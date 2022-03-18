https://arabic.sputniknews.com/20220318/البرلمان-الأوروبي-يمنع-دبلوماسيين-ومسؤولين-روس-من-دخول-مبانيها-1060058036.html
البرلمان الأوروبي يمنع دبلوماسيين ومسؤولين روس من دخول مبانيها
البرلمان الأوروبي يمنع دبلوماسيين ومسؤولين روس من دخول مبانيها
قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الجمعة، إن البرلمان الأوروبي منع الدبلوماسيين والموظفين المدنيين من روسيا وبيلاروسيا من دخول مبانيها. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:50+0000
2022-03-18T11:50+0000
2022-03-18T11:50+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102619/90/1026199042_0:0:3420:1924_1920x0_80_0_0_4d3ed2706e63523c1c244194acc16784.jpg
وكتبت ميتسولا على "تويتر": "اعتبارًا من اليوم، لا يمكن للدبلوماسيين والموظفين المدنيين في روسيا وبيلاروسيا زيارة مباني البرلمان الأوروبي". وأضافت: "لا مكان في مجلس الديمقراطية لمن يسعون إلى تدمير النظام الديمقراطي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102619/90/1026199042_428:0:2993:1924_1920x0_80_0_0_5d105aa3a4026a17a97b85be24efda5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
البرلمان الأوروبي يمنع دبلوماسيين ومسؤولين روس من دخول مبانيها
تابعنا عبر
قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الجمعة، إن البرلمان الأوروبي منع الدبلوماسيين والموظفين المدنيين من روسيا وبيلاروسيا من دخول مبانيها.
وكتبت ميتسولا على "تويتر": "اعتبارًا من اليوم، لا يمكن للدبلوماسيين والموظفين المدنيين في روسيا وبيلاروسيا زيارة مباني البرلمان الأوروبي".
وأضافت: "لا مكان في مجلس الديمقراطية لمن يسعون إلى تدمير النظام الديمقراطي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.