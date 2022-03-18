الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم صاروخي من قبل القوات الأوكرانية على ميليتوبول
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
© Photo / Russian Defense Ministry
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت ليلة 18 مارس لهجوم صاروخي من قبل القوات الأوكرانية على ميليتوبول.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "حددت القوات المسلحة الروسية إحداثيات إطلاق الصواريخ الباليستية الأوكرانية. من أجل قمع الهجمات الصاروخية وحماية المواطنين الأوكرانيين من الهجمات الجديدة للنظام القومي في كييف، دمر صاروخان من طراز "إسكندر" منصات إطلاق القوميين الأوكرانيين".
وأضاف كوناشينكوف: "في ليلة 18 مارس، تعرضت المناطق السكنية في مدينة ميليتوبول لهجوم بصواريخ "توشكا-أو" ذات رؤوس حربية عنقودية من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف القومي. صدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجوما صاروخيا على المدنيين في المدينة".
وتابع كوناشينكوف: "الاستخدام للصواريخ الباليستية من قبل نظام كييف ضد المدنيين، مع العلم مسبقا بعدم وجود مواقع إطلاق نار للقوات المسلحة الروسية في مناطق مليتوبول السكنية، يؤكد الطبيعة الإجرامية للقيادة القومية لأوكرانيا".
وأضاف كوناشينكوف: "في ليلة 18 مارس، تعرضت المناطق السكنية في مدينة ميليتوبول لهجوم بصواريخ "توشكا-أو" ذات رؤوس حربية عنقودية من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف القومي. صدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجوما صاروخيا على المدنيين في المدينة".
وتابع كوناشينكوف: "الاستخدام للصواريخ الباليستية من قبل نظام كييف ضد المدنيين، مع العلم مسبقا بعدم وجود مواقع إطلاق نار للقوات المسلحة الروسية في مناطق مليتوبول السكنية، يؤكد الطبيعة الإجرامية للقيادة القومية لأوكرانيا".
وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة، التي بدأتها، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس، وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.