https://arabic.sputniknews.com/20220317/يابانيون-ينتقدون-عبارات-زيلينسكي-أمام-الكونغرس-الأمريكي-1060032059.html
يابانيون ينتقدون عبارات زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي
يابانيون ينتقدون عبارات زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي
انتقد العديد من اليابانيين مناشدة فلاديمير زيلينسكي للكونغرس الأمريكي، حيث قارن الأحداث في أوكرانيا بالغارة الجوية اليابانية على قاعدة بيرل هاربر العسكرية... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T15:45+0000
2022-03-17T15:45+0000
2022-03-17T15:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
الكونغرس الأمريكي
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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وتلقى خطاب زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي حوالي 3000 تعليق من القراء اليابانيين. كثير منهم "فوجئوا بشكل غير سار" بمثل هذه المقارنة.كتب مستخدم يُدعى " mer**": "إذا ذكرت الغارات الجوية والقنابل الذرية في البرلمان الياباني ، فسيكون من الممكن اعتبار خطابك أمام الكونغرس الأمريكي محايدا، مع مراعاة وجهات نظر كل جانب".بدوره حث المستخدم الذي يحمل اسم "Maji" على "عدم السماح لأي شخص لديه فهم خاطئ للتاريخ بالحديث. مضيفا "إنه بحاجة إلى التصحيح والاعتذار فورا لوضع أحداث 11 سبتمبر والهجوم على بيرل هاربر في نفس الصف".يشار إلى أن زيلينسكي ، خلال خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأمريكي ، قال إنه في "التاريخ الأمريكي العظيم هناك صفحات تسمح لك بفهم الأوكرانيين" ، مستشهدا بالهجوم على بيرل هاربر و 11 سبتمبر 2001 كمثال.يذكر أن زيلينسكي طالب، أمس الأربعاء، الكونغرس الأمريكي بمنح كييف طائرات وأنظمة دفاع جوي في حال صعوبة تطبيق قرار حظر الطيران في الأجواء الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/زيلينسكي-أوكرانيا-تحتاج-طائرات-وأنظمة-دفاع-جوي-بما-فيها-إس-300-1059980228.html
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العالم, الكونغرس الأمريكي, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
يابانيون ينتقدون عبارات زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي
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انتقد العديد من اليابانيين مناشدة فلاديمير زيلينسكي للكونغرس الأمريكي، حيث قارن الأحداث في أوكرانيا بالغارة الجوية اليابانية على قاعدة بيرل هاربر العسكرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية وهجمات 11 سبتمبر 2001 ، ونصحوه بألا ينسى ما حدث من القصف الذري الأمريكي لمدينتي هيروشيما وناغازاكي، وكذلك القصف المكثف لطوكيو.
وتلقى خطاب زيلينسكي
أمام الكونغرس الأمريكي حوالي 3000 تعليق من القراء اليابانيين. كثير منهم "فوجئوا بشكل غير سار" بمثل هذه المقارنة.
كتب مستخدم يُدعى " mer**": "إذا ذكرت الغارات الجوية والقنابل الذرية في البرلمان الياباني ، فسيكون من الممكن اعتبار خطابك أمام الكونغرس الأمريكي محايدا، مع مراعاة وجهات نظر كل جانب".
بدوره حث المستخدم الذي يحمل اسم "Maji" على "عدم السماح لأي شخص لديه فهم خاطئ للتاريخ بالحديث. مضيفا "إنه بحاجة إلى التصحيح والاعتذار فورا لوضع أحداث 11 سبتمبر والهجوم على بيرل هاربر في نفس الصف".
يشار إلى أن زيلينسكي ، خلال خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأمريكي ، قال إنه في "التاريخ الأمريكي العظيم هناك صفحات تسمح لك بفهم الأوكرانيين" ، مستشهدا بالهجوم على بيرل هاربر و 11 سبتمبر 2001 كمثال.
يذكر أن زيلينسكي طالب، أمس الأربعاء، الكونغرس الأمريكي
بمنح كييف طائرات وأنظمة دفاع جوي في حال صعوبة تطبيق قرار حظر الطيران في الأجواء الأوكرانية.