثر من عشرة آلاف جندي أمريكي في بولندا، لكن لدينا أيضًا قوات بريطانية وقوات رومانية وقوات كندية وجنود من كرواتيا".