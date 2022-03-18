https://arabic.sputniknews.com/20220318/إسبانيا-تستبعد-دي-خيا-وتضيف-رايا-للمباريات-الودية-المقبلة-مع-ألبانيا-وآيسلندا-1060072289.html

إسبانيا تستبعد دي خيا وتضيف رايا للمباريات الودية المقبلة مع ألبانيا وآيسلندا

إسبانيا تستبعد دي خيا وتضيف رايا للمباريات الودية المقبلة مع ألبانيا وآيسلندا

أعلن مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، لويس إنريكي، اليوم الجمعة، استبعاد حارس المرمى، ديفيد دي خيا، بينما قرر ضم حارس مرمى فريق برينتفورد البريطاني، ديفيد رايا،... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T16:16+0000

2022-03-18T16:16+0000

2022-03-18T16:16+0000

رياضة

مجتمع

بطولة كأس العالم 2022

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وهذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها، ديفيد رايا، إلى صفوف المنتخب الإسباني، الذي كان غاب لفترة كبيرة عن الموسم بسبب إصابة في الركبة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وصرح لويس إنريكي: "لقد لعب رايا بشكل رائع خلال فترة طويلة وأتطلع حقا لرؤيته بالمنتخب، إنه بارع في المرمى ويتعامل بشكل جيد بقدمه ومستواه مرتفع".وكانت آخر مرة لعب ديفيد دي خيا فيها مع المنتخب الإسباني، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، لكنه كان ضمن قائمة إسبانيا في تصفيات كأس العالم أمام اليونان والسويد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.واحتلت إسبانيا، الفائزة بكأس العالم 2010، صدارة مجموعتها في التصفيات، وضمنت بطاقة التأهل إلى نهائيات قطر 2022.وستستضيف إسبانيا ألبانيا في برشلونة، في 26 مارس/ آذار الجاري، بينما ستستضيف آيسلندا في لاكورونيا في 29 مارس، حيث تبدأ الاستعدادات لكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

https://arabic.sputniknews.com/20210930/مدرب-مانشستر-يونايتد-دي-خيا-أفضل-حارس-في-العالم-1050297961.html

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رياضة, مجتمع, بطولة كأس العالم 2022