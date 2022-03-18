https://arabic.sputniknews.com/20220318/استئناف-تسيير-الرحلات-الجوية-بين-تبريز-الإيرانية-ودمشق-1060049054.html
استئناف تسيير الرحلات الجوية بين تبريز الإيرانية ودمشق
استئناف تسيير الرحلات الجوية بين تبريز الإيرانية ودمشق
أعلن رامين آذري، المدير العام للمطارات في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران، اليوم الجمعة، استئناف تسيير الرحلات الجوية بين مدينة تبريز والعاصمة السورية... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن رامين آذري، أن هذه الرحلة تمت من قبل شركة الخطوط الجوية الإيرانية "هما"، بعد توقف دام نحو 9 أعوام، مؤكدا أنه توجهت طائرة A319 من مطار تبريز إلى دمشق، وعلى متنها 112 راكبا.ومن المفترض أن تجري رحلة جوية من دمشق إلى تبريز يوم الاثنين المقبل.ويشار إلى أنه في السادس من الشهر الجاري، أعلن المدير العام للمطارات الدولية بمحافظة خراسان الإيرانية، محمود أماني بني، إطلاق رحلة مباشرة بين مدينة مشهد والعاصمة السورية، دمشق، بداية من اليوم الأحد، 6 مارس/ آذار.ونقلت وكالة تسنيم عن أماني بني، أنه بمناسبة يوم الثالث من شعبان، ذكرى ميلاد الإمام الحسين، والتي توافق ذكرى تأسيس الحرس الثوري الإيراني، انطلقت رحلة مباشرة من مشهد إلى دمشق، عند الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه.وأكد المسؤول الإيراني أنه من المقرر، حاليا، استمرار رحلة مشهد - دمشق ودمشق - مشهد ليوم واحد في الأسبوع، مشددا على ضرورة الحفاظ على البروتوكولات الصحية خلال هذه الرحلات الجوية.وأشار المدير العام للمطارات الدولية بمحافظة خراسان الإيرانية، محمود أماني بني، إلى شروط الرحلات الخارجية، لافتا إلى وجوب تقديم الركاب نتيجة اختبار "PCR" سلبي وبطاقة اللقاح.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/إعلام-استئناف-الرحلات-الجوية-بين-مشهد-ودمشق-1059545864.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم العربي
استئناف تسيير الرحلات الجوية بين تبريز الإيرانية ودمشق
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أعلن رامين آذري، المدير العام للمطارات في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران، اليوم الجمعة، استئناف تسيير الرحلات الجوية بين مدينة تبريز والعاصمة السورية دمشق، بعد توقف دام 9 أعوام.
ونقلت وكالة إرنا
، صباح اليوم الجمعة، عن رامين آذري، أن هذه الرحلة تمت من قبل شركة الخطوط الجوية الإيرانية "هما"، بعد توقف دام نحو 9 أعوام، مؤكدا أنه توجهت طائرة A319 من مطار تبريز إلى دمشق، وعلى متنها 112 راكبا.
ومن المفترض أن تجري رحلة جوية من دمشق إلى تبريز يوم الاثنين المقبل.
ويشار إلى أنه في السادس من الشهر الجاري، أعلن المدير العام للمطارات الدولية بمحافظة خراسان الإيرانية، محمود أماني بني، إطلاق رحلة مباشرة بين مدينة مشهد والعاصمة السورية
، دمشق، بداية من اليوم الأحد، 6 مارس/ آذار.
ونقلت وكالة تسنيم عن أماني بني، أنه بمناسبة يوم الثالث من شعبان، ذكرى ميلاد الإمام الحسين، والتي توافق ذكرى تأسيس الحرس الثوري الإيراني، انطلقت رحلة مباشرة من مشهد إلى دمشق، عند الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه.
وأكد المسؤول الإيراني أنه من المقرر، حاليا، استمرار رحلة مشهد - دمشق ودمشق
- مشهد ليوم واحد في الأسبوع، مشددا على ضرورة الحفاظ على البروتوكولات الصحية خلال هذه الرحلات الجوية.
وأشار المدير العام للمطارات الدولية بمحافظة خراسان الإيرانية، محمود أماني بني، إلى شروط الرحلات الخارجية، لافتا إلى وجوب تقديم الركاب نتيجة اختبار "PCR" سلبي وبطاقة اللقاح.