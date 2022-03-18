عربي
الخارجية الأمريكية: واشنطن تهدف إلى مواصلة الضغط على الاقتصاد الروسي بالتنسيق مع شركائها
https://arabic.sputniknews.com/20220318/أكبر-سيارة-في-العالم-مع-مسبح-ومهبط-طائرات-تدخل-موسوعة-غينيس-فيديو-1060065735.html
أكبر سيارة في العالم مع مسبح ومهبط طائرات تدخل موسوعة غينيس... فيديو
أكبر سيارة في العالم مع مسبح ومهبط طائرات تدخل موسوعة غينيس... فيديو
حطمت سيارة ليموزين رقما قياسيا ودخلت موسوعة غينيس كأكبر سيارة في العالم بطول يزيد عن 30 مترا، مع ميزات لا تتوفر في أي سيارة أخرى على وجه الأرض. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T14:15+0000
2022-03-18T14:15+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102069/01/1020690144_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_9895543eb2462d82367bff942e9904ff.jpg
ويبلغ طول السيار 30.54 متر، وهي أطول سيارة في العالم، حيث تمت عملية التعديلات عليها منذ بنائها لأول مرة قبل 35 عاما.وعدلت السيارة على مدى أعوام، حيث تم إضافة جاكوزي وملعب غولف صغير ومهبط طائرات بالإضافة إلى مسبح جيد يوفر إمكانية الغوص.وتتسع السيارة، بحسب "ديلي ميل" لأكثر من 75 شخصا، لكن الأكثر إثارة أن هذه السيارة مدعّمة بمحركين، أمامي وخلفي يمكنا سائقها من قيادتها من كلا الاتجاهين (الأمام والخلف)، مع وجود 26 عجلة موزعة على طول الهيكل.وبنيت السيارة لأول مرة في كاليفورنيا في عام 1986 من قبل مصمم السيارات الشهير جاي أوربيرغ، تم إدراجها على موقع "eBay"، وتم شراؤها في النهاية من قبل مالكها الحالي مايكل ديزر، حيث عمل على تجديدها واعترف بها رسميا في موسوعة غينيس بعد زيادة طولها من جديد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102069/01/1020690144_492:0:3223:2048_1920x0_80_0_0_df5fa2aea972b4c05a60218357c954a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, نادي الفيديو

أكبر سيارة في العالم مع مسبح ومهبط طائرات تدخل موسوعة غينيس... فيديو

14:15 GMT 18.03.2022
© REUTERS / Chaiwat Subprasom سيارة رولز رويس
سيارة رولز رويس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Chaiwat Subprasom
تابعنا عبرGoogle news
حطمت سيارة ليموزين رقما قياسيا ودخلت موسوعة غينيس كأكبر سيارة في العالم بطول يزيد عن 30 مترا، مع ميزات لا تتوفر في أي سيارة أخرى على وجه الأرض.
ويبلغ طول السيار 30.54 متر، وهي أطول سيارة في العالم، حيث تمت عملية التعديلات عليها منذ بنائها لأول مرة قبل 35 عاما.
وعدلت السيارة على مدى أعوام، حيث تم إضافة جاكوزي وملعب غولف صغير ومهبط طائرات بالإضافة إلى مسبح جيد يوفر إمكانية الغوص.
وتتسع السيارة، بحسب "ديلي ميل" لأكثر من 75 شخصا، لكن الأكثر إثارة أن هذه السيارة مدعّمة بمحركين، أمامي وخلفي يمكنا سائقها من قيادتها من كلا الاتجاهين (الأمام والخلف)، مع وجود 26 عجلة موزعة على طول الهيكل.
وبنيت السيارة لأول مرة في كاليفورنيا في عام 1986 من قبل مصمم السيارات الشهير جاي أوربيرغ، تم إدراجها على موقع "eBay"، وتم شراؤها في النهاية من قبل مالكها الحالي مايكل ديزر، حيث عمل على تجديدها واعترف بها رسميا في موسوعة غينيس بعد زيادة طولها من جديد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيخطاب بوتين في الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا13:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала