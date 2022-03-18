عربي
بوتين: الهدف من العملية العسكرية الروسية هو التخلص من الإبادة الجماعية التي كان يتعرض لها سكان دونباس
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الاتحاد-الوطني-الكردستاني-يؤكد-عدم-حسم-منصب-رئاسة-الجمهورية-العراقية-حتى-الآن-1060062464.html
الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية العراقية حتى الآن
الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية العراقية حتى الآن
أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية العراقية حتى الآن. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T13:10+0000
2022-03-18T13:10+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104196/66/1041966622_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f9721a77c29722b278dbc4e5327fdcc1.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، إن "موقف الاتحاد الوطني واحد وهو ترشيح الدكتور برهم صالح لولاية جديدة لرئاسة الجمهورية".وأضافت منصور أن "ترشيح صالح ليس خيارا حزبيا بل على أساس الفضاء الوطني لأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مستقلا عن أي حزب ويمثل جميع المكونات".ولفتت منصور إلى أن الانتخابات "جاءت مبكرة بعد تظاهرات تشرين على أساس تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لذلك على الأحزاب التنازل عن حصتها في سبيل إنقاذ الشعب العراقي".وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء الماضي، تحديد يوم السبت 26 مارس/ آذار موعدا لعقد جلسة خاصة للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية.ووفقا لبيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الحلبوسي إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 مارس موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".وأعلن مجلس النواب أسماء المترشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية، وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان أنه "استنادا إلى قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2022، وعملاً بأحكام قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، يعلن مجلس النواب:- 1. تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (45) خمسة وأربعون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (5) خمسة منهم".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104196/66/1041966622_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f8648d32c040b9c446b8d56644d15116.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية العراقية حتى الآن

13:10 GMT 18.03.2022
© REUTERS / HANDOUTرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يقف مع الوزراء المفوضين حديثاً خلال مراسم أداء اليمين في مقر البرلمان في بغداد
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يقف مع الوزراء المفوضين حديثاً خلال مراسم أداء اليمين في مقر البرلمان في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبرGoogle news
أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية العراقية حتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، إن "موقف الاتحاد الوطني واحد وهو ترشيح الدكتور برهم صالح لولاية جديدة لرئاسة الجمهورية".
وأضافت منصور أن "ترشيح صالح ليس خيارا حزبيا بل على أساس الفضاء الوطني لأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مستقلا عن أي حزب ويمثل جميع المكونات".
وأشارت البرلمانية إلى أن "الاتحاد الوطني لديه تقارب مع جميع التحالفات، لكن منصب رئاسة الجمهورية لا يزال غير محسوم إلى الآن".
ولفتت منصور إلى أن الانتخابات "جاءت مبكرة بعد تظاهرات تشرين على أساس تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لذلك على الأحزاب التنازل عن حصتها في سبيل إنقاذ الشعب العراقي".
وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء الماضي، تحديد يوم السبت 26 مارس/ آذار موعدا لعقد جلسة خاصة للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية.
ووفقا لبيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الحلبوسي إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 مارس موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".
وأعلن مجلس النواب أسماء المترشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية، وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان أنه "استنادا إلى قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2022، وعملاً بأحكام قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، يعلن مجلس النواب:- 1. تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (45) خمسة وأربعون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (5) خمسة منهم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيخطاب بوتين في الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا13:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала