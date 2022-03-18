الأسبوع في صور

متظاهر يشتبك مع الشرطة في باستيا في 13 مارس 2022، عقب تجمع تكريمي للناشط المؤيد للاستقلال إيفان كولونا الذي تعرض للاعتداء في سجن آرل. اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة على البحر المتوسط حيث لا يزال الغضب المحلي يتصاعد بشأن الاعتداء على شخصية قومية في السجن. سُجن كولونا في جنوب فرنسا مع رفض السلطات منذ فترة طويلة مطالبته بنقله إلى كورسيكا، قائلة إن "جرمه جعله محتجزًا في وضع خاص".