https://arabic.sputniknews.com/20220318/إسرائيل-تكشف-عدد-لاجئي-أوكرانيا-في-البلاد-منذ-بداية-الأزمة-1060052120.html

إسرائيل تكشف عدد لاجئي أوكرانيا في البلاد منذ بداية الأزمة

إسرائيل تكشف عدد لاجئي أوكرانيا في البلاد منذ بداية الأزمة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن عدد اللاجئين الأوكرانيين في البلاد، منذ بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T09:41+0000

2022-03-18T09:41+0000

2022-03-18T09:41+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

روسيا

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ونشرت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، دخل البلاد حوالي 12600 مواطن أوكراني إلى إسرائيل.وذكرت شاكيد أن هذا الرقم هو الأخير حتى صباح اليوم الجمعة، مشيرة إلى مغادرة 1050 مواطنا أوكرانيًا بلادها، منذ الأزمة نفسها.وفي سياق متصل، أكد أفيغدور ليبرمان، وزير المالية، الأربعاء الماضي، أن بلاده وافقت على ميزانية المساعدة الطارئة للاجئي أوكرانيا، موضحا أن برنامج المساعدة الذي تقدمه بلاده للاجئين من أوكرانيا سيشمل مكونات الأمن الغذائي والمساعدة النفسية، مع توفير استجابة منظمة للاجئين.وشدد أفيغدور ليبرمان على أن برنامج المساعدة يتركز في اللاجئين من المسنين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والأسر أو العائلات المعرضة للخطر، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل تقديم المساعدة للاجئين بقدر ما تستطيع.وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد طالبت بعقد جلسة عاجلة بشأن الالتماس الذي قدمه إليها سفير أوكرانيا لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، بشأن تقييد دخول اللاجئين من بلاده إلى إسرائيل.وسعى مقدمو الالتماسات إلى إلغاء القيود المفروضة على دخول اللاجئين من أوكرانيا، إلى جانب طلب إصدار أمر يحظر دخول مخطط وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بشأن تقييد السماح للاجئين بالدخول، حيز التنفيذ.وكانت شاكيد أعلنت، في وقت سابق، عن مخطط دخول اللاجئين (الحصة) والذي يقضي بأن تستضيف إسرائيل 25 ألف مواطن أوكراني غير يهودي "بشكل مؤقت".إلا أنها أوضحت أن 20 ألف من هؤلاء اللاجئين موجودون في إسرائيل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

إسرائيل

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