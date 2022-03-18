عربي
لافروف: أي شحنات تحتوي على أسلحة قادمة إلى أوكرانيا ستصبح هدفا قانونيا لروسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الجزائر-هزة-أرضية-قوية-تضرب-ولاية-المدية-1060047582.html
الجزائر.. هزة أرضية قوية تضرب ولاية المدية
الجزائر.. هزة أرضية قوية تضرب ولاية المدية
أكدت وسائل إعلام جزائرية أن ولاية المدية شهدت هزة أرضية بقوة 4.3، صباح اليوم الجمعة. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T07:57+0000
2022-03-18T07:57+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060005847_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_6b53bd099b54240e0a3fd327fdf699d2.jpg
وذكرت صحيفة النهار، صباح اليوم الجمعة، أن سكان ولاية المدية وما جاورها شعروا بهزة أرضية.وأكد المركز الوطني الجزائري لرصد الزلازل الكراغ ب، أنه تم تسجيل هزة أرضية، صبيحة اليوم الجمعة، في حدود الساعة 5.48، وبلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر بولاية المدية.وأوضح المركز الوطني الجزائري أن مكان الهزة الأرضية قد تم تحديد مركزها بـ 6كلم شمال شرق العمارية بولاية المدية.وكانت آخر الهزات الأرضية التي تعرضت لها الجزائر في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، حينما أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في الجزائر، عن حدوث هزة أرضية شعر بها بعض سكان البلاد.وحسب صحيفة "النهار"، قال المركز إن الهزة الأرضية وقعت صباح اليوم نفسه في الساعة 08:26 بالتوقيت المحلي، حيث بلغت شدة الهزة 3.7 درجات على مقياس ريختر.وأشار إلى أن مركز الهزة كان على بعد 24 كم شمال غرب بلدية بني سليمان، بولاية المدية التي تقع في وسط البلاد، ما أدى لشعور السكان بها.
https://arabic.sputniknews.com/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060005847_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_3801c4325c48491ca0a003da96c68e46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر

الجزائر.. هزة أرضية قوية تضرب ولاية المدية

07:57 GMT 18.03.2022
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited زلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
تابعنا عبرGoogle news
أكدت وسائل إعلام جزائرية أن ولاية المدية شهدت هزة أرضية بقوة 4.3، صباح اليوم الجمعة.
وذكرت صحيفة النهار، صباح اليوم الجمعة، أن سكان ولاية المدية وما جاورها شعروا بهزة أرضية.
زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2017
متى وأين سيحدث الزلزال الأقوى في هذا القرن
2 مايو 2017, 15:59 GMT
وأكد المركز الوطني الجزائري لرصد الزلازل الكراغ ب، أنه تم تسجيل هزة أرضية، صبيحة اليوم الجمعة، في حدود الساعة 5.48، وبلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر بولاية المدية.
وأوضح المركز الوطني الجزائري أن مكان الهزة الأرضية قد تم تحديد مركزها بـ 6كلم شمال شرق العمارية بولاية المدية.
وكانت آخر الهزات الأرضية التي تعرضت لها الجزائر في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، حينما أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في الجزائر، عن حدوث هزة أرضية شعر بها بعض سكان البلاد.
وحسب صحيفة "النهار"، قال المركز إن الهزة الأرضية وقعت صباح اليوم نفسه في الساعة 08:26 بالتوقيت المحلي، حيث بلغت شدة الهزة 3.7 درجات على مقياس ريختر.
وأشار إلى أن مركز الهزة كان على بعد 24 كم شمال غرب بلدية بني سليمان، بولاية المدية التي تقع في وسط البلاد، ما أدى لشعور السكان بها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربيمقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف08:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала