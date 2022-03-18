https://arabic.sputniknews.com/20220318/الأهلي-المصري-يفوز-على-المريخ-السوداني-3-1-ويقترب-من-ربع-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-فيديو-1060079237.html
الأهلي المصري يفوز على المريخ السوداني 3-1 ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا... فيديو
الأهلي المصري يفوز على المريخ السوداني 3-1 ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا... فيديو
حقق الأهلي المصري انتصارا ثمينا على نظيره المريخ السوداني، في الجولة قبل الأخيرة من دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T20:45+0000
2022-03-18T20:45+0000
2022-03-18T20:45+0000
ماتش الأهلي اليوم
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وانتصر الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في القاهرة، ليقترب كثيرا من دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.وسجل للأهلي الجنوب أفريقي بيرسي تاو (19) ومحمد شريف (72) وأحمد عبد القادر (74)، فيما سجل رمضان عجب هدف المريخ الوحيد في الدقيقة (61).وارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط، في المركز الثاني، على بعد 3 نقاط عن المريخ ومواطنه الهلال، الذي يخوض مباراة صعبة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي متصدر المجموعة، مساء غد السبت.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ماتش الأهلي اليوم
الأهلي المصري يفوز على المريخ السوداني 3-1 ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا... فيديو
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حقق الأهلي المصري انتصارا ثمينا على نظيره المريخ السوداني، في الجولة قبل الأخيرة من دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وانتصر الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في القاهرة، ليقترب كثيرا من دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.
وسجل للأهلي الجنوب أفريقي بيرسي تاو (19) ومحمد شريف (72) وأحمد عبد القادر (74)، فيما سجل رمضان عجب هدف المريخ الوحيد في الدقيقة (61).
وارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط، في المركز الثاني، على بعد 3 نقاط عن المريخ ومواطنه الهلال، الذي يخوض مباراة صعبة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي متصدر المجموعة، مساء غد السبت.