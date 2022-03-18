https://arabic.sputniknews.com/20220318/أسعار-النفط-تواصل-الارتفاع-مع-التقدم-البطيئ-في-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1060059129.html
أسعار النفط تواصل الارتفاع مع التقدم البطيء في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
أسعار النفط تواصل الارتفاع مع التقدم البطيء في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، في نهاية أسبوع ثالث متقلب، بعد أن أثار التقدم البطيء في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مخاوف من تعطل إمدادات الخام... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:09+0000
2022-03-18T12:09+0000
2022-03-18T12:16+0000
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
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وحسبما أفادت "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار أو واحدا بالمئة إلى 107.78 دولار للبرميل الساعة 10:03 بتوقيت غرينتش، بعد صعودها حوالي 9% أمس الخميس في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.24 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 104.22 دولار للبرميل، بعد قفزة بنسبة 8% أمس الخميس.وتتجه عقود الخامين القياسيين نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض بأكثر من 4% بعد أن تم تداولها في نطاق 16 دولارا. وانخفضت الأسعار من أعلى مستوياتها في 14 عاما التي بلغتها قبل نحو أسبوعين.جاءت التقلبات على مدار الأسبوع بسبب نقص في الإمدادات ناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا وتعثر المحادثات النووية مع إيران وتضاؤل مخزونات النفط ومخاوف من تضرر الطلب جراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/بسبب-العقوبات-الاقتصادية-ضد-روسيا-هل-تنهار-أسواق-الطاقة-1059365098.html
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أسعار النفط اليوم, اقتصاد
أسعار النفط تواصل الارتفاع مع التقدم البطيء في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
12:09 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 12:16 GMT 18.03.2022) تابعنا عبر
واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، في نهاية أسبوع ثالث متقلب، بعد أن أثار التقدم البطيء في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مخاوف من تعطل إمدادات الخام لفترة طويلة.
وحسبما أفادت "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت
1.14 دولار أو واحدا بالمئة إلى 107.78 دولار للبرميل الساعة 10:03 بتوقيت غرينتش، بعد صعودها حوالي 9% أمس الخميس في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.24 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 104.22 دولار للبرميل، بعد قفزة بنسبة 8% أمس الخميس.
وتتجه عقود الخامين القياسيين نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض بأكثر من 4% بعد أن تم تداولها في نطاق 16 دولارا.
وانخفضت الأسعار
من أعلى مستوياتها في 14 عاما التي بلغتها قبل نحو أسبوعين.
جاءت التقلبات على مدار الأسبوع بسبب نقص في الإمدادات ناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا
وتعثر المحادثات النووية مع إيران وتضاؤل مخزونات النفط ومخاوف من تضرر الطلب جراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا
في الصين.