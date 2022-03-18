https://arabic.sputniknews.com/20220318/الدفاع-الروسية-تنشر-مقاطع-لمروحية-أصيبت-بعشرات-الطلقات-وانقاذ-طاقمها-في-اللحظات-الحاسمةفيديو-1060058850.html
الدفاع الروسية تنشر مقاطع لمروحية أصيبت بعشرات الطلقات وانقاذ طاقمها في اللحظات الحاسمة...فيديو
الدفاع الروسية تنشر مقاطع لمروحية أصيبت بعشرات الطلقات وانقاذ طاقمها في اللحظات الحاسمة...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لمهمة عسكرية فريدة من نوعها قام بها طاقم مروحية من طراز "كا 52" انتهت بهبوط اضطراري بعد استهدافها. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:08+0000
2022-03-18T12:08+0000
2022-03-18T12:17+0000
رصد عسكري
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وأظهرت اللقطات المنشورة من قمرة القيادة الرئيسية قيام مروحية عسكرية روسية من طراز "كا 52" بمهمة رصد وتعقب وتحييد الأهداف المعادية في المنطقة القريبة من مقاطعة كييف.وساهمت الطائرة باستهداف العديد من الأهداف البرية ومنها عربات ومركبات مصفحة تابعة للجيش الأوكراني في المنطقة القريبة من العاصمة كييف.وخلال عملية التمشيط تم استهداف المروحية بالنيران أكثر من 18 مرة، حيث انطلق الانذار المفاجئ الذي يشير إلى وجوب الهبوط بالطائرة قبل حصول الحادث.ورصدت اللقطات اللحظات التي عاشها الطيار خلال عملية الاستهداف حيث قال لمركز القيادة المركزية "حرروا معدات الهبوط يا رفاق، لقد تعرضت للاستهداف، سأهبط بشكل طارئ".وبعد هبوطه قامت مروحيات من طراز "مي 8" بإنقاذ الطاقم بعد تغطية جوية وهبوط مروحية أخرى نقلت الطاقم إلى مكان آمن.وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تنشر مقاطع لمروحية أصيبت بعشرات الطلقات وانقاذ طاقمها في اللحظات الحاسمة...فيديو
12:08 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 12:17 GMT 18.03.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لمهمة عسكرية فريدة من نوعها قام بها طاقم مروحية من طراز "كا 52" انتهت بهبوط اضطراري بعد استهدافها.
وأظهرت اللقطات المنشورة من قمرة القيادة الرئيسية قيام مروحية عسكرية روسية من طراز "كا 52" بمهمة رصد وتعقب وتحييد الأهداف المعادية في المنطقة القريبة من مقاطعة كييف.
وساهمت الطائرة باستهداف العديد من الأهداف البرية ومنها عربات ومركبات مصفحة تابعة للجيش الأوكراني في المنطقة القريبة من العاصمة كييف.
وخلال عملية التمشيط تم استهداف المروحية بالنيران أكثر من 18 مرة، حيث انطلق الانذار المفاجئ الذي يشير إلى وجوب الهبوط بالطائرة قبل حصول الحادث.
ورصدت اللقطات اللحظات التي عاشها الطيار خلال عملية الاستهداف حيث قال لمركز القيادة المركزية "حرروا معدات الهبوط يا رفاق، لقد تعرضت للاستهداف، سأهبط بشكل طارئ".
وبعد هبوطه قامت مروحيات من طراز "مي 8" بإنقاذ الطاقم بعد تغطية جوية وهبوط مروحية أخرى نقلت الطاقم إلى مكان آمن.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.