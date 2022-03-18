https://arabic.sputniknews.com/20220318/الجزائر-والمغرب-مناورات-ومناورات-مضادة--1060060758.html
الجزائر والمغرب... مناورات وأخرى مضادة
الجزائر والمغرب... مناورات وأخرى مضادة
تناقش الحلقة شروع الجزائر بالتحضير لإجراء أكبر مناورات عسكرية قرب الحدود مع المغرب، بعد أسابيع من إعلان الرباط إنشاء منطقة عسكرية قرب المنطقة ذاتها. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:39+0000
2022-03-18T12:39+0000
2022-03-18T13:13+0000
راديو
بانوراما
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الجزائر والمغرب.. مناورات ومناورات مضادة
الجزائر والمغرب.. مناورات ومناورات مضادة
ويتزامن ذلك مع بدء القوات المسلحة المغربية، منذ الأحد الماضي، مناورات جوية - برية في القطاع الشرقي القريب من الحدود مع الجزائر، بمشاركة وحدات من الطيران الخفيف التابع للقوات الفرنسية.وتكشف التطورات الأخيرة عن بدء تحول لافت في الاستراتيجية العسكرية لكلا البلدين بعد استحداث منطقة عسكرية مغربية شرق البلاد على الحدود مع الجزائر.الخبير في الشؤون المغاربية ـ أبو بكر الأنصاري، اعتبر أنالأنصاري، أكد في حوار معه عبر "بانوراما"التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
الجزائر والمغرب... مناورات وأخرى مضادة
12:39 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 13:13 GMT 18.03.2022) تابعنا عبر
تناقش الحلقة شروع الجزائر بالتحضير لإجراء أكبر مناورات عسكرية قرب الحدود مع المغرب، بعد أسابيع من إعلان الرباط إنشاء منطقة عسكرية قرب المنطقة ذاتها.
ويتزامن ذلك مع بدء القوات المسلحة المغربية، منذ الأحد الماضي، مناورات جوية - برية في القطاع الشرقي القريب من الحدود مع الجزائر، بمشاركة وحدات من الطيران الخفيف التابع للقوات الفرنسية.
وتكشف التطورات الأخيرة عن بدء تحول لافت في الاستراتيجية العسكرية لكلا البلدين بعد استحداث منطقة عسكرية مغربية شرق البلاد على الحدود مع الجزائر.
الخبير في الشؤون المغاربية ـ أبو بكر الأنصاري، اعتبر أن
"الاشتباك المباشر بين البلدين مستبعد في الظروف الراهنة، لكنه قد يكون بالواسطة، في إشارة إلى جبهة البوليساريو".
الأنصاري، أكد في حوار معه عبر "بانوراما
"
أن "المغرب يشعر نفسه أكثر قوة وثقة، بعد أن دعمت واشنطن ولندن موقفه في ملف الصحراء الغربية".
التفاصيل في الملف الصوتي...