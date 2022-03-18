https://arabic.sputniknews.com/20220318/الأمم-المتحدة-تدعو-السلطات-الليبية-إلى-فتح-المجال-الجوي-أمام-الرحلات-الداخلية-1060072504.html
الأمم المتحدة تدعو السلطات الليبية إلى فتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية
الأمم المتحدة تدعو السلطات الليبية إلى فتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية
دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، السلطات الليبية إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية من طرابلس إلى بنغازي. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T16:28+0000
2022-03-18T16:28+0000
2022-03-18T16:28+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، عبر حسابه على تويتر، إنه "منذ أكثر من أسبوعين والرحلات المدنية من طرابلس إلى بنغازي معلقة"، مؤكدة أن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد هي حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه. وأضافت وليامز: "أضم صوتي إلى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية المدنية دون أي تاخير".وتسود الأوساط الليبية حالة من الغضب بسبب تعطيل حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس حركة الطيران الداخلي بين غربي البلاد وشرقيها، منذ بدايات مارس/ آذار الجاري، وذلك على خلفية مناكفات سياسية بين حكومتي الوحدة الوطنية المؤقتة، والاستقرار، التي كلفها مجلس النواب في طبرق.واتهم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس بإغلاق المجال الجوي الليبي أمام حركة الطيران وقطع الطريق الساحلي بين طرابلس مصراته، مضيفا: "أصبح القبض والتغييب على الهوية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
الأمم المتحدة تدعو السلطات الليبية إلى فتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية
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دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، السلطات الليبية إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية من طرابلس إلى بنغازي.
وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، عبر حسابه على تويتر، إنه "منذ أكثر من أسبوعين والرحلات المدنية من
طرابلس إلى بنغازي معلقة"، مؤكدة أن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد هي حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه.
وأضافت وليامز: "أضم صوتي إلى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية المدنية دون أي تاخير".
وتسود الأوساط الليبية حالة من الغضب بسبب تعطيل حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس حركة الطيران الداخلي بين غربي البلاد وشرقيها، منذ بدايات مارس/ آذار الجاري، وذلك على خلفية مناكفات سياسية بين حكومتي الوحدة الوطنية المؤقتة، والاستقرار، التي كلفها مجلس النواب في طبرق.
واتهم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس بإغلاق المجال الجوي الليبي
أمام حركة الطيران وقطع الطريق الساحلي بين طرابلس مصراته، مضيفا: "أصبح القبض والتغييب على الهوية".