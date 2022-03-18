https://arabic.sputniknews.com/20220318/الخارجية-الروسية-واشنطن-تهدف-إلى-مواصلة-الضغط-على-الاقتصاد-الروسي-بالتنسيق-مع-شركائها-1060068665.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن تهدف إلى مواصلة الضغط على الاقتصاد الروسي بالتنسيق مع شركائها
الخارجية الأمريكية: واشنطن تهدف إلى مواصلة الضغط على الاقتصاد الروسي بالتنسيق مع شركائها
أعلن متحدث رفيع المستوى باسم وزارة الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل على توسيع "تحالف" الدول التي تفرض عقوبات على روسيا بسبب الأحداث في... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T15:04+0000
2022-03-18T15:04+0000
2022-03-18T15:14+0000
روسيا
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وقال المتحدث للصحفيين: "سنواصل العمل بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا لوضع عواقب طويلة المدى على روسيا وقيادتها بسبب غزو (أوكرانيا). كما نعمل على توسيع تحالف الدول التي تفرض مثل هذه القيود".وأضاف المتحدث الأمريكي، أن ضغوط العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الروسي فيما يتعلق بعملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستمر.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الأمريكية: واشنطن تهدف إلى مواصلة الضغط على الاقتصاد الروسي بالتنسيق مع شركائها
15:04 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 15:14 GMT 18.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن متحدث رفيع المستوى باسم وزارة الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل على توسيع "تحالف" الدول التي تفرض عقوبات على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا.
وقال المتحدث للصحفيين: "سنواصل العمل بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا لوضع عواقب طويلة المدى على روسيا وقيادتها بسبب غزو (أوكرانيا). كما نعمل على توسيع تحالف الدول التي تفرض مثل هذه القيود".
وأضاف المتحدث الأمريكي، أن ضغوط العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الروسي فيما يتعلق بعملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستمر.