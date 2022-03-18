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الخارجية الإيرانية ترد على التقرير الأممي بشأن "إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا"
الخارجية الإيرانية ترد على التقرير الأممي بشأن "إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا"
ردت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الجمعة، على التقرير الأخير للمقرر الأممي الخاص بشؤون إيران جاويد رحمن، الذي اتهم إيران بإعدام ما لا يقل عن 280 شخصًا في... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T14:53+0000
2022-03-18T14:53+0000
أخبار إيران
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وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب زاده، أن إيران "ترفض تقرير رحمن المغرض والمملوء بالمعلومات والاستنتاجات المتحيزة وغير الصحيحة"، قائلاً إن "النهج السياسي والانتقائي لحقوق الإنسان لا يساعد في تعزيزها، إنما يقضي عليها ويقوضها".ولفت خطيب زادة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن "إيران تدين الإجراءات القسرية الانفرادية، وترى أن تصرفات المقرر الخاص بحقوق الإنسان دليل على افتقاره إلى الحياد"، واصفا الاتهامات بـ"المغرضة".وجدد رفض إيران النهج المزدوج الذي تتبعه الدول الغربية تجاه حقوق الإنسان، مؤكداً التزام بلاده بدعم وتعزيز حقوق الإنسان في إيران والعالم.وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، قال إنه "لاحظ زيادة في عمليات إعدام الأشخاص من الأقليات في إيران"، مشيرا إلى إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا في العام 2021 بينهم 10 نساء على الأقل وثلاثة "جانحين أحداث".
https://arabic.sputniknews.com/20201212/إيران-تنفذ-حكم-الإعدام-بحق-الصحفي-المعارض-روح-الله-زم-1047482925.html
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أخبار إيران

الخارجية الإيرانية ترد على التقرير الأممي بشأن "إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا"

14:53 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Sipo
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ردت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الجمعة، على التقرير الأخير للمقرر الأممي الخاص بشؤون إيران جاويد رحمن، الذي اتهم إيران بإعدام ما لا يقل عن 280 شخصًا في العام 2021.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب زاده، أن إيران "ترفض تقرير رحمن المغرض والمملوء بالمعلومات والاستنتاجات المتحيزة وغير الصحيحة"، قائلاً إن "النهج السياسي والانتقائي لحقوق الإنسان لا يساعد في تعزيزها، إنما يقضي عليها ويقوضها".
حبل إعدام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2020
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زم
12 ديسمبر 2020, 06:34 GMT
ولفت خطيب زادة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن "إيران تدين الإجراءات القسرية الانفرادية، وترى أن تصرفات المقرر الخاص بحقوق الإنسان دليل على افتقاره إلى الحياد"، واصفا الاتهامات بـ"المغرضة".
وجدد رفض إيران النهج المزدوج الذي تتبعه الدول الغربية تجاه حقوق الإنسان، مؤكداً التزام بلاده بدعم وتعزيز حقوق الإنسان في إيران والعالم.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، قال إنه "لاحظ زيادة في عمليات إعدام الأشخاص من الأقليات في إيران"، مشيرا إلى إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا في العام 2021 بينهم 10 نساء على الأقل وثلاثة "جانحين أحداث".
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