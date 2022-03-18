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إثيوبيا تعيد 100 ألف مواطن من السعودية وتودع سفير المملكة لديها
إثيوبيا تعيد 100 ألف مواطن من السعودية وتودع سفير المملكة لديها
أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها انتهت من الاستعدادات اللازمة لإعادة مواطنيها "الذين يعانون من الأوضاع الصعبة" في المملكة العربية السعودية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T13:08+0000
2022-03-18T13:31+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، في الإحاطة الأسبوعية، إن أكثر من 35 ألف إثيوبي من أصل 100 ألف عالق في السعودية تم تسجيل أسمائهم للعودة إلى أرض الوطن قريبًا.وأكد السفير أن الإعادة تشمل جميع الإثيوبيين الذين يعيشون في السعودية والذين يعانون من الأوضاع الصعبة، على حد تعبيره.وفي سياق ذي صلة، ودع نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن، السفير السعودي سامي جميل عبد الله، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للمملكة لدى إثيوبيا.وأعرب مكونن عن تقديره للسفير لتوطيد العلاقات بين البلدين خلال فترة عمله التي استمرت ثلاث سنوات في إثيوبيا.كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول وضع المهاجرين الإثيوبيين في المملكة والبرامج المقترحة لإعادتهم وتأهيلهم في الوطن.وجدير بالذكر أن نحو 750 ألف إثيوبي يعيشون في السعودية، منهم 450 ألفًا يقيمون في البلاد دون وثائق قانونية، وفقا للحكومة الإثيوبية.
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العالم, أخبار إثيوبيا

إثيوبيا تعيد 100 ألف مواطن من السعودية وتودع سفير المملكة لديها

13:08 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 13:31 GMT 18.03.2022)
© REUTERS / BAZ RATNERنازحون ينتظرون مساعدات إنسانية، تضرروا التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 15 مارس 2021
نازحون ينتظرون مساعدات إنسانية، تضرروا التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 15 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / BAZ RATNER
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أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها انتهت من الاستعدادات اللازمة لإعادة مواطنيها "الذين يعانون من الأوضاع الصعبة" في المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، في الإحاطة الأسبوعية، إن أكثر من 35 ألف إثيوبي من أصل 100 ألف عالق في السعودية تم تسجيل أسمائهم للعودة إلى أرض الوطن قريبًا.
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وأضاف: "بحسب خطة الإعادة، فقد تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإعادة أكثر من 100 ألف إثيوبي، وتمت الإشارة إلى أن الحكومة تعمل بالشراكة مع الشركاء ستقوم في إعادة تأهيل العائدين بطريقة مستدامة".

وأكد السفير أن الإعادة تشمل جميع الإثيوبيين الذين يعيشون في السعودية والذين يعانون من الأوضاع الصعبة، على حد تعبيره.
وفي سياق ذي صلة، ودع نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن، السفير السعودي سامي جميل عبد الله، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للمملكة لدى إثيوبيا.
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وأعرب مكونن عن تقديره للسفير لتوطيد العلاقات بين البلدين خلال فترة عمله التي استمرت ثلاث سنوات في إثيوبيا.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول وضع المهاجرين الإثيوبيين في المملكة والبرامج المقترحة لإعادتهم وتأهيلهم في الوطن.
وجدير بالذكر أن نحو 750 ألف إثيوبي يعيشون في السعودية، منهم 450 ألفًا يقيمون في البلاد دون وثائق قانونية، وفقا للحكومة الإثيوبية.
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