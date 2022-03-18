https://arabic.sputniknews.com/20220318/الأمم-المتحدة-تزعم-عدم-امتلاكها-تقنيات-للتحقق-من-وجود-برامج-بيولوجية-أمريكية-في-أوكرانيا-1060067101.html

الأمم المتحدة تزعم عدم امتلاكها تقنيات للتحقق من وجود برامج بيولوجية أمريكية في أوكرانيا

الأمم المتحدة تزعم عدم امتلاكها تقنيات للتحقق من وجود برامج بيولوجية أمريكية في أوكرانيا

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها لا تمتلك القدرات التقنية اللازمة للتحقق من وجود برامج بيولوجية في أوكرانيا، وذلك بعد طلب الجانب الروسي عقد جلسة طارئة... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T14:38+0000

2022-03-18T14:38+0000

2022-03-18T14:52+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

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وأعلن المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمس الخميس، أن روسيا ستطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة مكرسة للمختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا".وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن : "غدا سنطلب جلسة طارئة لنناقش مرة أخرى موضوع المختبرات الأمريكية في أوكرانيا مع مراعاة الوثائق الجديدة التي حصلنا عليها خلال العملية العسكرية الخاصة. الآن سنوجه رسالة للرئاسة".وبدوره، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو، اليوم في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن الأمم المتحدة ليس لديها التفويض والوسائل التقنية للتحقيق في وجود برامج بيولوجية عسكرية في أوكرانيا.وبدورها، طالبت السفارة الروسية لدى أمريكا، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بالكشف عن المعلومات المتعلقة بشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا.وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن مشروعا سريا، تحت إشراف الولايات المتحدة، جرى تنفيذه في مدينة خاركوف الأوكرانية، لدراسة سبل نقل الأمراض إلى البشر، عن طريق الخفافيش.وكان مدير الإدارة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، أكد، أمس الأربعاء، أن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، لا تشكل خطرا على روسيا فحسب، بل على أوروبا بأكملها.المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت، في وقت سابق، إن روسيا، فيما يتعلق بحقائق الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، لا تستبعد إطلاق آلية تشاور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.وتعليقا على المعلومات المتعلقة بالمختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لوجيان، الولايات المتحدة على توضيح أنشطتها العسكرية البيولوجية في الداخل والخارج.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/روسيا-تلغي-تصويت-مجلس-الأمن-الدولي-على-قرارها-الإنساني-بشأن-أوكرانيا--1060040507.html

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