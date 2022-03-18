https://arabic.sputniknews.com/20220318/البورصة-البيلاروسية-للسلع-تعمل-على-إعادة-توجيه-صادرات-الأخشاب-1060063731.html
البورصة البيلاروسية للسلع تعمل على إعادة توجيه صادرات الأخشاب
البورصة البيلاروسية للسلع تعمل على إعادة توجيه صادرات الأخشاب
قال رومان يانيف السكرتير الصحفي في البورصة البيلاروسية للسلع، اليوم الجمعة، إن البورصة تعمل على إعادة توجيه صادرات الأخشاب المنشورة إلى دول الشرق الأوسط وشمال... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T13:40+0000
2022-03-18T13:40+0000
2022-03-18T13:40+0000
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وأعلنت "بيستون" للصناعات الخشبية " Beston Wood Industries LLC" عن استعدادها لدخول السوق البيلاروسية من خلال البورصة، وتعتزم الشركة المصرية المصنعة لألواح الأثاث وألواح الأبواب "جود وود"، ( Good Wood LLC) الاعتماد في لشراء ألواح الخشب اللين ومنتجات أخرى شركات النجارة البيلاروسية.وأبرمت، منتصف الشهر الماضي، أول صفقة لتصدير شحنة من منتجات الخشب من بيلاروس إلى الإمارات في البورصة البيلاروسية للسلع، وجاء ذلك بحسب ما صرح به رومان يانيف السكرتير الصحفي للبورصة.وفي جلسة تداول سلع مخصصة للتصدير في البورصة البيلاروسية، قامت شركة من إمارة أبوظبي بشراء شحنة تجريبية تبلغ 20 متر مكعب من الأخشاب المنشورة من شركة بيلاروسية تنشط في مجال الأعمال الخشبية.وقال يانيف بهذا الصدد: "هذا العام يتم إيلاء اهتمام خاص لتنويع تبادل الصادرات من منتجات الأخشاب من خلال الوصول إلى المستخدمين النهائيين في مختلف البلدان، وتمثل آسيا والشرق الأوسط أولوية، حيث يتركز أكبر مستوردي المنتجات الخشبية في هذه المناطق".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/السعودية-تدشن-مشروعا-عالميا-هو-الأول-من-نوعه-في-الشرق-الأوسط-1059274401.html
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اقتصاد, بيلاروس, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مصر, تجارة
البورصة البيلاروسية للسلع تعمل على إعادة توجيه صادرات الأخشاب
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قال رومان يانيف السكرتير الصحفي في البورصة البيلاروسية للسلع، اليوم الجمعة، إن البورصة تعمل على إعادة توجيه صادرات الأخشاب المنشورة إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعلنت "بيستون" للصناعات الخشبية " Beston Wood Industries LLC" عن استعدادها لدخول السوق البيلاروسية
من خلال البورصة، وتعتزم الشركة المصرية المصنعة لألواح الأثاث وألواح الأبواب "جود وود"، ( Good Wood LLC) الاعتماد في لشراء ألواح الخشب اللين ومنتجات أخرى شركات النجارة البيلاروسية.
وأبرمت، منتصف الشهر الماضي، أول صفقة لتصدير شحنة من منتجات الخشب من بيلاروس إلى الإمارات في البورصة البيلاروسية للسلع، وجاء ذلك بحسب ما صرح به رومان يانيف السكرتير الصحفي للبورصة.
وفي جلسة تداول سلع مخصصة للتصدير في البورصة البيلاروسية
، قامت شركة من إمارة أبوظبي بشراء شحنة تجريبية تبلغ 20 متر مكعب من الأخشاب المنشورة من شركة بيلاروسية تنشط في مجال الأعمال الخشبية.
وقال يانيف بهذا الصدد: "هذا العام يتم إيلاء اهتمام خاص لتنويع تبادل الصادرات من منتجات الأخشاب من خلال الوصول إلى المستخدمين النهائيين في مختلف البلدان، وتمثل آسيا والشرق الأوسط أولوية، حيث يتركز أكبر مستوردي المنتجات الخشبية في هذه المناطق".