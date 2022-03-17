https://arabic.sputniknews.com/20220317/وكالة-بريطانيا-سددت-ديونها-البالغة-390-مليون-جنيه-إسترليني-لإيران-عبر-البنك-المركزي-العماني-1060017087.html

وكالة: بريطانيا سددت ديونها البالغة 390 مليون جنيه إسترليني لإيران عبر البنك المركزي العماني

وكالة: بريطانيا سددت ديونها البالغة 390 مليون جنيه إسترليني لإيران عبر البنك المركزي العماني

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، أن بريطانيا دفعت ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T11:07+0000

2022-03-17T11:07+0000

2022-03-17T11:07+0000

أخبار إيران

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054242011_0:20:3057:1739_1920x0_80_0_0_d799fea0b94d0a4d1467f0162ad98bce.jpg

وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، "في حرب الإرادات انتصر الشعب الإيراني مرة أخرى واستسلمت بريطانيا بعد 40 عاما من التملص والعصيان لقرار المحكمة لخطاب الشعب الإيراني المقتدر ودفعت ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران".من جهة أخرى، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر مطلعة، قولها إن "الحكومة البريطانية حولت ديونها إلى الحكومة الإيرانية وكذلك فائدة هذا الدين إلى حساب البنك المركزي الإيراني لدى البنك المركزي العماني".وأوضحت المصادر أن "الحكومة البريطانية حولت 390 مليون جنيه (حوالي نصف مليار دولار) من الدين الأصلي وفوائده للحكومة الإيرانية لحساب البنك المركزي الإيراني لدى البنك المركزي العماني"، مؤكدة أن البنك المركزي الإيراني استلم هذا المبلغ.وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء، سداد كامل الديون البريطانية إلى بلاده.ونقلت وكالة إرنا، عن عبد اللهيان نفيه، في الوقت نفسه، وجود أي صلة بين الإفراج عن هذا الدين البريطاني، والأشخاص الذين جرى اعتقالهم في إيران على خلفية تهم أمنية وجهت لهم.من جانبها، كانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قد صرحت، في وقت سابق، أن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران، رغم إشارتها إلى أن الأمر لم يصل بعد لحد التسوية.ويذكر أن شاه إيران قد دفع مبلغ 400 مليون جنيه إسترليني لبريطانيا، قبل الثورة الإيرانية في العام 1979، مقابل الحصول على 1750 دبابة ومركبة أخرى، ولكن لم يتم تسليم أي منها بعد أن أطاحت تلك الثورة بحكم الشاه.وقالت الوزيرة البريطانية إنه "جعلنا أمر رد الدين الذي علينا لإيران أولوية ونسعى لسبل لدفعه"، مضيفة أن فريقا بريطانيا موجود في إيران لبحث هذا الشأن.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/إعلام-بريطانيا-تفرج-عن-أموال-إيرانية-مجمدة-منذ-1979-1059975130.html

أخبار إيران

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, بريطانيا