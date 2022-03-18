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https://arabic.sputniknews.com/20220318/أمير-قطر-يحتفل-مع-فريق-الدحيل-بانتصار-كروي-صور-وفيديو-1060078340.html
أمير قطر يحتفل مع فريق الدحيل بانتصار كروي... صور وفيديو
أمير قطر يحتفل مع فريق الدحيل بانتصار كروي... صور وفيديو
احتفل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الجمعة، بانتصار رياضي حققه فريق الدحيل ‏القطري لكرة القدم.‏ 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T20:01+0000
2022-03-18T20:01+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وشارك أمير قطر فريق الدحيل بتتويجه بكأس البطولة التي تحمل اسمه في نسختها الـ50، وذلك بعد فوزه في المباراة الختامية ضد نادي الغرافة بخماسية مقابل هدف واحد.وسجّل البرازيلي أدميلسون جونيور، والكيني مايكل أولونجا، والمعز علي، والتونسي فرجاني ساسي، وعبد الرحمن فهمي في الدقائق (5 و 18 و 52 و 58 و85) أهداف فريق الدحيل، بينما سجل أحمد علاء هدف نادي الغرافة في الدقيقة 53.وقام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بمنح كأس البطولة لفريق الدحيل، وتوزيع الميداليات الذهبية على أعضاء الفريق، كما وزع الميداليات الفضية على نادي الغرافة.وأقيمت المباراة الختامية لبطولة كأس أمير قطر في يوبيلها الذهبي في ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الملاعب المقام عليها مباريات مونديال قطر لعام 2022.ويعد اللقب هو الرابع تاريخيا لفريق الدحيل خلال السنوات السبع الأخيرة في مسابقة كأس أمير قطر، بعد أعوام 2016 و2018 و2019.
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, رياضة, مجتمع

أمير قطر يحتفل مع فريق الدحيل بانتصار كروي... صور وفيديو

20:01 GMT 18.03.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يهدي الكأس لمهاجم الدحيل، المعز علي، وزملائه بعد نهائي كأس أمير قطر بين الدحيل والغرافة على استاد خليفة الدولي، الدوحة، قطر، 18 مارس/ آذار 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يهدي الكأس لمهاجم الدحيل، المعز علي، وزملائه بعد نهائي كأس أمير قطر بين الدحيل والغرافة على استاد خليفة الدولي، الدوحة، قطر، 18 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يهدي الكأس لمهاجم الدحيل، المعز علي، وزملائه بعد نهائي كأس أمير قطر بين الدحيل والغرافة على استاد خليفة الدولي، الدوحة، قطر، 18 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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احتفل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الجمعة، بانتصار رياضي حققه فريق الدحيل ‏القطري لكرة القدم.‏
وشارك أمير قطر فريق الدحيل بتتويجه بكأس البطولة التي تحمل اسمه في نسختها الـ50، وذلك بعد فوزه في المباراة الختامية ضد نادي الغرافة بخماسية مقابل هدف واحد.
وسجّل البرازيلي أدميلسون جونيور، والكيني مايكل أولونجا، والمعز علي، والتونسي فرجاني ساسي، وعبد الرحمن فهمي في الدقائق (5 و 18 و 52 و 58 و85) أهداف فريق الدحيل، بينما سجل أحمد علاء هدف نادي الغرافة في الدقيقة 53.
وقام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بمنح كأس البطولة لفريق الدحيل، وتوزيع الميداليات الذهبية على أعضاء الفريق، كما وزع الميداليات الفضية على نادي الغرافة.
وأقيمت المباراة الختامية لبطولة كأس أمير قطر في يوبيلها الذهبي في ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الملاعب المقام عليها مباريات مونديال قطر لعام 2022.
ويعد اللقب هو الرابع تاريخيا لفريق الدحيل خلال السنوات السبع الأخيرة في مسابقة كأس أمير قطر، بعد أعوام 2016 و2018 و2019.
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