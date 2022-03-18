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https://arabic.sputniknews.com/20220318/البيت-الأبيض-بايدن-وشي-أجريا-محادثات-لنحو-ساعتين-1060069919.html
البيت الأبيض: بايدن وشي أجريا محادثات لنحو ساعتين
البيت الأبيض: بايدن وشي أجريا محادثات لنحو ساعتين
انتهت مكالمة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، واستمرت ساعة واحدة و50 دقيقة. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T15:30+0000
2022-03-18T15:30+0000
روسيا
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وأكد البيت الأبيض أن المكالمة بدأت في الساعة 13:03 بتوقيت غرينتش. وناقش الزعيمان القضايا الثنائية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.ونقل التلفزيون الصيني عن شي جين بينغ، قوله: "الأزمة في أوكرانيا ليست بالأمر الذي نرغب في رؤيته، فالأحداث تظهر مرة أخرى أن العلاقات بين الدول لا ينبغي أن تصل إلى المواجهة العسكرية".وفي وقت سابق، ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على التصريحات الأمريكية بشأن إمكانية اتخاذ اجراءات معينة تجاه بكين في حال دعمها ومساعدتها لروسيا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال إفادة صحفية، إن "ما يتعلق بالقضية الأوكرانية، أصدرت الصين دائمًا أحكامًا مستقلة تستند إلى مزايا القضية بطريقة موضوعية وعادلة".وشدد تشاو ليجيان على أن بعض الناس في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة ومضللة وتحاول الضغط على الصين، ويعتبر ذلك سلوكا غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة.وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبلغ القيادة الصينية أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الصين-ترد-على-تهديدات-واشنطن-بشأن-العلاقات-مع-روسيا-وموقفها-من-الأزمة-الأوكرانية-1060048922.html
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الرئيس-الصيني-يقول-لبايدن-إن-الأزمة-الأوكرانية-ليست-ما-تود-الصين-رؤيته-1060068744.html
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روسيا

البيت الأبيض: بايدن وشي أجريا محادثات لنحو ساعتين

15:30 GMT 18.03.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNSTلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بتظيره الصيني شي جي بينغ في بكين، الصين 16 نوفمبر 2021
لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بتظيره الصيني شي جي بينغ في بكين، الصين 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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انتهت مكالمة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، واستمرت ساعة واحدة و50 دقيقة.
وأكد البيت الأبيض أن المكالمة بدأت في الساعة 13:03 بتوقيت غرينتش. وناقش الزعيمان القضايا الثنائية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونقل التلفزيون الصيني عن شي جين بينغ، قوله: "الأزمة في أوكرانيا ليست بالأمر الذي نرغب في رؤيته، فالأحداث تظهر مرة أخرى أن العلاقات بين الدول لا ينبغي أن تصل إلى المواجهة العسكرية".
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
الصين ترد على تهديدات واشنطن بشأن العلاقات مع روسيا وموقفها من الأزمة الأوكرانية
08:17 GMT
وفي وقت سابق، ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على التصريحات الأمريكية بشأن إمكانية اتخاذ اجراءات معينة تجاه بكين في حال دعمها ومساعدتها لروسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال إفادة صحفية، إن "ما يتعلق بالقضية الأوكرانية، أصدرت الصين دائمًا أحكامًا مستقلة تستند إلى مزايا القضية بطريقة موضوعية وعادلة".
وشدد تشاو ليجيان على أن بعض الناس في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة ومضللة وتحاول الضغط على الصين، ويعتبر ذلك سلوكا غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبلغ القيادة الصينية أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
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الرئيس الصيني يقول لبايدن إن الأزمة الأوكرانية ليست ما تود الصين رؤيته
15:06 GMT
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