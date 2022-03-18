https://arabic.sputniknews.com/20220318/الاتحاد-الوطني-الكردستاني-يؤكد-عدم-حسم-منصب-رئاسة-الجمهورية-العراقية-حتى-الآن-1060062464.html
الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية العراقية حتى الآن
الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية العراقية حتى الآن
أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية العراقية حتى الآن. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T13:10+0000
2022-03-18T13:10+0000
2022-03-18T13:10+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، إن "موقف الاتحاد الوطني واحد وهو ترشيح الدكتور برهم صالح لولاية جديدة لرئاسة الجمهورية".وأضافت منصور أن "ترشيح صالح ليس خيارا حزبيا بل على أساس الفضاء الوطني لأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مستقلا عن أي حزب ويمثل جميع المكونات".ولفتت منصور إلى أن الانتخابات "جاءت مبكرة بعد تظاهرات تشرين على أساس تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لذلك على الأحزاب التنازل عن حصتها في سبيل إنقاذ الشعب العراقي".وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء الماضي، تحديد يوم السبت 26 مارس/ آذار موعدا لعقد جلسة خاصة للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية.ووفقا لبيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الحلبوسي إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 مارس موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".وأعلن مجلس النواب أسماء المترشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية، وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان أنه "استنادا إلى قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2022، وعملاً بأحكام قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، يعلن مجلس النواب:- 1. تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (45) خمسة وأربعون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (5) خمسة منهم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية العراقية حتى الآن
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أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية العراقية حتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، إن "موقف الاتحاد الوطني واحد وهو ترشيح الدكتور برهم صالح لولاية جديدة لرئاسة الجمهورية".
وأضافت منصور أن "ترشيح صالح ليس خيارا حزبيا بل على أساس الفضاء الوطني لأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مستقلا عن أي حزب ويمثل جميع المكونات".
وأشارت البرلمانية إلى أن "الاتحاد الوطني لديه تقارب مع جميع التحالفات، لكن منصب رئاسة الجمهورية لا يزال غير محسوم إلى الآن".
ولفتت منصور إلى أن الانتخابات "جاءت مبكرة بعد تظاهرات تشرين على أساس تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لذلك على الأحزاب التنازل عن حصتها في سبيل إنقاذ الشعب العراقي".
وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء الماضي، تحديد يوم السبت 26 مارس/ آذار موعدا لعقد جلسة خاصة للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية.
ووفقا لبيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"
، قال الحلبوسي إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 مارس موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".
وأعلن مجلس النواب أسماء المترشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية، وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان أنه "استنادا إلى قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2022، وعملاً بأحكام قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، يعلن مجلس النواب:- 1. تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (45) خمسة وأربعون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (5) خمسة منهم".