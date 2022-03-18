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https://arabic.sputniknews.com/20220318/البرلمان-الأوروبي-يمنع-دبلوماسيين-ومسؤولين-روس-من-دخول-مبانيها-1060058036.html
البرلمان الأوروبي يمنع دبلوماسيين ومسؤولين روس من دخول مبانيها
البرلمان الأوروبي يمنع دبلوماسيين ومسؤولين روس من دخول مبانيها
قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الجمعة، إن البرلمان الأوروبي منع الدبلوماسيين والموظفين المدنيين من روسيا وبيلاروسيا من دخول مبانيها. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:50+0000
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وكتبت ميتسولا على "تويتر": "اعتبارًا من اليوم، لا يمكن للدبلوماسيين والموظفين المدنيين في روسيا وبيلاروسيا زيارة مباني البرلمان الأوروبي". وأضافت: "لا مكان في مجلس الديمقراطية لمن يسعون إلى تدمير النظام الديمقراطي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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البرلمان الأوروبي يمنع دبلوماسيين ومسؤولين روس من دخول مبانيها

11:50 GMT 18.03.2022
© AP Photo / Christian Lutzالبرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Christian Lutz
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قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الجمعة، إن البرلمان الأوروبي منع الدبلوماسيين والموظفين المدنيين من روسيا وبيلاروسيا من دخول مبانيها.
وكتبت ميتسولا على "تويتر": "اعتبارًا من اليوم، لا يمكن للدبلوماسيين والموظفين المدنيين في روسيا وبيلاروسيا زيارة مباني البرلمان الأوروبي".
وأضافت: "لا مكان في مجلس الديمقراطية لمن يسعون إلى تدمير النظام الديمقراطي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:53 GMT
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