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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لهجوم-صاروخي-من-قبل-القوات-الأوكرانية-على-ميليتوبول-1060054692.html
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم صاروخي من قبل القوات الأوكرانية على ميليتوبول
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم صاروخي من قبل القوات الأوكرانية على ميليتوبول
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت ليلة 18 مارس لهجوم صاروخي من قبل القوات... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T10:42+0000
2022-03-18T10:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار وزارة الدفاع الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "حددت القوات المسلحة الروسية إحداثيات إطلاق الصواريخ الباليستية الأوكرانية. من أجل قمع الهجمات الصاروخية وحماية المواطنين الأوكرانيين من الهجمات الجديدة للنظام القومي في كييف، دمر صاروخان من طراز "إسكندر" منصات إطلاق القوميين الأوكرانيين".وأضاف كوناشينكوف: "في ليلة 18 مارس، تعرضت المناطق السكنية في مدينة ميليتوبول لهجوم بصواريخ "توشكا-أو" ذات رؤوس حربية عنقودية من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف القومي. صدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجوما صاروخيا على المدنيين في المدينة".وتابع كوناشينكوف: "الاستخدام للصواريخ الباليستية من قبل نظام كييف ضد المدنيين، مع العلم مسبقا بعدم وجود مواقع إطلاق نار للقوات المسلحة الروسية في مناطق مليتوبول السكنية، يؤكد الطبيعة الإجرامية للقيادة القومية لأوكرانيا".وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة، التي بدأتها، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس، وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-القوات-الأوكرانية-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الخاصة-1060033749.html
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روسيا, أخبار وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم صاروخي من قبل القوات الأوكرانية على ميليتوبول

10:42 GMT 18.03.2022
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت ليلة 18 مارس لهجوم صاروخي من قبل القوات الأوكرانية على ميليتوبول.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "حددت القوات المسلحة الروسية إحداثيات إطلاق الصواريخ الباليستية الأوكرانية. من أجل قمع الهجمات الصاروخية وحماية المواطنين الأوكرانيين من الهجمات الجديدة للنظام القومي في كييف، دمر صاروخان من طراز "إسكندر" منصات إطلاق القوميين الأوكرانيين".

وأضاف كوناشينكوف: "في ليلة 18 مارس، تعرضت المناطق السكنية في مدينة ميليتوبول لهجوم بصواريخ "توشكا-أو" ذات رؤوس حربية عنقودية من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف القومي. صدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجوما صاروخيا على المدنيين في المدينة".

وتابع كوناشينكوف: "الاستخدام للصواريخ الباليستية من قبل نظام كييف ضد المدنيين، مع العلم مسبقا بعدم وجود مواقع إطلاق نار للقوات المسلحة الروسية في مناطق مليتوبول السكنية، يؤكد الطبيعة الإجرامية للقيادة القومية لأوكرانيا".
وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة، التي بدأتها، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس، وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.

وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
مروحيات هجومية من طراز كا-52 تابعة للقوات الجوية-الفضائية الروسية قبل القيام بمهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
أمس, 16:37 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
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