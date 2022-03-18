https://arabic.sputniknews.com/20220318/إعلام-الصين-أرسلت-حاملة-طائرات-إلى-مضيق-تايوان-ومدمرة-أمريكية-تتبعها-1060049238.html

قبل ساعات من حديث بايدن وشي.. الصين ترسل حاملة طائرات إلى مضيق تايوان ومدمرة أمريكية تتبعها

قبل ساعات من حديث بايدن وشي.. الصين ترسل حاملة طائرات إلى مضيق تايوان ومدمرة أمريكية تتبعها

كشف مصدر مطلع، أن الصين أرسلت حاملة طائراتها "شاندونغ" إلى مضيق تايوان، اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن مدمرة أمريكية تتبعها. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T08:40+0000

2022-03-18T08:40+0000

2022-03-18T08:47+0000

الصين

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ونقلت "رويترز"، عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن حاملة الطائرات الصينية أبحرت بالقرب من جزيرة كينمن التي تسيطر عليها تايوان، والتي تقع مباشرة قبالة مدينة شيامن الصينية. وأوضح المصدر أنه "في حوالي الساعة 10:30 صباحا ظهرت الطائرة CV-17 التابعة لحاملة الطائرات الصينية على بعد حوالي 30 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من كينمن، والتقطها راكب على متن رحلة مدنية". وأضاف المصدر أن المدمرة "يو إس إس رالف جونسون"، وهي مدمرة صواريخ موجهة من طراز "أرلي بيرك"، بدأت في تعقب الحاملة التي لم يكن لديها طائرات على سطحها وأبحرت شمالًا عبر المضيق. كما أشار المصدر إلى أن تايوان أرسلت أيضًا سفنا حربية لمتابعة الوضع. ووصف المصدر توقيت تحرك حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" قبل ساعات من موعد حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بأنه "استفزازي".وتعتبر بكين، تايوان "جزءاً لا يتجزأ من أراضيها" ضمن سياسة الصين موحدة، وهو ما تعارضه تايبيه.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دخلت تايوان في حالة تأهب أكبر خوفاً من احتمال أن تحاول الصين استغلال هذا الوضع العالمي للإقدام على تحرك في الجزيرة.ولطمأنة تايبيه، أبحرت سفينة حربية أمريكية، في مضيق تايوان في إطار ما وصفه الجيش الأمريكي "نشاطاً اعتيادياً" لكن الصين اعتبرته "عملاً استفزازياً".وتصف بكين تايوان بأنها أكثر القضايا حساسية وأهمية في علاقاتها مع واشنطن. ومثل معظم الدول، ليس للولايات المتحدة تمثيل دبلوماسي مع تايوان، لكنها أكبر داعم دولي ومورد سلاح لها.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/تايوان-تحذر-من-الحرب-مع-الصين-ستخلف-كارثة-والجميع-سيشعر-بالبؤس-1059705106.html

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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان