https://arabic.sputniknews.com/20220317/وزير-الصناعة-السوري-لـسبوتنيك-نتعاون-مع-روسيا-لتجاوز-آثار-العقوبات-المفروضة-على-البلدين-1060025534.html

وزير الصناعة السوري لـ"سبوتنيك": نتعاون مع روسيا لتجاوز آثار العقوبات المفروضة على البلدين

وزير الصناعة السوري لـ"سبوتنيك": نتعاون مع روسيا لتجاوز آثار العقوبات المفروضة على البلدين

قال وزير الصناعة السوري زياد صباغ إن "ما تشهده روسيا حاليًا هو امتداد وتوسيع لرقعة الحرب ونقل مسرح العمليات من مكان لآخر". 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T13:40+0000

2022-03-17T13:40+0000

2022-03-17T13:40+0000

روسيا

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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دمشق - سبوتنيك. وأضاف صباغ، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" أنه "من الطبيعي أن يتأثر القطاع الصناعي في سوريا بما يجري في أوكرانيا لأن الحرب واحدة، ولكن العقوبات مستمرة على سوريا أيضا والآن طالت الحليف الروسي".وأوضح صباغ أن "العقوبات التي فُرضت على روسيا لم تطلها وحدها وإنما طالت الاقتصاد العالمي ككل".وأضاف "ما يجري في العالم حاليًا من حالة تخبط وارتفاع تكاليف النقل والكثير من المواد الغذائية وغيرها، كل ذلك من نتائج الحرب".وتابع صباغ "بالتعاون والتشبيك مع الأصدقاء الروس قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تجاوز الكثير من العقبات بفضل العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، وخلال فترة الحرب نحاول بالتعاون بين الأصدقاء تخطي كل العقبات".وعن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على روسيا، قال الوزير صباغ "رب ضارة نافعة. يحاولون الضغط على روسيا وسوريا وإيران الحلفاء بشكل كبير، إلا أن ذلك انعكس إيجابًا على روسيا من خلال ارتفاع أسعار الطاقة كونها أحد أكبر المصدرين للنفط العالمي".واستبعد وزير الصناعة السوري تأثر المشاريع السورية الروسية بالإجراءات الغربية الأخيرة، وقال "العقوبات وخاصة قانون قيصر كان يطال كل من يتعامل مع سوريا، والأصدقاء الروس تجاوزوا هذه المرحلة قبل الحرب الأوكرانية وبالتالي المشاريع المشتركة مستمرة وفي تزايد".وعن المشاريع البينية أكد الوزير صباغ أن "الجانبين الروسي والسوري يعقدان اجتماعات مشتركة دائمة لتوسيع آفاق النشاط الاقتصادي بشكل عام، لكن كان التركيز بداية على تجاوز آثار الحرب على سوريا، كون العقوبات الاقتصادية التي طالت سوريا كانت ظالمة وانعكست على الأفراد والشعب السوري بشكل كبير، ولكن تم تجاوزها بالتعاون المشترك".وأضاف الوزير صباغ "هناك العديد من المشاريع البينية الصناعية مطروحة على الجانب الروسي وكان من المقرر أن تُعقد اللجنة الاقتصادية الروسية السورية المشتركة لكن تأجلت قليلا بسبب الظروف الحالية".وقال "هناك عدة مشاريع مطروحة لإقامتها من قبل المستثمرين الروس في جميع القطاعات، وأهمها قطاعات النسيج والصناعات الكيماوية والهندسية. هناك أكثر من مشروع مطروح على طاولة البحث وجرت خطوات تنفيذية لبعض النقاط، لكن كان من المقرر حسمها في اجتماع اللجنة المشتركة وتأخرت بسبب الحرب في أوكرانيا".وتابع صباغ "هناك تعاون مطلق في مجال الصناعات الغذائية، وهناك مشروع لدعم التصنيع الزراعي ممول من قبل الحكومة الروسية ونعمل عليه حاليًا وجرى لقاء منذ أقل من شهرين للانطلاق بهذا المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" الذي يهتم بتنمية المشروعات التي تعتمد على الصناعات الزراعية المتنوعة في سوريا".وأضاف أن "دول البريكس كانت تعمل على إنشاء بنك مركزي يتعامل بغير الدولار لسهولة التعاملات نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الجميع".وأوضح الوزير صباغ أن "التحضير لمشروع الهيمنة واستمرار القطبية الواحدة واستغلال خيرات الشعوب من قبل الولايات المتحدة كان واضحًا، وكان هناك تحضير لمجابهته".وأكد صباغ أنه "بدورنا كحكومة سوريا نعمل على تجاوز هذه الآثار ونسعى للحفاظ على الحدود الدنيا لتأمين متطلبات الشعب السوري ومقومات الحياة اليومية. المستقبل برأيي الشخصي واعد لهذا المحور لأن القطبية الواحدة لم تعد تصلح لهذا الزمان هناك شعوب طامحة وثروات باطنية واعدة في هذه الدول وروسيا ليست دولة ضعيفة والصين ليست منكسرة لكلٍ مقوماته وإمكانياته، وبتعاون هذه الدول ستنشأ اقتصاديات جديدة تقف في وجه القطب الواحد الذي هو أحد الأسباب الخفية لهذه الحروب والأزمات".وقالت الخارجية السورية في بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي على لسان مصدر رسمي فيها إن "التدخل الأميركي والغربي السافر في أوكرانيا أظهر مسؤوليتهم عما يجري فيها خلال الأيام الماضية لخدمة مصالحهم الضيقة ورغبتهم في الهيمنة على مقدرات العالم".وتابع المصدر في البيان بالقول إن "من سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم ويستمر في سرقة ثرواتهم وتشجيع الميليشيات الانفصالية على المس بوحدة سوريا يتحمل المسؤولية الأدبية والسياسية والأخلاقية والجنائية عن ذلك".هذا وأعلنت سوريا بوقت سابق عن دعمها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير/ شباط الماضي بهدف حماية سكان دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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