https://arabic.sputniknews.com/20220318/ابن-زايد-يجدد-التأكيد-على-استعداد-الإمارات-لدعم-جميع-الجهود-وإيجاد-حل-سلمي-للنزاع-في-أوكرانيا-1060076815.html

ابن زايد يجدد التأكيد على استعداد الإمارات لدعم جميع الجهود وإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا

ابن زايد يجدد التأكيد على استعداد الإمارات لدعم جميع الجهود وإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، مساء اليوم الجمعة، التزام بلاده "الثابت بتقديم الدعم الإنساني اللازم والمساعدة للمدنيين المتضررين من... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T18:58+0000

2022-03-18T18:58+0000

2022-03-18T18:58+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن "الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بحث مع وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية".وجدد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع كوليبا، التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدعم جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.وأشار إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتكثيف التفاوض والحوار بين جميع الأطراف لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.وكان وزير خارجية الإمارات أبدى استعداد بلاده للتواصل مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي والأوكراني، مشيدا بالجهود الدولية في هذا الصدد.وقال بن زايد، في مؤتمر صحفي من موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس: "تؤكد الإمارات على استعدادها التام لدعم كافة الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا".وتابع: "ونحن على أتم الاستعداد للتواصل مع كل الأطراف بهدف الوصول لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".واستطرد: "ناقشنا مستجدات النزاع في أوكرانيا بما في ذلك مساعي التسوية السياسية وفي هذا السياق ترحب الإمارات بكافة جهود الوساطة من جانب الدول والأطراف الفاعلة من أجل تقريب وجهات النظر وتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/المؤتمر-الصحفي-المشترك-بين-وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-الإماراتي-1060012891.html

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