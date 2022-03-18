https://arabic.sputniknews.com/20220318/البنك-الدولي-الأردن-يعيد-تأكيد-التزامه-بالتحول-الرقمي-1060056755.html
البنك الدولي: الأردن يعيد تأكيد التزامه بالتحول الرقمي
البنك الدولي: الأردن يعيد تأكيد التزامه بالتحول الرقمي
أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، إن الأردن أعاد تأكيد التزامه بالتحول الرقمي باعتباره محرك للنمو والتنويع الاقتصادي والتفاعل بين الحكومات والمواطنين. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:25+0000
2022-03-18T11:25+0000
2022-03-18T11:25+0000
أخبار الأردن
اقتصاد
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ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن البنك الدولي قوله بأن الأردن يضم حاليا 1.8 مليون مستخدم لمحفظة الهاتف المحمول للوصول إلى الخدمات المالية.جاءت تصريحات البنك الدولي خلال المنتدى الرقمي الثاني لبلدان المشرق الذي نظمته مجموعة البنك الدولي بمشاركة مسؤولين كبار وممثلي القطاع الخاص في العراق والأردن ولبنان، ورواد الأعمال والمستثمرين والمديرين التنفيذيين من شركات دولية وإقليمية.من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة لازدهار أجيال المستقبل، وفي حال لم نصبح جزءا من هذا التحول الرقمي اليوم، سوف يسبقنا التطور، مشيرا إلى أن معظم المؤسسات العامة في الأردن متصلة بواسطة شبكة الألياف البصرية التي تملكها الحكومة والتي سيتم فتحها قريبا للشراكة مع القطاع الخاص.وشدد الوزير الأردني على حتمية التحول الرقمي ضمن القطاع المالي وخارجه على حد سواء، حيث أكد أهمية التعاون بين حكومات المشرق في هذا الصدد.وشارك المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، في المؤتمر قائلا إن رقمنة الحكومة والمدفوعات الرقمية وتوسيع رقعة الانتفاع بالنطاق العريض في الأردن ولبنان والعراق سيتيح استثمارات إضافية ويوفر المزيد من فرص العمل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, اقتصاد
البنك الدولي: الأردن يعيد تأكيد التزامه بالتحول الرقمي
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أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، إن الأردن أعاد تأكيد التزامه بالتحول الرقمي باعتباره محرك للنمو والتنويع الاقتصادي والتفاعل بين الحكومات والمواطنين.
ونقلت وكالة "عمون"
الأردنية عن البنك الدولي قوله بأن الأردن يضم حاليا 1.8 مليون مستخدم لمحفظة الهاتف المحمول للوصول إلى الخدمات المالية.
جاءت تصريحات البنك الدولي خلال المنتدى الرقمي الثاني لبلدان المشرق الذي نظمته مجموعة البنك الدولي بمشاركة مسؤولين كبار وممثلي القطاع الخاص في العراق والأردن ولبنان، ورواد الأعمال والمستثمرين والمديرين التنفيذيين من شركات دولية وإقليمية.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة لازدهار أجيال المستقبل، وفي حال لم نصبح جزءا من هذا التحول الرقمي اليوم، سوف يسبقنا التطور، مشيرا إلى أن معظم المؤسسات العامة في الأردن متصلة بواسطة شبكة الألياف البصرية التي تملكها الحكومة والتي سيتم فتحها قريبا للشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد الوزير الأردني على حتمية التحول الرقمي ضمن القطاع المالي وخارجه على حد سواء، حيث أكد أهمية التعاون بين حكومات المشرق في هذا الصدد.
وشارك المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، في المؤتمر قائلا إن رقمنة الحكومة والمدفوعات الرقمية وتوسيع رقعة الانتفاع بالنطاق العريض في الأردن ولبنان والعراق سيتيح استثمارات إضافية ويوفر المزيد من فرص العمل.