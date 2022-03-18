عربي
روسيا: نضمن حياة القوميين الأوكرانيين الذين يلقون السلاح في ماريوبول حفاظا على حياة المدنيين
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/ابن-زايد-يجدد-التأكيد-على-استعداد-الإمارات-لدعم-جميع-الجهود-وإيجاد-حل-سلمي-للنزاع-في-أوكرانيا-1060076815.html
ابن زايد يجدد التأكيد على استعداد الإمارات لدعم جميع الجهود وإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا
ابن زايد يجدد التأكيد على استعداد الإمارات لدعم جميع الجهود وإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، مساء اليوم الجمعة، التزام بلاده "الثابت بتقديم الدعم الإنساني اللازم والمساعدة للمدنيين المتضررين من... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T18:58+0000
2022-03-18T18:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060013972_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_3177cdc0a17b3b334f61d4e3394ff36c.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن "الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بحث مع وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية".وجدد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع كوليبا، التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدعم جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.وأشار إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتكثيف التفاوض والحوار بين جميع الأطراف لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.وكان وزير خارجية الإمارات أبدى استعداد بلاده للتواصل مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي والأوكراني، مشيدا بالجهود الدولية في هذا الصدد.وقال بن زايد، في مؤتمر صحفي من موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس: "تؤكد الإمارات على استعدادها التام لدعم كافة الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا".وتابع: "ونحن على أتم الاستعداد للتواصل مع كل الأطراف بهدف الوصول لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".واستطرد: "ناقشنا مستجدات النزاع في أوكرانيا بما في ذلك مساعي التسوية السياسية وفي هذا السياق ترحب الإمارات بكافة جهود الوساطة من جانب الدول والأطراف الفاعلة من أجل تقريب وجهات النظر وتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/المؤتمر-الصحفي-المشترك-بين-وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-الإماراتي-1060012891.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060013972_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_ebf1aec2fe17be71db39d4a8e27ddddb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

ابن زايد يجدد التأكيد على استعداد الإمارات لدعم جميع الجهود وإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا

18:58 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، مساء اليوم الجمعة، التزام بلاده "الثابت بتقديم الدعم الإنساني اللازم والمساعدة للمدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا".
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن "الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بحث مع وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية".
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
وزير الخارجية الإماراتية: أبو ظبي تتطلع لتوسيع مجالات التعاون مع موسكو بما فيها الطاقة
أمس, 09:49 GMT
وجدد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع كوليبا، التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدعم جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتكثيف التفاوض والحوار بين جميع الأطراف لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.
وكان وزير خارجية الإمارات أبدى استعداد بلاده للتواصل مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي والأوكراني، مشيدا بالجهود الدولية في هذا الصدد.
وقال بن زايد، في مؤتمر صحفي من موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس: "تؤكد الإمارات على استعدادها التام لدعم كافة الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا".
وتابع: "ونحن على أتم الاستعداد للتواصل مع كل الأطراف بهدف الوصول لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".
واستطرد: "ناقشنا مستجدات النزاع في أوكرانيا بما في ذلك مساعي التسوية السياسية وفي هذا السياق ترحب الإمارات بكافة جهود الوساطة من جانب الدول والأطراف الفاعلة من أجل تقريب وجهات النظر وتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:04 GMT - سبوتنيك عربيخطاب بوتين في الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا13:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала