أمير قطر يحتفل مع فريق الدحيل بانتصار كروي... صور وفيديو
© AFP 2022 / KARIM JAAFARأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يهدي الكأس لمهاجم الدحيل، المعز علي، وزملائه بعد نهائي كأس أمير قطر بين الدحيل والغرافة على استاد خليفة الدولي، الدوحة، قطر، 18 مارس/ آذار 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يهدي الكأس لمهاجم الدحيل، المعز علي، وزملائه بعد نهائي كأس أمير قطر بين الدحيل والغرافة على استاد خليفة الدولي، الدوحة، قطر، 18 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
احتفل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الجمعة، بانتصار رياضي حققه فريق الدحيل القطري لكرة القدم.
وشارك أمير قطر فريق الدحيل بتتويجه بكأس البطولة التي تحمل اسمه في نسختها الـ50، وذلك بعد فوزه في المباراة الختامية ضد نادي الغرافة بخماسية مقابل هدف واحد.
وسجّل البرازيلي أدميلسون جونيور، والكيني مايكل أولونجا، والمعز علي، والتونسي فرجاني ساسي، وعبد الرحمن فهمي في الدقائق (5 و 18 و 52 و 58 و85) أهداف فريق الدحيل، بينما سجل أحمد علاء هدف نادي الغرافة في الدقيقة 53.
سمو الأمير المفدى يشهد المباراة الختامية من بطولة "كأس الأمير 2022" في نسختها الـ50 بين فريقي نادي الغرافة ونادي الدحيل، والتي أقيمت على استاد خليفة الدولي، وسموه يتوج نادي الدحيل بالكأس. https://t.co/cRli7mZjYO pic.twitter.com/QceGTnYyxQ— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) March 18, 2022
وقام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بمنح كأس البطولة لفريق الدحيل، وتوزيع الميداليات الذهبية على أعضاء الفريق، كما وزع الميداليات الفضية على نادي الغرافة.
فيديو | حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يُسلّم كأس سموه والميداليات الذهبية للاعبي فريق نادي #الدحيل بعد تتويجه بلقب كأس سمو الأمير في نسخته الخمسين#كأس_الأمير #الغرافة pic.twitter.com/hMyBPtgpIH— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 18, 2022
وأقيمت المباراة الختامية لبطولة كأس أمير قطر في يوبيلها الذهبي في ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الملاعب المقام عليها مباريات مونديال قطر لعام 2022.
ويعد اللقب هو الرابع تاريخيا لفريق الدحيل خلال السنوات السبع الأخيرة في مسابقة كأس أمير قطر، بعد أعوام 2016 و2018 و2019.