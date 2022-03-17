https://arabic.sputniknews.com/20220317/وكالة-بيلاروسيا-تفتح-التداولات-رسميا-بالعملة-الصينية-اليوان-1060017983.html
وكالة: بيلاروسيا تفتح التداولات رسميا بالعملة الصينية اليوان
وكالة: بيلاروسيا تفتح التداولات رسميا بالعملة الصينية اليوان
أعلنت وكالة الأخبار البيلاروسية "بيلتا نيوز"، اليوم الخميس، أن البورصة العامة في البلاد ستدخل إلى التداول عملة اليوان الصينية. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T11:23+0000
2022-03-17T11:23+0000
2022-03-17T11:24+0000
اقتصاد
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ونقلت وكالة "بيلتا" بيان البنك المركزي البيلاروسي وجاء فيه: "من أجل زيادة كفاءة استخدام العملات الوطنية في التسويات الاقتصادية الأجنبية عن طريق خفض تكاليف المشاركين في سوق الصرف الأجنبي، اعتبارًا من 18 مارس/ آذار يوفر نظام التداول في بورصة بيلاروسيا للعملات والأوراق المالية الفرصة لإجراء معاملات باليوان الصيني".وأضاف البيان: "سيتم التداول في عملة اليوان الصيني / الروبل البيلاروسي بنفس طريقة تداول العملات الرئيسية المدرجة في سلة العملات الأجنبية أي في وضع المزاد المزدوج المستمر مع التسويات".في سياق متصل، اعتبر الخبير الاقتصادي البيلاروسي، فيكتور سيفيتش، أن العملة الصينية اليوان عملة واعدة ولديها مستقبل، حيث من المتوقع أن تصبح العملة رقم واحد في السنوات المقبلة لأن القوة الاقتصادية للصين من حيث الإنتاج في تتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.وأضاف سيفيتش قائلا: "هذا لن يحدث على الفور، ليس غدا أو بعد غد، ولكن خلال سنوات قليلة سيتحول اليوان إلى عملة قوية، وقد أظهر استقراره".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
وكالة: بيلاروسيا تفتح التداولات رسميا بالعملة الصينية اليوان
11:23 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 11:24 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وكالة الأخبار البيلاروسية "بيلتا نيوز"، اليوم الخميس، أن البورصة العامة في البلاد ستدخل إلى التداول عملة اليوان الصينية.
ونقلت وكالة "بيلتا"
بيان البنك المركزي البيلاروسي وجاء فيه: "من أجل زيادة كفاءة استخدام العملات الوطنية في التسويات الاقتصادية الأجنبية عن طريق خفض تكاليف المشاركين في سوق الصرف الأجنبي، اعتبارًا من 18 مارس/ آذار يوفر نظام التداول في بورصة بيلاروسيا للعملات والأوراق المالية الفرصة لإجراء معاملات باليوان الصيني".
وأضاف البيان: "سيتم التداول في عملة اليوان الصيني / الروبل البيلاروسي بنفس طريقة تداول العملات الرئيسية المدرجة في سلة العملات الأجنبية أي في وضع المزاد المزدوج المستمر مع التسويات".
في سياق متصل، اعتبر الخبير الاقتصادي البيلاروسي
، فيكتور سيفيتش، أن العملة الصينية اليوان عملة واعدة ولديها مستقبل، حيث من المتوقع أن تصبح العملة رقم واحد في السنوات المقبلة لأن القوة الاقتصادية للصين من حيث الإنتاج في تتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضاف سيفيتش قائلا: "هذا لن يحدث على الفور، ليس غدا أو بعد غد، ولكن خلال سنوات قليلة سيتحول اليوان إلى عملة قوية، وقد أظهر استقراره".