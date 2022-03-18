https://arabic.sputniknews.com/20220318/استطلاع-معظم-المواطنين-الروس-يثقون-بالرئيس-بوتين-ويقيمون-عمله-إيجابيا-1060061858.html
استطلاع: معظم المواطنين الروس يثقون بالرئيس بوتين ويقيمون عمله إيجابيا
استطلاع: معظم المواطنين الروس يثقون بالرئيس بوتين ويقيمون عمله إيجابيا
أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أجراه صندوق "الرأي العام" أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79.6 بالمئة من المواطنين ، وأن ما يقرب من... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:57+0000
2022-03-18T12:57+0000
2022-03-18T12:57+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الاستطلاع فقد "بلغ معدل الموافقة على أنشطة الرئيس في الفترة من 7 مارس/ آذار إلى 13 مارس 77.2 بالمئة، وبلغت نسبة الثقة في الرئيس بوتين لنفس الفترة 79.6 بالمئة من المستطلعة آراؤهم".وجرى الاستطلاع بمبادرة من صندوق "الرأي العام- سبوتنيك" في الفترة من 7 إلى 13 مارس. وشمل 1600 شخص روسي تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.وتم الاستطلاع عبر المقابلات الهاتفية. بالنسبة لهذه العينة، حيث لا يتجاوز احتمال الحد الأقصى لحجم الخطأ وفق افتراض نسبته 95 بالمئة الــ 1 بالمئة فقط.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
استطلاع: معظم المواطنين الروس يثقون بالرئيس بوتين ويقيمون عمله إيجابيا
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أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أجراه صندوق "الرأي العام" أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79.6 بالمئة من المواطنين ، وأن ما يقرب من 77.2 بالمئة منهم يقيّمون بشكل إيجابي العمل الذي يقوم به.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب الاستطلاع فقد "بلغ معدل الموافقة على أنشطة الرئيس في الفترة من 7 مارس/ آذار إلى 13 مارس 77.2 بالمئة، وبلغت نسبة الثقة في الرئيس بوتين
لنفس الفترة 79.6 بالمئة من المستطلعة آراؤهم".
وجرى الاستطلاع بمبادرة من صندوق "الرأي العام- سبوتنيك" في الفترة من 7 إلى 13 مارس. وشمل 1600 شخص روسي تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.
وتم الاستطلاع عبر المقابلات الهاتفية. بالنسبة لهذه العينة، حيث لا يتجاوز احتمال الحد الأقصى لحجم الخطأ وفق افتراض نسبته 95 بالمئة الــ 1 بالمئة فقط.