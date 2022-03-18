https://arabic.sputniknews.com/20220318/البيت-الأبيض-مستاء-من-سلوك-شركات-النفط--1060057723.html
البيت الأبيض مستاء من سلوك شركات النفط
البيت الأبيض مستاء من سلوك شركات النفط
كشفت متحدثة البيت الأبيض عن استياء الإدارة الأمريكية من سلوك شركات النفط الأمريكية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:39+0000
2022-03-18T11:39+0000
2022-03-18T11:39+0000
العالم
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ووضح مما أعلنته المتحدثة الرسمية باسم الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض مستاء من إحجام شركات النفط عن زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على النفط.فقد قالت جين بساكي إن شركات النفط والغاز تجني أرباحا فاحشة في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، ولكنها توزعها على حملة أسهمها بدلا من استخدامها لزيادة الإنتاج وخفض أسعار المحروقات.وشددت متحدثة البيت الأبيض على ضرورة أن تزيد شركات النفط الإنتاج في أسرع وقت.وكانت الإدارة الأمريكية قد حظرت استيراد النفط الروسي في إطار حملة العقوبات التي تشنها السلطة الأمريكية على روسيا في محاولة لإجبارها على وقف العملية العسكرية ضد نظام الحكم الأوكراني الذي يحظى بتأييد الولايات المتحدة. وتتغاضى واشنطن إبان ذلك عن ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي ما فتئ يرتكب جرائم الإبادة الجماعية ضد المواطنين في جنوب شرق أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البيت الأبيض مستاء من سلوك شركات النفط
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كشفت متحدثة البيت الأبيض عن استياء الإدارة الأمريكية من سلوك شركات النفط الأمريكية.
ووضح
مما أعلنته المتحدثة الرسمية باسم الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض مستاء من إحجام شركات النفط عن زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على النفط.
فقد قالت جين بساكي إن شركات النفط والغاز تجني أرباحا فاحشة في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، ولكنها توزعها على حملة أسهمها بدلا من استخدامها لزيادة الإنتاج وخفض أسعار المحروقات.
وشددت متحدثة البيت الأبيض على ضرورة أن تزيد شركات النفط الإنتاج في أسرع وقت.
وكانت الإدارة الأمريكية قد حظرت استيراد النفط الروسي في إطار حملة العقوبات التي تشنها السلطة الأمريكية على روسيا في محاولة لإجبارها على وقف العملية العسكرية ضد نظام الحكم الأوكراني الذي يحظى بتأييد الولايات المتحدة. وتتغاضى واشنطن إبان ذلك عن ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي ما فتئ يرتكب جرائم الإبادة الجماعية ضد المواطنين في جنوب شرق أوكرانيا.