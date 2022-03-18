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بوتين: الهدف من العملية العسكرية الروسية هو التخلص من الإبادة الجماعية التي كان يتعرض لها سكان دونباس
https://arabic.sputniknews.com/20220318/استطلاع-معظم-المواطنين-الروس-يثقون-بالرئيس-بوتين-ويقيمون-عمله-إيجابيا-1060061858.html
استطلاع: معظم المواطنين الروس يثقون بالرئيس بوتين ويقيمون عمله إيجابيا
استطلاع: معظم المواطنين الروس يثقون بالرئيس بوتين ويقيمون عمله إيجابيا
أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أجراه صندوق "الرأي العام" أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79.6 بالمئة من المواطنين ، وأن ما يقرب من... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:57+0000
2022-03-18T12:57+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الاستطلاع فقد "بلغ معدل الموافقة على أنشطة الرئيس في الفترة من 7 مارس/ آذار إلى 13 مارس 77.2 بالمئة، وبلغت نسبة الثقة في الرئيس بوتين لنفس الفترة 79.6 بالمئة من المستطلعة آراؤهم".وجرى الاستطلاع بمبادرة من صندوق "الرأي العام- سبوتنيك" في الفترة من 7 إلى 13 مارس. وشمل 1600 شخص روسي تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.وتم الاستطلاع عبر المقابلات الهاتفية. بالنسبة لهذه العينة، حيث لا يتجاوز احتمال الحد الأقصى لحجم الخطأ وفق افتراض نسبته 95 بالمئة الــ 1 بالمئة فقط.
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استطلاع: معظم المواطنين الروس يثقون بالرئيس بوتين ويقيمون عمله إيجابيا

12:57 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев
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أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أجراه صندوق "الرأي العام" أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79.6 بالمئة من المواطنين ، وأن ما يقرب من 77.2 بالمئة منهم يقيّمون بشكل إيجابي العمل الذي يقوم به.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الاستطلاع فقد "بلغ معدل الموافقة على أنشطة الرئيس في الفترة من 7 مارس/ آذار إلى 13 مارس 77.2 بالمئة، وبلغت نسبة الثقة في الرئيس بوتين لنفس الفترة 79.6 بالمئة من المستطلعة آراؤهم".
وجرى الاستطلاع بمبادرة من صندوق "الرأي العام- سبوتنيك" في الفترة من 7 إلى 13 مارس. وشمل 1600 شخص روسي تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.
وتم الاستطلاع عبر المقابلات الهاتفية. بالنسبة لهذه العينة، حيث لا يتجاوز احتمال الحد الأقصى لحجم الخطأ وفق افتراض نسبته 95 بالمئة الــ 1 بالمئة فقط.
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