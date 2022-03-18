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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الدفاع-الروسية-تكشف-خسائر-الجيش-الأوكراني-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الخاصة-1060074998.html
الدفاع الروسية تكشف خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن طيران القوات المسلحة الروسية قام خلال يوم واحد بتدمير 54 هدفا عسكريا... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T17:44+0000
2022-03-18T17:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي بإصابة 54 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: 3 نقاط قيادة، و4 راجمات صواريخ، و4 مستودعات للذخيرة، و44 مكانا لتكديس المعدات العسكرية".ووفقا للمتحدث، فبالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم طائرة مسيرة أوكرانية في الجو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الدفاع-الروسية-تنشر-مقاطع-لمروحية-أصيبت-بعشرات-الطلقات-وانقاذ-طاقمها-في-اللحظات-الحاسمةفيديو-1060058850.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الروسية تكشف خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة

17:44 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية في موسكو، روسيا
وزارة الدفاع الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن طيران القوات المسلحة الروسية قام خلال يوم واحد بتدمير 54 هدفا عسكريا أوكرانيا، كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي طائرة مسيّرة واحدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي بإصابة 54 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: 3 نقاط قيادة، و4 راجمات صواريخ، و4 مستودعات للذخيرة، و44 مكانا لتكديس المعدات العسكرية".
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ووفقا للمتحدث، فبالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم طائرة مسيرة أوكرانية في الجو.

وتابع كوناشينكوف: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: "184 طائرة مسيرة، 1412 دبابة ومدرعة، 142 راجمة صواريخ، 542 مدفعية ميدان وهاون، 1211 وحدة مركبة عسكرية خاصة".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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