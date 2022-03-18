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https://arabic.sputniknews.com/20220318/الأسبوع-في-صور-1060046885.html
الأسبوع في صور
الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:58+0000
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фото, صور, وسائط متعددة

الأسبوع في صور

11:58 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 12:05 GMT 18.03.2022)
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© REUTERS / Henry Nichollsالفنانة ليدي غاغا تحضر الحفل السنوي الـ 27 لجوائز اختيار النقاد في فندق سافوي في لندن، بريطانيا 13 مارس 2022.
الفنانة ليدي غاغا تحضر الحفل السنوي الـ 27 لجوائز اختيار النقاد في فندق سافوي في لندن، بريطانيا 13 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Henry Nicholls
الفنانة ليدي غاغا تحضر الحفل السنوي الـ 27 لجوائز اختيار النقاد في فندق سافوي في لندن، بريطانيا 13 مارس 2022.
© AFP 2022 / Charly Triballeauعضو في لواء الانتشار السريع البرمائي التابع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية على خلفية إقلاع طائرة مشاة البحرية الأمريكية MV-22 Osprey أثناء تدريب مشترك مع أفراد من مشاة البحرية الأمريكية في منطقة تدريب هيغاشيفوجي في غوتيمبا، محافظة شيزوكا، اليابان 15 مارس 2022.
عضو في لواء الانتشار السريع البرمائي التابع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية على خلفية إقلاع طائرة مشاة البحرية الأمريكية MV-22 Osprey أثناء تدريب مشترك مع أفراد من مشاة البحرية الأمريكية في منطقة تدريب هيغاشيفوجي في غوتيمبا، محافظة شيزوكا، اليابان 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Charly Triballeau
عضو في لواء الانتشار السريع البرمائي التابع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية على خلفية إقلاع طائرة مشاة البحرية الأمريكية MV-22 Osprey أثناء تدريب مشترك مع أفراد من مشاة البحرية الأمريكية في منطقة تدريب هيغاشيفوجي في غوتيمبا، محافظة شيزوكا، اليابان 15 مارس 2022.
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraمتظاهر يهتف شعارات حاملا الخبز خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، عند مدخل مكتب الرئيس في كولومبو، سريلانكا 15 مارس 2022.
متظاهر يهتف شعارات حاملا الخبز خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، عند مدخل مكتب الرئيس في كولومبو، سريلانكا 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
متظاهر يهتف شعارات حاملا الخبز خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، عند مدخل مكتب الرئيس في كولومبو، سريلانكا 15 مارس 2022.
© AFP 2022 / Adrian Dennisتقدم كاثرين، دوقة كامبريدج غصنًا تقليديًا من نبات النفل إلى تميمة الكتيبة الأولى للحرس الأيرلندي، وكلب ولفهاوند الأيرلندي - المعروف باسم "سيموس"- وعازفه الطبال خلال موكب يوم القديس باتريك في مونس في ألدرشوت، جنوب غرب لندن، إنجلترا 17 مارس 2022.
تقدم كاثرين، دوقة كامبريدج غصنًا تقليديًا من نبات النفل إلى تميمة الكتيبة الأولى للحرس الأيرلندي، وكلب ولفهاوند الأيرلندي - المعروف باسم سيموس- وعازفه الطبال خلال موكب يوم القديس باتريك في مونس في ألدرشوت، جنوب غرب لندن، إنجلترا 17 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Adrian Dennis
تقدم كاثرين، دوقة كامبريدج غصنًا تقليديًا من نبات النفل إلى تميمة الكتيبة الأولى للحرس الأيرلندي، وكلب ولفهاوند الأيرلندي - المعروف باسم "سيموس"- وعازفه الطبال خلال موكب يوم القديس باتريك في مونس في ألدرشوت، جنوب غرب لندن، إنجلترا 17 مارس 2022.
© AP Photo / Dita Alangkaraالمشاركون في الحفل الختامي للألعاب البارالمبية الشتوية 2022، في بكين، الصين 13 مارس 2022.
المشاركون في الحفل الختامي للألعاب البارالمبية الشتوية 2022، في بكين، الصين 13 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dita Alangkara
المشاركون في الحفل الختامي للألعاب البارالمبية الشتوية 2022، في بكين، الصين 13 مارس 2022.
© AFP 2022 / Charly Triballeauزلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Charly Triballeau
زلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
© AFP 2022 / Ricardo Arduengoملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا، تفوز بلقب ملكة جمال العالم في سان خوان، بورتوريكو، 16 مارس 2022
ملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا، تفوز بلقب ملكة جمال العالم في سان خوان، بورتوريكو، 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ricardo Arduengo
ملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا، تفوز بلقب ملكة جمال العالم في سان خوان، بورتوريكو، 16 مارس 2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورضربة صاروخية هائلة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مارس 2022
ضربة صاروخية هائلة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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ضربة صاروخية هائلة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مارس 2022
© AFP 2022 / STRتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 13 مارس 2022 قطة تجلس على حقيبة ظهر صاحبها تحت أزهار الكرز في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 13 مارس 2022 قطة تجلس على حقيبة ظهر صاحبها تحت أزهار الكرز في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / STR
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 13 مارس 2022 قطة تجلس على حقيبة ظهر صاحبها تحت أزهار الكرز في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon رهبان بوذيون يمشون فوق الفحم المشتعل حفاة القدمين في مهرجان المشي على النار، المسمى بـ "هيواتاري ماتسوري" باللغة اليابانية، في جبل تاكاو في طوكيو، اليابان، 13 مارس 2022. حوالي 1500 من المصلين اليابانيين يمشون حفاة القدمين مع الرهبان البوذيين فوق الجمر في المهرجان السنوي قال المعبد البوذي تاكاو-سان ياكويو-إن، إن الدعاء من أجل سلامة أنفسهم والتغلب على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومن أجل السلام في العالم.
رهبان بوذيون يمشون فوق الفحم المشتعل حفاة القدمين في مهرجان المشي على النار، المسمى بـ هيواتاري ماتسوري باللغة اليابانية، في جبل تاكاو في طوكيو، اليابان، 13 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
رهبان بوذيون يمشون فوق الفحم المشتعل حفاة القدمين في مهرجان المشي على النار، المسمى بـ "هيواتاري ماتسوري" باللغة اليابانية، في جبل تاكاو في طوكيو، اليابان، 13 مارس 2022. حوالي 1500 من المصلين اليابانيين يمشون حفاة القدمين مع الرهبان البوذيين فوق الجمر في المهرجان السنوي قال المعبد البوذي تاكاو-سان ياكويو-إن، إن الدعاء من أجل سلامة أنفسهم والتغلب على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومن أجل السلام في العالم.
© Sputnik . Ilya Pitalev  / الذهاب إلى بنك الصورجندي من قوات دونيتسك الشعبية في فولنوفاخا، 11 مارس 2022
جندي من قوات دونيتسك الشعبية في فولنوفاخا، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Pitalev
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جندي من قوات دونيتسك الشعبية في فولنوفاخا، 11 مارس 2022
© REUTERS / Eric Cox بارجة تنشر صبغة خضراء في نهر شيكاغو لاحتفالاتها التقليدية بعيد القديس باتريك في شيكاغو، ولاية إلينوي، الولايات المتحدة 12 مارس 2022.
بارجة تنشر صبغة خضراء في نهر شيكاغو لاحتفالاتها التقليدية بعيد القديس باتريك في شيكاغو، ولاية إلينوي، الولايات المتحدة 12 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Eric Cox
بارجة تنشر صبغة خضراء في نهر شيكاغو لاحتفالاتها التقليدية بعيد القديس باتريك في شيكاغو، ولاية إلينوي، الولايات المتحدة 12 مارس 2022.
© Sputnik . Alexander Kryazhev  / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركات في ترشيح "فيتنس بيكيني" في كأس نوفوسيبيرسك لكمال الأجسام، روسيا 12 مارس 2022
المشاركات في ترشيح فيتنس بيكيني في كأس نوفوسيبيرسك لكمال الأجسام، روسيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Kryazhev
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المشاركات في ترشيح "فيتنس بيكيني" في كأس نوفوسيبيرسك لكمال الأجسام، روسيا 12 مارس 2022
© AP Photo / Maya Alleruzzoرجل يهودي متشدد يعدّل من وضعية التاج على زي ابنته وهي تقف مع شقيقها لالتقاط صورة لها قبل عيد المساخر اليهودي في حي ميا شعاريم في القدس، 14 مارس ، 2022. الخلاص من الإبادة الجماعية في بلاد فارس القديمة، كما ورد في كتاب سفر أستير.
رجل يهودي متشدد يعدّل من وضعية التاج على زي ابنته وهي تقف مع شقيقها لالتقاط صورة لها قبل عيد المساخر اليهودي في حي ميا شعاريم في القدس، 14 مارس ، 2022. الخلاص من الإبادة الجماعية في بلاد فارس القديمة، كما ورد في كتاب سفر أستير. - سبوتنيك عربي
14/26
© AP Photo / Maya Alleruzzo
رجل يهودي متشدد يعدّل من وضعية التاج على زي ابنته وهي تقف مع شقيقها لالتقاط صورة لها قبل عيد المساخر اليهودي في حي ميا شعاريم في القدس، 14 مارس ، 2022. الخلاص من الإبادة الجماعية في بلاد فارس القديمة، كما ورد في كتاب سفر أستير.
© Sputnik . Pavel Lvov  / الذهاب إلى بنك الصورقطيع من الرنة من تعاونية التندرا للإنتاج الزراعي في حظائر في منطقة مورمانسك الروسية، شمال روسيا، 14 مارس 2022
قطيع من الرنة من تعاونية التندرا للإنتاج الزراعي في حظائر في منطقة مورمانسك الروسية، شمال روسيا، 14 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
15/26
© Sputnik . Pavel Lvov
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قطيع من الرنة من تعاونية التندرا للإنتاج الزراعي في حظائر في منطقة مورمانسك الروسية، شمال روسيا، 14 مارس 2022
© AP Photo / Ariana Cubillosيوضح خوان كارلوس رودريغيز بمساعدة حيوان الكسلان الذي تم إنقاذه تشوي كيفية التعامل مع حيوان كسلان ، في سان أنطونيو ، على مشارف كاراكاس ، فنزويلا، 12 مارس 2022. قام خوان كارلوس وزوجته هايدي بتحويل منزلهما إلى مركز إعادة تأهيل وإنقاذ حيوان الكسلان، الذي يسعى إلى رعاية وإطلاق الكسلان الذين تعرضوا للصعق بالكهرباء أو الحوادث.
يوضح خوان كارلوس رودريغيز بمساعدة حيوان الكسلان الذي تم إنقاذه تشوي كيفية التعامل مع حيوان كسلان ، في سان أنطونيو ، على مشارف كاراكاس ، فنزويلا، 12 مارس 2022. قام خوان كارلوس وزوجته هايدي بتحويل منزلهما إلى مركز إعادة تأهيل وإنقاذ حيوان الكسلان، الذي يسعى إلى رعاية وإطلاق الكسلان الذين تعرضوا للصعق بالكهرباء أو الحوادث. - سبوتنيك عربي
16/26
© AP Photo / Ariana Cubillos
يوضح خوان كارلوس رودريغيز بمساعدة حيوان الكسلان الذي تم إنقاذه تشوي كيفية التعامل مع حيوان كسلان ، في سان أنطونيو ، على مشارف كاراكاس ، فنزويلا، 12 مارس 2022. قام خوان كارلوس وزوجته هايدي بتحويل منزلهما إلى مركز إعادة تأهيل وإنقاذ حيوان الكسلان، الذي يسعى إلى رعاية وإطلاق الكسلان الذين تعرضوا للصعق بالكهرباء أو الحوادث.
© AFP 2022 / Oswaldo Rivasصبي يسبح في نهر ماساشابا، في ضواحي ماناغوا، خلال اليوم العالمي للعمل من أجل الأنهار، نيكاراغوا 14 مارس 2022.
صبي يسبح في نهر ماساشابا، في ضواحي ماناغوا، خلال اليوم العالمي للعمل من أجل الأنهار، نيكاراغوا 14 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
17/26
© AFP 2022 / Oswaldo Rivas
صبي يسبح في نهر ماساشابا، في ضواحي ماناغوا، خلال اليوم العالمي للعمل من أجل الأنهار، نيكاراغوا 14 مارس 2022.
© AFP 2022 / Jaafar Ashiyeh مسلح يطلق النار في الهواء خلال تشييع جنازة الفلسطيني نادر ريان البالغ من العمر 16 عاما، الذي استشهد برصاص القوات الإسرائيلية، في مخيم بلاطة بالقرب من مدينة نابلس شمال نابلس، 15 مارس 2022. توفي نادر هيثم ريان في مخيم بلاطة بعد أن استشهد بعد ذلك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أعيرة نارية في الرأس والصدر واليد. ولم تذكر تفاصيل أخرى عن ملابسات وفاته.
مسلح يطلق النار في الهواء خلال تشييع جنازة الفلسطيني نادر ريان البالغ من العمر 16 عاما، الذي استشهد برصاص القوات الإسرائيلية، في مخيم بلاطة بالقرب من مدينة نابلس شمال نابلس، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
18/26
© AFP 2022 / Jaafar Ashiyeh
مسلح يطلق النار في الهواء خلال تشييع جنازة الفلسطيني نادر ريان البالغ من العمر 16 عاما، الذي استشهد برصاص القوات الإسرائيلية، في مخيم بلاطة بالقرب من مدينة نابلس شمال نابلس، 15 مارس 2022. توفي نادر هيثم ريان في مخيم بلاطة بعد أن استشهد بعد ذلك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أعيرة نارية في الرأس والصدر واليد. ولم تذكر تفاصيل أخرى عن ملابسات وفاته.
© AP Photo / Rodrigo Abdمتظاهرة تحمل مظلة محاطة بسحب من الدخان خلال اشتباكات مع متظاهرين احتجاجا على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل ديون بنحو 45 مليار دولار ، بينما يستعد المشرعون للتصويت على قانون للتصديق على الاتفاقية، في بوينس آيرس، الأرجنتين. 10 مارس 2022.
متظاهرة تحمل مظلة محاطة بسحب من الدخان خلال اشتباكات مع متظاهرين احتجاجا على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل ديون بنحو 45 مليار دولار ، بينما يستعد المشرعون للتصويت على قانون للتصديق على الاتفاقية، في بوينس آيرس، الأرجنتين. 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
19/26
© AP Photo / Rodrigo Abd
متظاهرة تحمل مظلة محاطة بسحب من الدخان خلال اشتباكات مع متظاهرين احتجاجا على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل ديون بنحو 45 مليار دولار ، بينما يستعد المشرعون للتصويت على قانون للتصديق على الاتفاقية، في بوينس آيرس، الأرجنتين. 10 مارس 2022.
© AFP 2022 / Hector Retamalارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين، 14 مارس 2022
ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين، 14 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Hector Retamal
ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين، 14 مارس 2022
© REUTERS / Claudia Moralesيقدم مصارعو تشوليتا عرضًا في الشارع خلال احتفال إلكترو بريستي، الذي يجمع بين العادات التقليدية والحديثة، في لاباز، بوليفيا 12 مارس 2022.
يقدم مصارعو تشوليتا عرضًا في الشارع خلال احتفال إلكترو بريستي، الذي يجمع بين العادات التقليدية والحديثة، في لاباز، بوليفيا 12 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
21/26
© REUTERS / Claudia Morales
يقدم مصارعو تشوليتا عرضًا في الشارع خلال احتفال إلكترو بريستي، الذي يجمع بين العادات التقليدية والحديثة، في لاباز، بوليفيا 12 مارس 2022.
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورجزء من صاروخ أوكراني "توتشكا-أو" بالقرب من مقر الحكومة في دونيتسك. وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا على دونيتسك باستخدام صاروخ "توتشكا-أو"/ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
جزء من صاروخ أوكراني توتشكا-أو بالقرب من مقر الحكومة في دونيتسك. وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا على دونيتسك باستخدام صاروخ توتشكا-أو/ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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جزء من صاروخ أوكراني "توتشكا-أو" بالقرب من مقر الحكومة في دونيتسك. وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا على دونيتسك باستخدام صاروخ "توتشكا-أو"/ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
© AP Photo / Matt Dunhamيحتفل هاري كين لاعب توتنهام بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين برايتون وتوتنهام هوتسبير على ملعب فالمر في برايتون بإنجلترا 16 مارس 2022.
يحتفل هاري كين لاعب توتنهام بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين برايتون وتوتنهام هوتسبير على ملعب فالمر في برايتون بإنجلترا 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matt Dunham
يحتفل هاري كين لاعب توتنهام بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين برايتون وتوتنهام هوتسبير على ملعب فالمر في برايتون بإنجلترا 16 مارس 2022.
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabiancaمتظاهر يشتبك مع الشرطة في باستيا في 13 مارس 2022، عقب تجمع تكريمي للناشط المؤيد للاستقلال إيفان كولونا الذي تعرض للاعتداء في سجن آرل. اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة على البحر المتوسط حيث لا يزال الغضب المحلي يتصاعد بشأن الاعتداء على شخصية قومية في السجن. سُجن كولونا في جنوب فرنسا مع رفض السلطات منذ فترة طويلة مطالبته بنقله إلى كورسيكا، قائلة إن "جرمه جعله محتجزًا في وضع خاص".
متظاهر يشتبك مع الشرطة في باستيا في 13 مارس 2022، عقب تجمع تكريمي للناشط المؤيد للاستقلال إيفان كولونا الذي تعرض للاعتداء في سجن آرل. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca
متظاهر يشتبك مع الشرطة في باستيا في 13 مارس 2022، عقب تجمع تكريمي للناشط المؤيد للاستقلال إيفان كولونا الذي تعرض للاعتداء في سجن آرل. اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة على البحر المتوسط حيث لا يزال الغضب المحلي يتصاعد بشأن الاعتداء على شخصية قومية في السجن. سُجن كولونا في جنوب فرنسا مع رفض السلطات منذ فترة طويلة مطالبته بنقله إلى كورسيكا، قائلة إن "جرمه جعله محتجزًا في وضع خاص".
© AP Photo / Channi Anandجنود قوة الشرطة الاحتياطية المركزية خلال أداء "مالاخامب ، وهي رياضة تقليدية، خلال حفل يوم رفع الـ 83 لقوة شرطة الاحتياط المركزية في ملعب مولانا آزاد في جامو، الهند، 16 مارس 2022.
جنود قوة الشرطة الاحتياطية المركزية خلال أداء مالاخامب ، وهي رياضة تقليدية، خلال حفل يوم رفع الـ 83 لقوة شرطة الاحتياط المركزية في ملعب مولانا آزاد في جامو، الهند، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Channi Anand
جنود قوة الشرطة الاحتياطية المركزية خلال أداء "مالاخامب ، وهي رياضة تقليدية، خلال حفل يوم رفع الـ 83 لقوة شرطة الاحتياط المركزية في ملعب مولانا آزاد في جامو، الهند، 16 مارس 2022.
© AP Photo / Emrah Gurelرجل غطته الثلوج يسير بالقرب من جسر غلطة أثناء تساقط ثلوج في اسطنبول، تركيا 12 مارس 2022.
رجل غطته الثلوج يسير بالقرب من جسر غلطة أثناء تساقط ثلوج في اسطنبول، تركيا 12 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emrah Gurel
رجل غطته الثلوج يسير بالقرب من جسر غلطة أثناء تساقط ثلوج في اسطنبول، تركيا 12 مارس 2022.
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