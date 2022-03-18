https://arabic.sputniknews.com/20220318/إسبانيا-تبعث-برسالة-إلى-ملك-المغرب-وتشيد-بمبادرته-بشأن-الحكم-الذاتي-لتسوية-نزاع-الصحراء-1060072921.html

إسبانيا تبعث برسالة إلى ملك المغرب وتشيد بمبادرته بشأن الحكم الذاتي لتسوية نزاع الصحراء

إسبانيا تبعث برسالة إلى ملك المغرب وتشيد بمبادرته بشأن الحكم الذاتي لتسوية نزاع الصحراء

اعتبرت إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية". 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T16:53+0000

2022-03-18T16:53+0000

2022-03-18T16:53+0000

أخبار المغرب اليوم

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وأفاد الديوان الملكي المغربي، في بيان وصل لسبوتنيك نسخة منه، بأن "رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعث برسالة إلى الملك محمد السادس، أكد فيها أنه "يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب".وأشار سانشيز إلى "الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف"، مؤكدا أن "البلدين تجمعهما، بشكل وثيق، أواصر المحبة، والتاريخ، والجغرافيا، والمصالح، والصداقة المشتركة".وأعرب سانشيز عن "يقينه بأن الشعبين يجمعهما نفس المصير أيضا"، وأن "ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح".وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، في رسالته، أن "هدف إسبانيا يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه".وجدد التأكيد على "عزمه العمل جميعا من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الكامل".وختم سانشيز رسالته إلى الملك محمد السادس، باتأكيد على أنه "سيتم اتخاذ هذه الخطوات من أجل ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين".من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المغربية أن "المملكة تثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية".وشددت على أن "العبارات الواردة في هذه الرسالة تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط، بشكل مستدام، في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة".

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