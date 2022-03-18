https://arabic.sputniknews.com/20220318/الدفاع-الروسية-تؤكد-استعدادها-ضمان-حياة-القوميين-الأوكرانيين-في-ماريوبول-في-حال-ألقوا-أسلحتهم-1060077054.html

روسيا: نضمن حياة القوميين الأوكرانيين الذين يلقون السلاح في ماريوبول حفاظا على حياة المدنيين

روسيا: نضمن حياة القوميين الأوكرانيين الذين يلقون السلاح في ماريوبول حفاظا على حياة المدنيين

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استعدادها ضمان حياة القوميين الأوكرانيين الموجودين في ماريوبول في حال ألقوا أسلحتهم، وإخراهم من أي معابر وباي اتجاه... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T18:59+0000

2022-03-18T18:59+0000

2022-03-18T19:44+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن روسيا أبلغت كييف بأنها مستعده لفتح ممرات إنسانية وإطلاق سراح كل المتطرفين من ماريوبول في أي اتجاه (طريق) لإنقاذ المدينة والناس.وقال ميزينتسيف: لقد "خرج مسؤولون في كييف بخطاب مفاده أن المسلحين في المدينة المحاصرة يجب أن يصبحوا نموذجًا للصمود... وفي الوقت نفسه، يعلنون أنه من أجل تحقيق هذه المهمة، فإن القوميين لديهم أكثر من 200 ألف مدني، يمكن استخدامهم (على أكمل وجه) كـ (درع بشري). هذا الموقف متفق عليه مع قيادة أوكرانيا".وأضاف ميزينتسيف، مشيرا إلى أن الجانب الروسي، وتفهما لمضمون وعواقب هذه المفاوضات، ناشد سلطات كييف رسميا وأبلغها قبل يومين بأنه مستعد لفتح ممرات إنسانية و"إطلاق سراح كل المجرمين في أي اتجاه من أجل إنقاذ المدينة والناس من هؤلاء... الذين حصلوا (القوميون المتطرفون)على المجد بتفجير روضة أطفال ومدرستين ومستشفى للولادة ومبنى مسرح الدراما".وتابع ميزينتسيف: "في الوقت نفسه، تم ضمان حياة القوميين الذين ألقوا أسلحتهم، وتوفير ممر إنساني لوصولهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف"، مشيرا إلى أن المسؤولين رفيعي المستوى في كييف رفضوا العرض المقدم من موسكو بصورة قاطعة. وأضاف ميزينتسيف: "تم خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة كييف، إجلاء 14 ألف و397 شخصا من المناطق الخطرة في أوكرانيا ولوهانسك ودونيتسك إلى روسيا، من بينهم 2781 طفلا، ليبلغ الإجمالي منذ بدء العملية الخاصة 297 ألف و858 شخصا، من بينهم 63 ألف و465 طفلا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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