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https://arabic.sputniknews.com/20220318/أوروبا-غير-قادرة-على-قهر-روسيا-خبير-فرنسي-يوضح-السبب-1060046959.html
أوروبا غير قادرة على قهر روسيا... خبير فرنسي يوضح السبب
أوروبا غير قادرة على قهر روسيا... خبير فرنسي يوضح السبب
نوه خبير عسكري فرنسي إلى أن أوروبا ليست قادرة على قهر روسيا. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T07:46+0000
2022-03-18T07:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال بيير سيرفين في حديث لـ"شبيغيل": "لا يمكن لأي بلد أوروبي أن يتغلب على روسيا في صراع مسلح مباشر".والسبب وراء عجز أوروبا عن مقارعة روسيا، وفق الخبير الفرنسي، هو الضعف العسكري الذي أصاب أوروبا بسبب اتكالها على حلف شمال الأطلسي أو بالأحرى على الولايات المتحدة الأمريكية.فمثلا، تملك فرنسا أكبر جيش في أوروبا، وهو جيش مدجج بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة. ولكن لا يمكن حتى لفرنسا أن تحرز الانتصار في صراع كالصراع الذي يدور في أوكرانيا الآن.وأوضح الخبير أن الجيش الفرنسي يملك كل شيء، ولكن كمية الأسلحة التي يملكها الجيش الفرنسي منقوصة.وثمة سبب آخر وراء عجز أوروبا العسكري هو عدم رغبة المجتمع الأوروبي في خوض أي حرب، حسب الخبير الفرنسي.وتشهد أوكرانيا الآن صراعا بين القوات التابعة لنظام الحكم ووحدات من القوات المسلحة الروسية التي هبت لمساعدة جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس على حماية سكانهما من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني ونزع أسلحتها.
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رصد عسكري

أوروبا غير قادرة على قهر روسيا... خبير فرنسي يوضح السبب

07:46 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورعناصر القوات المسلحة الروسية خلال اجتياز مرحلة من مسابقة "المتميزون في الاستخبارات العسكرية 2020 "، ضمن الألعاب العسكرية الدولية "الجيش 2020" في منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا 3 سبتمبر 2020
عناصر القوات المسلحة الروسية خلال اجتياز مرحلة من مسابقة المتميزون في الاستخبارات العسكرية 2020 ، ضمن الألعاب العسكرية الدولية الجيش 2020 في منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا 3 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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نوه خبير عسكري فرنسي إلى أن أوروبا ليست قادرة على قهر روسيا.
وقال بيير سيرفين في حديث لـ"شبيغيل": "لا يمكن لأي بلد أوروبي أن يتغلب على روسيا في صراع مسلح مباشر".
والسبب وراء عجز أوروبا عن مقارعة روسيا، وفق الخبير الفرنسي، هو الضعف العسكري الذي أصاب أوروبا بسبب اتكالها على حلف شمال الأطلسي أو بالأحرى على الولايات المتحدة الأمريكية.
فمثلا، تملك فرنسا أكبر جيش في أوروبا، وهو جيش مدجج بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة. ولكن لا يمكن حتى لفرنسا أن تحرز الانتصار في صراع كالصراع الذي يدور في أوكرانيا الآن.
وأوضح الخبير أن الجيش الفرنسي يملك كل شيء، ولكن كمية الأسلحة التي يملكها الجيش الفرنسي منقوصة.
وثمة سبب آخر وراء عجز أوروبا العسكري هو عدم رغبة المجتمع الأوروبي في خوض أي حرب، حسب الخبير الفرنسي.
وتشهد أوكرانيا الآن صراعا بين القوات التابعة لنظام الحكم ووحدات من القوات المسلحة الروسية التي هبت لمساعدة جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس على حماية سكانهما من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني ونزع أسلحتها.
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