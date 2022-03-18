https://arabic.sputniknews.com/20220318/الإمارات-تتطلع-لتعزيز-التعاون-مع-روسيا-والمجلس-الخليجي-يعلن-استضافة-مشاورات-لوقف-إطلاق-النار-1060065432.html

الإمارات تتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا والمجلس الخليجي يعلن استضافة مشاورات لوقف إطلاق النار

الإمارات تتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا والمجلس الخليجي يعلن استضافة مشاورات لوقف إطلاق النار

قال وزير خارجية الإمارات إن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع روسيا في تحسين أمن الطاقة العالمي، ومجلس التعاون الخليجي يعلن استضافة مشاورات يمنية - يمنية للتوصل... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T14:13+0000

2022-03-18T14:13+0000

2022-03-18T14:13+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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الإمارات تتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا في أمن الطاقة والتعاون الخليجي يعلن استضافة مشاورات يمنية يمنية لوقف لإطلاق النار الإمارات تتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا في أمن الطاقة والتعاون الخليجي يعلن استضافة مشاورات يمنية يمنية لوقف لإطلاق النار

وزير خارجية الإمارات يقول إن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع روسيا في تحسين أمن الطاقة العالميقال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، في موسكو إن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع روسيا في تحسين أمن الطاقة العالمي.وقاومت السعودية والإمارات، العضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مناشدات أمريكية لاستخدام فائض طاقة الإنتاج للمساعدة في السيطرة على أسعار النفط، وقالتا إنهما ملتزمتان باتفاق الإنتاج الخاص بتكتل أوبك+ الذي يشمل روسيا.وقال الوزير الإماراتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن "دولة الإمارات ترحب بكافة جهود الوساطة... وتؤكد دعم كافة الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا".كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد على أهمية الحفاظ على اتفاق مجموعة أوبك+ وحرص المملكة على المحافظة على توازن واستقرار أسواق النفط وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.وكانت الرياض قد ألمحت إلى أنها تريد علاقات أقوى مع بكين من خلال دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارتها هذا العام. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن السعودية تجري محادثات لتسعير بعض مبيعاتها من النفط للصين باليوان.وأشار العساف إلى أن الحديث عن تعامل السعودية باليوان الصيني ما يزال يتردد في الإعلام خلال هذين اليومين ولكن حتى الآن لم يتم نفيه أو إثباته من قبل مصدر سعودي مسئول وهذا الأمر لم يكن حديثاً بل تم الحديث عن ذلك منذ ما يقرب من 6 سنوات.مجلس التعاون الخليجي يعلن استضافة مشاورات يمنية - يمنية للتوصل إلى وقف لإطلاق النارأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، رعاية مشاورات يمنية- يمنية اعتبارا من 29 أذار/ مارس الجاري، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمهد لاستئناف المفاوضات لتحقيق سلام شامل في اليمن.وقال الحجرف إن المشاورات اليمنية اليمنية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف منها حث كافة الأطراف اليمنية دون استثناء على القبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت ترحيبها بعقد أي حوار مع التحالف العربي بقيادة السعودية، مشترطة أن يكون في دولة محايدة غير مشاركة في عملياته في اليمن.وأشار إلى أن "الشعب اليمني يريد سلام مشرف مع حفظ حقوقه في التعويضات جراء هدم البنية التحتية وتأثيرات سنوات الحرب الثمانية على المواطن اليمني والانسحاب من كافة المحافظات في الشرق والجنوب وحفظ سيادة البلد وإعادة ثرواتها".وأوضح أن "حركة أنصار الله رفضت منذ البداية الذهاب للرياض ولكن المكان المناسب لجمع كافة الأطراف هو سلطنة عمان باعتبارها مكانا محايدا ولم تشارك في الحرب".وذكر أن "أطراف الحرب الحقيقيين هم أنصار الله والشرعية لذلك لا داعي من حضور إيران لأي اجتماع بين الأطراف حتى وإن تم اتهامها أو دعمت أي طرف لأن اليمن يبقى صاحب سيادة واستقلال".الولايات المتحدة تقترح آلية لإدارة إيرادات النفط الليبية بغية تخفيف الأزمة السياسيةقال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن واشنطن تقترح سبلا لإدارة إيرادات النفط لمساعدة البلاد خلال أزمة سياسية مع تنافس رئيسي وزراء على السلطة.وثمة خلاف منذ أعوام بين الفصائل المتنافسة على من يسيطر على إنتاج النفط ومبيعاته وإيراداته، مما يغذي الفوضى السياسية والعنف الذي يعصف بليبيا منذ انتفاضة 2011 التي ساندها حلف شمال الأطلسي.وقال السفير نورلاند إن المقترحات الأمريكية تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربا اقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية. وأي تهديد لإنتاج ليبيا، الذي تجاوز 1.3 مليون برميل يوميا في الشهور القليلة الماضية، سيؤثر على الأسواق التي تئن بالفعل تحت وطأة الأزمة الأوكرانية.وأضاف نورلاند في مقابلة: "القضية... هي توصل الحكومة إلى الطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية حيث يحتاجها الشعب، وهذا محل مراقبة كي يثق الشعب في عدم تحويلها لأغراض سياسية أو غير مناسبة".قال الباحث في شؤون النفط، رمزي الجدي، إن تجميدا سيحدث لإيرادات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط. وأوضح أن "إيرادات النفط تدخل حساب المؤسسة الوطنية للنفط ثم يتم تحويلها تلقائيا خلال أربع وعشرين ساعة إلى حساب البنك المركزي".ولفت إلى أن "هناك إجراء سابق منذ حوالي ستة أشهر تم خلاله تجميد حساب مؤسسة النفط وكان إيراد النفط يتم إيداعه في حساب المؤسسة دون تحويله لحساب البنك المركزي".واعتبر أن المقترح الأمريكي ناتج عن وضع سياسي واحتمال أن توجد حكومتين في الشرق وحكومة في طرابلس ما يعد تكرارا لأزمة سابقة مرت على ليبيا لمدة أربع سنوات كان فيها حكومتين وبنك مركزي في طرابلس وآخر في البيضاء وحصل خلاف على إيرادات النفط".للمزيد من عالم سبوتنيك

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