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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220318/إعلام-صواريخ-روسية-تستهدف-مطار-لفيف-وتدمر-مصنعا-لصيانة-الطائرات-في-المدينة-1060045065.html
إعلام: صواريخ روسية تستهدف مطار لفيف وتدمر مصنعا لصيانة الطائرات في المدينة
إعلام: صواريخ روسية تستهدف مطار لفيف وتدمر مصنعا لصيانة الطائرات في المدينة
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن دوي ثلاثة انفجارات في مدينة لفيف غربي أوكرانيا. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T06:52+0000
2022-03-18T06:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية أن الانفجارات سمعت صباحا في معظم أرجاء المدينة غربي البلاد.وفي سياق متصل، كشف عمدة مدينة لفيف، أندري سادوفي، أن الضربات الصاروخية طالت مطار لفيف في المدينة.وكتب سادوفي على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": " الصواريخ الروسية استهدفت مطار لفيف حيث أصابت مصنع لصيانة الطائرات بالمدينة بعدة صواريخ ودمرت المبنى بالكامل ولا إصابات في الأرواح".وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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العالم

إعلام: صواريخ روسية تستهدف مطار لفيف وتدمر مصنعا لصيانة الطائرات في المدينة

06:52 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 06:57 GMT 18.03.2022)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن دوي ثلاثة انفجارات في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.
وذكرت قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية أن الانفجارات سمعت صباحا في معظم أرجاء المدينة غربي البلاد.
وفي سياق متصل، كشف عمدة مدينة لفيف، أندري سادوفي، أن الضربات الصاروخية طالت مطار لفيف في المدينة.
وكتب سادوفي على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": " الصواريخ الروسية استهدفت مطار لفيف حيث أصابت مصنع لصيانة الطائرات بالمدينة بعدة صواريخ ودمرت المبنى بالكامل ولا إصابات في الأرواح".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
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