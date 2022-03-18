https://arabic.sputniknews.com/20220318/الجزائر-هزة-أرضية-قوية-تضرب-ولاية-المدية-1060047582.html
الجزائر.. هزة أرضية قوية تضرب ولاية المدية
الجزائر.. هزة أرضية قوية تضرب ولاية المدية
أكدت وسائل إعلام جزائرية أن ولاية المدية شهدت هزة أرضية بقوة 4.3، صباح اليوم الجمعة. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T07:57+0000
2022-03-18T07:57+0000
2022-03-18T07:57+0000
العالم العربي
الجزائر
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وذكرت صحيفة النهار، صباح اليوم الجمعة، أن سكان ولاية المدية وما جاورها شعروا بهزة أرضية.وأكد المركز الوطني الجزائري لرصد الزلازل الكراغ ب، أنه تم تسجيل هزة أرضية، صبيحة اليوم الجمعة، في حدود الساعة 5.48، وبلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر بولاية المدية.وأوضح المركز الوطني الجزائري أن مكان الهزة الأرضية قد تم تحديد مركزها بـ 6كلم شمال شرق العمارية بولاية المدية.وكانت آخر الهزات الأرضية التي تعرضت لها الجزائر في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، حينما أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في الجزائر، عن حدوث هزة أرضية شعر بها بعض سكان البلاد.وحسب صحيفة "النهار"، قال المركز إن الهزة الأرضية وقعت صباح اليوم نفسه في الساعة 08:26 بالتوقيت المحلي، حيث بلغت شدة الهزة 3.7 درجات على مقياس ريختر.وأشار إلى أن مركز الهزة كان على بعد 24 كم شمال غرب بلدية بني سليمان، بولاية المدية التي تقع في وسط البلاد، ما أدى لشعور السكان بها.
https://arabic.sputniknews.com/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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العالم العربي, الجزائر
الجزائر.. هزة أرضية قوية تضرب ولاية المدية
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أكدت وسائل إعلام جزائرية أن ولاية المدية شهدت هزة أرضية بقوة 4.3، صباح اليوم الجمعة.
وذكرت صحيفة النهار
، صباح اليوم الجمعة، أن سكان ولاية المدية وما جاورها شعروا بهزة أرضية.
وأكد المركز الوطني الجزائري لرصد الزلازل الكراغ ب، أنه تم تسجيل هزة أرضية، صبيحة اليوم الجمعة، في حدود الساعة 5.48، وبلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر بولاية المدية.
وأوضح المركز الوطني الجزائري أن مكان الهزة الأرضية قد تم تحديد مركزها بـ 6كلم شمال شرق العمارية بولاية المدية.
وكانت آخر الهزات الأرضية
التي تعرضت لها الجزائر في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، حينما أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في الجزائر، عن حدوث هزة أرضية شعر بها بعض سكان البلاد.
وحسب صحيفة "النهار"
، قال المركز إن الهزة الأرضية وقعت صباح اليوم نفسه في الساعة 08:26 بالتوقيت المحلي، حيث بلغت شدة الهزة 3.7 درجات على مقياس ريختر.
وأشار إلى أن مركز الهزة كان على بعد 24 كم شمال غرب بلدية بني سليمان، بولاية المدية التي تقع في وسط البلاد، ما أدى لشعور السكان بها.