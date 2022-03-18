https://arabic.sputniknews.com/20220318/التعاون-الإسلامي-تصدر-بيانا-بشأن-دعوة-مجلس-التعاون-الخليجي-لمشاورات-يمنية-يمنية-في-الرياض-1060074076.html

"التعاون الإسلامي" تصدر بيانا بشأن دعوة مجلس التعاون الخليجي لمشاورات يمنية يمنية في الرياض

"التعاون الإسلامي" تصدر بيانا بشأن دعوة مجلس التعاون الخليجي لمشاورات يمنية يمنية في الرياض

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بالمبادرة التي أعلن عنها مجلس التعاون الخليجي لاستضافة مشاورات يمنية يمنية في العاصمة السعودية... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T17:23+0000

2022-03-18T17:23+0000

2022-03-18T17:23+0000

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وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمبادرة "مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي من شأنها رأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين".ودعا إبراهيم طه جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في هذه المبادرة المهمة لوقف نزيف الدم اليمني والتوصل إلى حل سياسي لانهاء الصراع وإعلاء مصالح الشعب اليمني ودعما للأمن والاستقرار في المنطقة.وأعلن مجلس التعاون الخليجي استضافته مفاوضات "يمنية- يمنية" خلال الشهر الجاري لإحلال السلام داخل البلاد، التي مزقتها الحرب طيلة سنوات.وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف خلال مؤتمر صحفي، إن المحادثات ستتركز على 6 محاور أساسية، بينها العسكري والسياسي، وتهدف في النهاية إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار.وأوضح أن المحادثات ستجري، في الفترة بين 29 مارس/ آذار وحتى 7 أبريل/ نيسان، مشيرا إلى أنها ليست "مبادرة جديدة" من مجلس التعاون الخليجي وأن الحل بأيدي اليمنيين أنفسهم.وناشد الأمين العام للمجلس الأطراف المتصارعة في اليمن كافة ودون استثناء، بالمشاركة في هذه المفاوضات ووقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم من دول الخليج.وأعرب عن آماله في أن يستجيب كل الأطراف للمبادرة التي أطلقها المجلس وتهدف للوصول إلى السلام، داعيا إلى وضع آلية للمشاورات بين الأطراف اليمنية لتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ اتفاق الرياض، واستئناف المشاورات السياسية.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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