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البورصة البيلاروسية للسلع تعمل على إعادة توجيه صادرات الأخشاب
البورصة البيلاروسية للسلع تعمل على إعادة توجيه صادرات الأخشاب
قال رومان يانيف السكرتير الصحفي في البورصة البيلاروسية للسلع، اليوم الجمعة، إن البورصة تعمل على إعادة توجيه صادرات الأخشاب المنشورة إلى دول الشرق الأوسط وشمال... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T13:40+0000
2022-03-18T13:40+0000
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وأعلنت "بيستون" للصناعات الخشبية " Beston Wood Industries LLC" عن استعدادها لدخول السوق البيلاروسية من خلال البورصة، وتعتزم الشركة المصرية المصنعة لألواح الأثاث وألواح الأبواب "جود وود"، ( Good Wood LLC) الاعتماد في لشراء ألواح الخشب اللين ومنتجات أخرى شركات النجارة البيلاروسية.وأبرمت، منتصف الشهر الماضي، أول صفقة لتصدير شحنة من منتجات الخشب من بيلاروس إلى الإمارات في البورصة البيلاروسية للسلع، وجاء ذلك بحسب ما صرح به رومان يانيف السكرتير الصحفي للبورصة.وفي جلسة تداول سلع مخصصة للتصدير في البورصة البيلاروسية، قامت شركة من إمارة أبوظبي بشراء شحنة تجريبية تبلغ 20 متر مكعب من الأخشاب المنشورة من شركة بيلاروسية تنشط في مجال الأعمال الخشبية.وقال يانيف بهذا الصدد: "هذا العام يتم إيلاء اهتمام خاص لتنويع تبادل الصادرات من منتجات الأخشاب من خلال الوصول إلى المستخدمين النهائيين في مختلف البلدان، وتمثل آسيا والشرق الأوسط أولوية، حيث يتركز أكبر مستوردي المنتجات الخشبية في هذه المناطق".
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اقتصاد, بيلاروس, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مصر, تجارة

البورصة البيلاروسية للسلع تعمل على إعادة توجيه صادرات الأخشاب

13:40 GMT 18.03.2022
© Photo / Tunisian Ministry of Environmentحاوية محملة بالنفايات المنزلية الإيطالية في ميناء سوسة بتونس
حاوية محملة بالنفايات المنزلية الإيطالية في ميناء سوسة بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Photo / Tunisian Ministry of Environment
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قال رومان يانيف السكرتير الصحفي في البورصة البيلاروسية للسلع، اليوم الجمعة، إن البورصة تعمل على إعادة توجيه صادرات الأخشاب المنشورة إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعلنت "بيستون" للصناعات الخشبية " Beston Wood Industries LLC" عن استعدادها لدخول السوق البيلاروسية من خلال البورصة، وتعتزم الشركة المصرية المصنعة لألواح الأثاث وألواح الأبواب "جود وود"، ( Good Wood LLC) الاعتماد في لشراء ألواح الخشب اللين ومنتجات أخرى شركات النجارة البيلاروسية.
وأبرمت، منتصف الشهر الماضي، أول صفقة لتصدير شحنة من منتجات الخشب من بيلاروس إلى الإمارات في البورصة البيلاروسية للسلع، وجاء ذلك بحسب ما صرح به رومان يانيف السكرتير الصحفي للبورصة.
وفي جلسة تداول سلع مخصصة للتصدير في البورصة البيلاروسية، قامت شركة من إمارة أبوظبي بشراء شحنة تجريبية تبلغ 20 متر مكعب من الأخشاب المنشورة من شركة بيلاروسية تنشط في مجال الأعمال الخشبية.
وقال يانيف بهذا الصدد: "هذا العام يتم إيلاء اهتمام خاص لتنويع تبادل الصادرات من منتجات الأخشاب من خلال الوصول إلى المستخدمين النهائيين في مختلف البلدان، وتمثل آسيا والشرق الأوسط أولوية، حيث يتركز أكبر مستوردي المنتجات الخشبية في هذه المناطق".
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