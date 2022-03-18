عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220318/البيت-الأبيض-مستاء-من-سلوك-شركات-النفط--1060057723.html
البيت الأبيض مستاء من سلوك شركات النفط
البيت الأبيض مستاء من سلوك شركات النفط
كشفت متحدثة البيت الأبيض عن استياء الإدارة الأمريكية من سلوك شركات النفط الأمريكية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:39+0000
2022-03-18T11:39+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059870937_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_12840368de2260e148208b3331f8a2fc.jpg
ووضح مما أعلنته المتحدثة الرسمية باسم الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض مستاء من إحجام شركات النفط عن زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على النفط.فقد قالت جين بساكي إن شركات النفط والغاز تجني أرباحا فاحشة في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، ولكنها توزعها على حملة أسهمها بدلا من استخدامها لزيادة الإنتاج وخفض أسعار المحروقات.وشددت متحدثة البيت الأبيض على ضرورة أن تزيد شركات النفط الإنتاج في أسرع وقت.وكانت الإدارة الأمريكية قد حظرت استيراد النفط الروسي في إطار حملة العقوبات التي تشنها السلطة الأمريكية على روسيا في محاولة لإجبارها على وقف العملية العسكرية ضد نظام الحكم الأوكراني الذي يحظى بتأييد الولايات المتحدة. وتتغاضى واشنطن إبان ذلك عن ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي ما فتئ يرتكب جرائم الإبادة الجماعية ضد المواطنين في جنوب شرق أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059870937_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc05d518a03857e103935530f83b9eec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

البيت الأبيض مستاء من سلوك شركات النفط

11:39 GMT 18.03.2022
© AP Photo / Hassan Ammarطوابير لتعبئة البنزين في بيروت، لبنان 7 مارس 2022
طوابير لتعبئة البنزين في بيروت، لبنان 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرGoogle news
كشفت متحدثة البيت الأبيض عن استياء الإدارة الأمريكية من سلوك شركات النفط الأمريكية.
ووضح مما أعلنته المتحدثة الرسمية باسم الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض مستاء من إحجام شركات النفط عن زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على النفط.
فقد قالت جين بساكي إن شركات النفط والغاز تجني أرباحا فاحشة في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، ولكنها توزعها على حملة أسهمها بدلا من استخدامها لزيادة الإنتاج وخفض أسعار المحروقات.
وشددت متحدثة البيت الأبيض على ضرورة أن تزيد شركات النفط الإنتاج في أسرع وقت.
وكانت الإدارة الأمريكية قد حظرت استيراد النفط الروسي في إطار حملة العقوبات التي تشنها السلطة الأمريكية على روسيا في محاولة لإجبارها على وقف العملية العسكرية ضد نظام الحكم الأوكراني الذي يحظى بتأييد الولايات المتحدة. وتتغاضى واشنطن إبان ذلك عن ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي ما فتئ يرتكب جرائم الإبادة الجماعية ضد المواطنين في جنوب شرق أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала