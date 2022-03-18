https://arabic.sputniknews.com/20220318/أكبر-سيارة-في-العالم-مع-مسبح-ومهبط-طائرات-تدخل-موسوعة-غينيس-فيديو-1060065735.html
أكبر سيارة في العالم مع مسبح ومهبط طائرات تدخل موسوعة غينيس... فيديو
أكبر سيارة في العالم مع مسبح ومهبط طائرات تدخل موسوعة غينيس... فيديو
حطمت سيارة ليموزين رقما قياسيا ودخلت موسوعة غينيس كأكبر سيارة في العالم بطول يزيد عن 30 مترا، مع ميزات لا تتوفر في أي سيارة أخرى على وجه الأرض. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T14:15+0000
2022-03-18T14:15+0000
2022-03-18T14:15+0000
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ويبلغ طول السيار 30.54 متر، وهي أطول سيارة في العالم، حيث تمت عملية التعديلات عليها منذ بنائها لأول مرة قبل 35 عاما.وعدلت السيارة على مدى أعوام، حيث تم إضافة جاكوزي وملعب غولف صغير ومهبط طائرات بالإضافة إلى مسبح جيد يوفر إمكانية الغوص.وتتسع السيارة، بحسب "ديلي ميل" لأكثر من 75 شخصا، لكن الأكثر إثارة أن هذه السيارة مدعّمة بمحركين، أمامي وخلفي يمكنا سائقها من قيادتها من كلا الاتجاهين (الأمام والخلف)، مع وجود 26 عجلة موزعة على طول الهيكل.وبنيت السيارة لأول مرة في كاليفورنيا في عام 1986 من قبل مصمم السيارات الشهير جاي أوربيرغ، تم إدراجها على موقع "eBay"، وتم شراؤها في النهاية من قبل مالكها الحالي مايكل ديزر، حيث عمل على تجديدها واعترف بها رسميا في موسوعة غينيس بعد زيادة طولها من جديد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, نادي الفيديو
أكبر سيارة في العالم مع مسبح ومهبط طائرات تدخل موسوعة غينيس... فيديو
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حطمت سيارة ليموزين رقما قياسيا ودخلت موسوعة غينيس كأكبر سيارة في العالم بطول يزيد عن 30 مترا، مع ميزات لا تتوفر في أي سيارة أخرى على وجه الأرض.
ويبلغ طول السيار 30.54 متر، وهي أطول سيارة في العالم، حيث تمت عملية التعديلات عليها منذ بنائها لأول مرة قبل 35 عاما.
وعدلت السيارة على مدى أعوام، حيث تم إضافة جاكوزي وملعب غولف صغير ومهبط طائرات بالإضافة إلى مسبح جيد يوفر إمكانية الغوص.
وتتسع السيارة، بحسب "ديلي ميل"
لأكثر من 75 شخصا، لكن الأكثر إثارة أن هذه السيارة مدعّمة بمحركين، أمامي وخلفي يمكنا سائقها من قيادتها من كلا الاتجاهين (الأمام والخلف)، مع وجود 26 عجلة موزعة على طول الهيكل.
وبنيت السيارة لأول مرة في كاليفورنيا في عام 1986 من قبل مصمم السيارات الشهير جاي أوربيرغ، تم إدراجها على موقع "eBay"، وتم شراؤها في النهاية من قبل مالكها الحالي مايكل ديزر، حيث عمل على تجديدها واعترف بها رسميا في موسوعة غينيس بعد زيادة طولها من جديد.