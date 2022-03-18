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الأردن يطلق مشروعا لاستكشاف النفط في السرحان
الأردن يطلق مشروعا لاستكشاف النفط في السرحان
أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أمس الخميس، مشروع استكشاف النفط في حقل السرحان والجفر، شرقي البلاد، مطلعا على التحضيرات الضرورية لبدء... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T06:38+0000
2022-03-18T06:38+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وذكرت وكالة عمون، صباح اليوم الجمعة، أن إطلاق المشروع جاء خلال زيارة قام بها الوزير الخرابشة للحقل الذي يبعد 170 كم جنوب منطقة الأزرق، كما قام بزيارة حقل حمزة النفطي وتفقد سير العمل بالحقل الواقع شرقي منطقة الأزرق.وأكد الخرابشة أن وزارته قامت وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية بتحليل المعلومات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد المتواجدة في المنطقة، ليتم بعدها التأكيد على ضرورة إعادة فحص بئر السرحان 8 ، والذي تم حفره من قبل سلطة المصادر الطبيعية، وذلك في العام 1989، وتم اكتشاف النفط الخفيف فيه بهدف زيادة انتاجه.ويأتي المشروع في إطار اهتمام الوزارة بالبحث عن الفرص التي قد تساهم في توفير مصادر الطاقة المحلية، خاصة النفط والغاز، حيث أشار الوزير الخرابشة إلى أن شركة البترول الوطنية ستنفذ أعمال الحفر والتطوير في المنطقة لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية، متوقعا الانتهاء من حفر البئر الأول قبل شهر يونيو/حزيران المقبل.وتابع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الإنتاج من بئرين وتصدير النفط إلى مصفاة البترول في حقل حمزة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدراسة تحديد 3 آبار عميقة لحفرها مع نهاية هذا العام عبر شركة البترول الوطنية، الذراع الفني للوزارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/الطاقة-الأردنية-تكشف-عدد-الآبار-الجديدة-في-حقل-الريشة-الغازي-1055157360.html
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العالم العربي, أخبار الأردن

الأردن يطلق مشروعا لاستكشاف النفط في السرحان

06:38 GMT 18.03.2022
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANIحقل نفط غرب القرنة -1، الذي تديره شركة إكسون موبيل بالقرب من البصرة
حقل نفط غرب القرنة -1، الذي تديره شركة إكسون موبيل بالقرب من البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
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أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أمس الخميس، مشروع استكشاف النفط في حقل السرحان والجفر، شرقي البلاد، مطلعا على التحضيرات الضرورية لبدء أعمال الحفر في المنطقة.
وذكرت وكالة عمون، صباح اليوم الجمعة، أن إطلاق المشروع جاء خلال زيارة قام بها الوزير الخرابشة للحقل الذي يبعد 170 كم جنوب منطقة الأزرق، كما قام بزيارة حقل حمزة النفطي وتفقد سير العمل بالحقل الواقع شرقي منطقة الأزرق.
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وأكد الخرابشة أن وزارته قامت وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية بتحليل المعلومات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد المتواجدة في المنطقة، ليتم بعدها التأكيد على ضرورة إعادة فحص بئر السرحان 8 ، والذي تم حفره من قبل سلطة المصادر الطبيعية، وذلك في العام 1989، وتم اكتشاف النفط الخفيف فيه بهدف زيادة انتاجه.
ويأتي المشروع في إطار اهتمام الوزارة بالبحث عن الفرص التي قد تساهم في توفير مصادر الطاقة المحلية، خاصة النفط والغاز، حيث أشار الوزير الخرابشة إلى أن شركة البترول الوطنية ستنفذ أعمال الحفر والتطوير في المنطقة لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية، متوقعا الانتهاء من حفر البئر الأول قبل شهر يونيو/حزيران المقبل.
وتابع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الإنتاج من بئرين وتصدير النفط إلى مصفاة البترول في حقل حمزة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدراسة تحديد 3 آبار عميقة لحفرها مع نهاية هذا العام عبر شركة البترول الوطنية، الذراع الفني للوزارة.
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