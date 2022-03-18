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https://arabic.sputniknews.com/20220318/الاتحاد-الدولي-لهوكي-الجليد-يشرك-فرنسا-بدلا-من-روسيا-في-بطولة-العالم-1060080361.html
الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يشرك فرنسا بدلا من روسيا في بطولة العالم
الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يشرك فرنسا بدلا من روسيا في بطولة العالم
قال الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اليوم الجمعة، إن المنتخب الفرنسي سيحل محل روسيا في بطولة العالم، والتي ستقام في فنلندا خلال الفترة من 13 إلى 29 مايو/ أيار. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T21:43+0000
2022-03-18T21:43+0000
رياضة
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان للاتحاد: "قرر مجلس إدارة الاتحاد أن تشارك فرنسا والنمسا، صاحبتا المرتبة التالية في التصنيف العالمي للرجال 2021، في بطولة العالم لهوكي الجليد 2022".وأضاف أن فرنسا ستحل محل روسيا في المجموعة الأولى في هلسنكي وستحل النمسا محل روسيا البيضاء في المجموعة الثانية في تامبيري. جاء في البيان أن جدول المباريات لم يتغير.في أواخر فبراير/ شباط، علق مجلس الاتحاد مشاركة المنتخبين الوطنيين لروسيا وبيلاروسيا في المسابقات الدولية لفترة غير محددة وحرم المدينتين الروسيتين أومسك ونوفوسيبيرسك، من حق استضافة بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين 2023 في أعقاب العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.حدثت تغييرات أيضا في العديد من البطولات الأخرى، حيث من المقرر أن يحل المنتخب الوطني اللاتفي محل الروسي في بطولة العالم للناشئين 2022، المقرر عقدها في أغسطس/ آب في كندا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/الاتحاد-الدولي-للتزلج-يمنع-مشاركة-الرياضيين-الروس-بمسابقاته-1059303421.html
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رياضة

الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يشرك فرنسا بدلا من روسيا في بطولة العالم

21:43 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصور مباراة هوكي الجليد
 مباراة هوكي الجليد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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قال الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اليوم الجمعة، إن المنتخب الفرنسي سيحل محل روسيا في بطولة العالم، والتي ستقام في فنلندا خلال الفترة من 13 إلى 29 مايو/ أيار.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان للاتحاد: "قرر مجلس إدارة الاتحاد أن تشارك فرنسا والنمسا، صاحبتا المرتبة التالية في التصنيف العالمي للرجال 2021، في بطولة العالم لهوكي الجليد 2022".
وأضاف أن فرنسا ستحل محل روسيا في المجموعة الأولى في هلسنكي وستحل النمسا محل روسيا البيضاء في المجموعة الثانية في تامبيري. جاء في البيان أن جدول المباريات لم يتغير.
المتزلجة الروسية ألكسندرا تروسوفا، فقرة التزلج الفني الطويل، بكين 2022، الصين 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
الاتحاد الدولي للتزلج يمنع مشاركة الرياضيين الروس بمسابقاته
1 مارس, 07:51 GMT
في أواخر فبراير/ شباط، علق مجلس الاتحاد مشاركة المنتخبين الوطنيين لروسيا وبيلاروسيا في المسابقات الدولية لفترة غير محددة وحرم المدينتين الروسيتين أومسك ونوفوسيبيرسك، من حق استضافة بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين 2023 في أعقاب العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.
حدثت تغييرات أيضا في العديد من البطولات الأخرى، حيث من المقرر أن يحل المنتخب الوطني اللاتفي محل الروسي في بطولة العالم للناشئين 2022، المقرر عقدها في أغسطس/ آب في كندا.
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