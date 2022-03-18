https://arabic.sputniknews.com/20220318/إثيوبيا-تعيد-100-ألف-مواطن-من-السعودية-1060062130.html

إثيوبيا تعيد 100 ألف مواطن من السعودية وتودع سفير المملكة لديها

إثيوبيا تعيد 100 ألف مواطن من السعودية وتودع سفير المملكة لديها

أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها انتهت من الاستعدادات اللازمة لإعادة مواطنيها "الذين يعانون من الأوضاع الصعبة" في المملكة العربية السعودية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T13:08+0000

2022-03-18T13:08+0000

2022-03-18T13:31+0000

العالم

أخبار إثيوبيا

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، في الإحاطة الأسبوعية، إن أكثر من 35 ألف إثيوبي من أصل 100 ألف عالق في السعودية تم تسجيل أسمائهم للعودة إلى أرض الوطن قريبًا.وأكد السفير أن الإعادة تشمل جميع الإثيوبيين الذين يعيشون في السعودية والذين يعانون من الأوضاع الصعبة، على حد تعبيره.وفي سياق ذي صلة، ودع نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن، السفير السعودي سامي جميل عبد الله، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للمملكة لدى إثيوبيا.وأعرب مكونن عن تقديره للسفير لتوطيد العلاقات بين البلدين خلال فترة عمله التي استمرت ثلاث سنوات في إثيوبيا.كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول وضع المهاجرين الإثيوبيين في المملكة والبرامج المقترحة لإعادتهم وتأهيلهم في الوطن.وجدير بالذكر أن نحو 750 ألف إثيوبي يعيشون في السعودية، منهم 450 ألفًا يقيمون في البلاد دون وثائق قانونية، وفقا للحكومة الإثيوبية.

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