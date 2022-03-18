https://arabic.sputniknews.com/20220318/استئناف-تسيير-الرحلات-الجوية-بين-تبريز-الإيرانية-ودمشق-1060049054.html

استئناف تسيير الرحلات الجوية بين تبريز الإيرانية ودمشق

استئناف تسيير الرحلات الجوية بين تبريز الإيرانية ودمشق

أعلن رامين آذري، المدير العام للمطارات في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران، اليوم الجمعة، استئناف تسيير الرحلات الجوية بين مدينة تبريز والعاصمة السورية... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T08:30+0000

2022-03-18T08:30+0000

2022-03-18T08:30+0000

أخبار سوريا اليوم

إيران

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/18/1046089128_0:91:3313:1955_1920x0_80_0_0_224c5a2ae9f59b8fd18b8c53b4b4263c.jpg

ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن رامين آذري، أن هذه الرحلة تمت من قبل شركة الخطوط الجوية الإيرانية "هما"، بعد توقف دام نحو 9 أعوام، مؤكدا أنه توجهت طائرة A319 من مطار تبريز إلى دمشق، وعلى متنها 112 راكبا.ومن المفترض أن تجري رحلة جوية من دمشق إلى تبريز يوم الاثنين المقبل.ويشار إلى أنه في السادس من الشهر الجاري، أعلن المدير العام للمطارات الدولية بمحافظة خراسان الإيرانية، محمود أماني بني، إطلاق رحلة مباشرة بين مدينة مشهد والعاصمة السورية، دمشق، بداية من اليوم الأحد، 6 مارس/ آذار.ونقلت وكالة تسنيم عن أماني بني، أنه بمناسبة يوم الثالث من شعبان، ذكرى ميلاد الإمام الحسين، والتي توافق ذكرى تأسيس الحرس الثوري الإيراني، انطلقت رحلة مباشرة من مشهد إلى دمشق، عند الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه.وأكد المسؤول الإيراني أنه من المقرر، حاليا، استمرار رحلة مشهد - دمشق ودمشق - مشهد ليوم واحد في الأسبوع، مشددا على ضرورة الحفاظ على البروتوكولات الصحية خلال هذه الرحلات الجوية.وأشار المدير العام للمطارات الدولية بمحافظة خراسان الإيرانية، محمود أماني بني، إلى شروط الرحلات الخارجية، لافتا إلى وجوب تقديم الركاب نتيجة اختبار "PCR" سلبي وبطاقة اللقاح.

https://arabic.sputniknews.com/20220306/إعلام-استئناف-الرحلات-الجوية-بين-مشهد-ودمشق-1059545864.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم العربي