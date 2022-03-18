https://arabic.sputniknews.com/20220318/إثيوبيا-تعلن-تعيين-سفير-جديد-لها-في-مصر-بعد-أشهر-من-إغلاق-سفارتها-هناك-1060068170.html

إثيوبيا تعلن تعيين سفير جديد لها في مصر... بعد أشهر من إغلاق سفارتها هناك

إثيوبيا تعلن تعيين سفير جديد لها في مصر... بعد أشهر من إغلاق سفارتها هناك

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن تعيينها سفيرا جديدا لها في القاهرة، ضمن قائمة السفراء الجدد لدول ‏مختلفة.‏ 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T14:57+0000

2022-03-18T14:57+0000

2022-03-18T14:58+0000

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية، السفيرة دينا المفتي، في بيان رسمي إن الوزارة قامت بتعيين، حسن إبراهيم، سفير لإثيوبيا لدى مصر، "في إطار عملية إصلاح مؤسسي بالوزارة".وأوضحت المفتي أن بعض السفراء سيبقون في أديس أبابا، وسيقومون بعملهم الدبلوماسي عن بعد.وأضافت منوهة أن "إن ما يجعل التعيينات للسفراء مختلفة عن سابقتها هو أنها أوجدت توازنا في تعيين الدبلوماسيين، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية الكبرى".وتابعت المفتي أن "السفراء الجدد تم تعيينهم من قبل الرئيسة سهلورك زودي، بعد تلقيهم تدريب مكثف لمدة 15 يوم".وكان ماركوس تيكلي، سفير إثيوبيا، في القاهرة، قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي عربي"، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إن "السفارة ستغلق في القاهرة ابتداء من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر لأسباب اقتصادية ومالية لتقليل النفقات"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.و أكد تيكلي أن القرار لا علاقة له بقضية سد النهضة الإثيوبي بين إثيوبيا ومصر والسودان. وأضاف أن مفوض السفارة سيدير شؤونها خلال فترة التعليق.وجاء تصريح السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي، تزامنا مع قرار إثيوبيا بإغلاق حوالي 30 سفارة مؤقتا في عدد من الدول، بما في ذلك مصر وكندا، وعبر دول الخليج، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالدولة الأفريقية.

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