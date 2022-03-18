إسرائيل تكشف عدد لاجئي أوكرانيا في البلاد منذ بداية الأزمة
© AFP 2022 / JACK GUEZوصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار "بن غوريون" الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020
© AFP 2022 / JACK GUEZ
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن عدد اللاجئين الأوكرانيين في البلاد، منذ بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
ونشرت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، دخل البلاد حوالي 12600 مواطن أوكراني إلى إسرائيل.
وذكرت شاكيد أن هذا الرقم هو الأخير حتى صباح اليوم الجمعة، مشيرة إلى مغادرة 1050 مواطنا أوكرانيًا بلادها، منذ الأزمة نفسها.
נתונים מדוייקים נכון להבוקר לאחר שיחת החתך היומית:— איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) March 18, 2022
מתחילת המלחמה נכנסו לישראל כ-12,600 אזרחים אוקראינים.
במקביל 1,050 אזרחים אוקראינים יצאו מישראל.
מתוך מי שנשאר בארץ:
כ-7,900 באשרת תייר.
כ-3,650 עולים וזכאי חוק השבות.
שבת שלום לכולם!
وفي سياق متصل، أكد أفيغدور ليبرمان، وزير المالية، الأربعاء الماضي، أن بلاده وافقت على ميزانية المساعدة الطارئة للاجئي أوكرانيا، موضحا أن برنامج المساعدة الذي تقدمه بلاده للاجئين من أوكرانيا سيشمل مكونات الأمن الغذائي والمساعدة النفسية، مع توفير استجابة منظمة للاجئين.
وشدد أفيغدور ليبرمان على أن برنامج المساعدة يتركز في اللاجئين من المسنين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والأسر أو العائلات المعرضة للخطر، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل تقديم المساعدة للاجئين بقدر ما تستطيع.
אישרתי למשרד הרווחה תקציב למימון תוכנית לסיוע חירום ראשוני לפליטי המלחמה האוקראינים שהתקבלו בארץ. התוכנית תכלול מרכיבים של ביטחון תזונתי, סיוע נפשי וסיפוק מענה סדור לפליטים בדגש על אוכלוסייה מבוגרת, ילדים, בעלי מוגבלויות, נוער בסיכון ומשפחות. נמשיך לסייע לפליטים ככל שנוכל!— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) March 16, 2022
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد طالبت بعقد جلسة عاجلة بشأن الالتماس الذي قدمه إليها سفير أوكرانيا لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، بشأن تقييد دخول اللاجئين من بلاده إلى إسرائيل.
وسعى مقدمو الالتماسات إلى إلغاء القيود المفروضة على دخول اللاجئين من أوكرانيا، إلى جانب طلب إصدار أمر يحظر دخول مخطط وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بشأن تقييد السماح للاجئين بالدخول، حيز التنفيذ.
وكانت شاكيد أعلنت، في وقت سابق، عن مخطط دخول اللاجئين (الحصة) والذي يقضي بأن تستضيف إسرائيل 25 ألف مواطن أوكراني غير يهودي "بشكل مؤقت".
إلا أنها أوضحت أن 20 ألف من هؤلاء اللاجئين موجودون في إسرائيل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.