https://arabic.sputniknews.com/20220318/الأمم-المتحدة-تزعم-عدم-امتلاكها-تقنيات-للتحقق-من-وجود-برامج-بيولوجية-أمريكية-في-أوكرانيا-1060067101.html
الأمم المتحدة تزعم عدم امتلاكها تقنيات للتحقق من وجود برامج بيولوجية أمريكية في أوكرانيا
الأمم المتحدة تزعم عدم امتلاكها تقنيات للتحقق من وجود برامج بيولوجية أمريكية في أوكرانيا
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها لا تمتلك القدرات التقنية اللازمة للتحقق من وجود برامج بيولوجية في أوكرانيا، وذلك بعد طلب الجانب الروسي عقد جلسة طارئة... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T14:38+0000
2022-03-18T14:38+0000
2022-03-18T14:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأعلن المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمس الخميس، أن روسيا ستطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة مكرسة للمختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا".وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن : "غدا سنطلب جلسة طارئة لنناقش مرة أخرى موضوع المختبرات الأمريكية في أوكرانيا مع مراعاة الوثائق الجديدة التي حصلنا عليها خلال العملية العسكرية الخاصة. الآن سنوجه رسالة للرئاسة".وبدوره، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو، اليوم في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن الأمم المتحدة ليس لديها التفويض والوسائل التقنية للتحقيق في وجود برامج بيولوجية عسكرية في أوكرانيا.وبدورها، طالبت السفارة الروسية لدى أمريكا، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بالكشف عن المعلومات المتعلقة بشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا.وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن مشروعا سريا، تحت إشراف الولايات المتحدة، جرى تنفيذه في مدينة خاركوف الأوكرانية، لدراسة سبل نقل الأمراض إلى البشر، عن طريق الخفافيش.وكان مدير الإدارة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، أكد، أمس الأربعاء، أن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، لا تشكل خطرا على روسيا فحسب، بل على أوروبا بأكملها.المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت، في وقت سابق، إن روسيا، فيما يتعلق بحقائق الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، لا تستبعد إطلاق آلية تشاور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.وتعليقا على المعلومات المتعلقة بالمختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لوجيان، الولايات المتحدة على توضيح أنشطتها العسكرية البيولوجية في الداخل والخارج.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/روسيا-تلغي-تصويت-مجلس-الأمن-الدولي-على-قرارها-الإنساني-بشأن-أوكرانيا--1060040507.html
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العالم
الأمم المتحدة تزعم عدم امتلاكها تقنيات للتحقق من وجود برامج بيولوجية أمريكية في أوكرانيا
14:38 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 14:52 GMT 18.03.2022) تابعنا عبر
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها لا تمتلك القدرات التقنية اللازمة للتحقق من وجود برامج بيولوجية في أوكرانيا، وذلك بعد طلب الجانب الروسي عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول المختبرات الأمريكية في أوكرانيا.
وأعلن المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمس الخميس، أن روسيا ستطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة مكرسة للمختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا".
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن : "غدا سنطلب جلسة طارئة لنناقش مرة أخرى موضوع المختبرات الأمريكية في أوكرانيا مع مراعاة الوثائق الجديدة التي حصلنا عليها خلال العملية العسكرية الخاصة. الآن سنوجه رسالة للرئاسة".
وبدوره، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو، اليوم في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن الأمم المتحدة ليس لديها التفويض والوسائل التقنية للتحقيق في وجود برامج بيولوجية عسكرية في أوكرانيا.
"أعلم أن الاتحاد الروسي قدم وثائق بشأن مزاعم تنفيذ برامج بيولوجية في أوكرانيا. الأمم المتحدة ليست على علم بأي برامج بيولوجية في أوكرانيا. ولا تملك الأمم المتحدة التفويض والقدرات التقنية للتحقيق في هذه المعلومات".
إيزومي ناكاميتسو
نائب الأمين العام للأمم المتحدة
وبدورها، طالبت السفارة الروسية لدى أمريكا، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بالكشف عن المعلومات المتعلقة بشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا.
وجاء في بيان السفارة: "نطالب الطرف الأمريكي الكشف بأسرع وقت عن المعلومات حول النشاط البيولوجي العسكري في المختبرات في أوكرانيا. كيف يمكن التحدث عن الدراسات السلمية إذا كان البنتاغون وراء جميع الدراسات".
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن مشروعا سريا، تحت إشراف الولايات المتحدة، جرى تنفيذه في مدينة خاركوف الأوكرانية، لدراسة سبل نقل الأمراض إلى البشر، عن طريق الخفافيش.
وكان مدير الإدارة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، أكد، أمس الأربعاء، أن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
، لا تشكل خطرا على روسيا فحسب، بل على أوروبا بأكملها.
ونظمت وزارة الدفاع الروسية عرضا، في وقت سابق، يوضح أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار، لتشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، والتي شاركت في تنفيذ البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت، في وقت سابق، إن روسيا، فيما يتعلق بحقائق الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا
، لا تستبعد إطلاق آلية تشاور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.
وتعليقا على المعلومات المتعلقة بالمختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا
، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لوجيان، الولايات المتحدة على توضيح أنشطتها العسكرية البيولوجية في الداخل والخارج.