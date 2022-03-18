https://arabic.sputniknews.com/20220318/إعلام-شركتان-هنديتان-تشتريان-5-ملايين-برميل-من-نفط-الأورال-الروسي-1060049386.html
إعلام: شركتان هنديتان تشتريان 5 ملايين برميل من نفط الأورال الروسي
إعلام: شركتان هنديتان تشتريان 5 ملايين برميل من نفط الأورال الروسي
أفادت صحيفة "تايمز أوف إينديا" إن شركتا النفط الهنديتان "Indian Oil Corporation " (مؤسسة النفط الهندية) و"Hindustan Petroleum" هندوستان للبترول، اشترت 5 ملايين... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T08:43+0000
2022-03-18T08:43+0000
2022-03-18T08:43+0000
اقتصاد
بيع النفط
روسيا
أخبار الهند اليوم
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واشترت مؤسسة النفط الهندية الرائدة في البلاد، ثلاثة ملايين برميل من نفط الأورال في أواخر الأسبوع الماضي من خلال (تاجر أوروبي) على أن يكون التسليم في شهر مايو بخصم يتراوح بين 20 و 25 دولارا للبرميل من سعر برنت في التاريخ التسليم. أما شركة هندوستان للبترول اشترت هذا الأسبوع اثنين مليون برميل من نفط الأورال للتحميل في مايو أيضا.في المقابل ، قد ترفض شركة "Reliance Industries Ltd" (ريلاينس للصناعات المحدودة) شراء الوقود الروسي، لأن العقوبات المفروضة على موسكو قد تؤثر على أعمالها، حسبما تشير الصحيفة.ارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 8 في المائة، أمس الخميس، لتواصل سلسلة من التقلبات اليومية، إذ انتعش السوق بعد عدة أيام من الخسائر مع تركيز متجدد على نقص الإمدادات في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات على روسيا.وفرض الغرب قائمة مطولة من العقوبات على روسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهو ما دفع بعض المستهلكين أيضا إلى التوقف عن شراء النفط الروسي وأثار مخاوف متعلقة بالإمدادات العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/ألمانيا-تخطط-لإلغاء-الاعتماد-على-النفط-الروسي-بحلول-نهاية-العام-الجاري-1059800240.html
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اقتصاد, بيع النفط, روسيا, أخبار الهند اليوم
إعلام: شركتان هنديتان تشتريان 5 ملايين برميل من نفط الأورال الروسي
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أفادت صحيفة "تايمز أوف إينديا" إن شركتا النفط الهنديتان "Indian Oil Corporation " (مؤسسة النفط الهندية) و"Hindustan Petroleum" هندوستان للبترول، اشترت 5 ملايين برميل من نفط الأورال الروسي.
واشترت مؤسسة النفط الهندية الرائدة في البلاد، ثلاثة ملايين برميل من نفط الأورال
في أواخر الأسبوع الماضي من خلال (تاجر أوروبي) على أن يكون التسليم في شهر مايو بخصم يتراوح بين 20 و 25 دولارا للبرميل من سعر برنت في التاريخ التسليم. أما شركة هندوستان للبترول اشترت هذا الأسبوع اثنين مليون برميل من نفط الأورال للتحميل في مايو أيضا.
في المقابل ، قد ترفض شركة "Reliance Industries Ltd" (ريلاينس للصناعات المحدودة) شراء الوقود الروسي، لأن العقوبات المفروضة على موسكو قد تؤثر على أعمالها، حسبما تشير الصحيفة.
ارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 8 في المائة، أمس الخميس، لتواصل سلسلة من التقلبات اليومية، إذ انتعش السوق بعد عدة أيام من الخسائر مع تركيز متجدد على نقص الإمدادات في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات على روسيا.
وفرض الغرب قائمة مطولة من العقوبات على روسيا
بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهو ما دفع بعض المستهلكين أيضا إلى التوقف عن شراء النفط الروسي وأثار مخاوف متعلقة بالإمدادات العالمية.