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https://arabic.sputniknews.com/20220318/الرئيس-الإيراني-علينا-توخي-اليقظة-تجاه-العدو-الذي-عجز-بسبب-الهزائم-المتكررة-1060063301.html
الرئيس الإيراني: علينا توخي اليقظة تجاه العدو الذي عجز بسبب الهزائم المتكررة
الرئيس الإيراني: علينا توخي اليقظة تجاه العدو الذي عجز بسبب الهزائم المتكررة
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على ضرورة أن "نبقى يقظين على الدوام تجاه مخططات العدو الذي أصبح عاجزا بسبب الهزائم المتكررة التي مني بها في المجال... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T13:22+0000
2022-03-18T13:22+0000
أخبار إيران
أخبار العراق اليوم
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وقال رئيسي، في اجتماع خاص عقد لدراسة معالجة مشاكل مدينتي خرمشهر وأبادان، إن "العدو يركز على المجال السيبراني والأمني لضرب بلادنا، مما يتوجب علينا أخذ الحيطة والحذر في هذين المجالين والاستعداد لمواجهة المخططات المحتملة في التوقيت المناسب"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف: بالنظر إلى الحدود المشتركة الإيرانية العراقية الواسعة وسياسة طهران الجادة لتوسيع العلاقات التجارية مع العراق، فهناك أرضية متوفرة لزيادة نشاط الجمارك في محافظة خوزستان وهو أمر ضروري يجب دراسته في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في طهران لمعالجة المشاكل في خرمشهر وأبادان.وكان وزير الاستخبارات الإيراني إسماعیل خطيب، رأى أن "الضربة التي وجهها الحرس الثوري الإيراني لمركز تجسس للموساد في مدينة أربيل شمالي العراق، مؤشر على قوة إيران واقتدارها".وقال خطيب، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية- إسنا: "نشهد اليوم اصطفافات جديدة في العالم وتلعب إيران دورا رئيسيا في هذا المجال"، مشيرا أن "إيران تستخدم قدراتها النووية وتقدمها بهذا المجال في الإطار السلمي".وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/حكومة-كردستان-العراق-تستنكر-الهجوم-الصاروخي-الإيراني-على-أراضيها-1060047867.html
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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم

الرئيس الإيراني: علينا توخي اليقظة تجاه العدو الذي عجز بسبب الهزائم المتكررة

13:22 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على ضرورة أن "نبقى يقظين على الدوام تجاه مخططات العدو الذي أصبح عاجزا بسبب الهزائم المتكررة التي مني بها في المجال الاقتصادي والعسكري والأمني".
وقال رئيسي، في اجتماع خاص عقد لدراسة معالجة مشاكل مدينتي خرمشهر وأبادان، إن "العدو يركز على المجال السيبراني والأمني لضرب بلادنا، مما يتوجب علينا أخذ الحيطة والحذر في هذين المجالين والاستعداد لمواجهة المخططات المحتملة في التوقيت المناسب"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
حكومة كردستان العراق تستنكر الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضيها
08:04 GMT
وأضاف: بالنظر إلى الحدود المشتركة الإيرانية العراقية الواسعة وسياسة طهران الجادة لتوسيع العلاقات التجارية مع العراق، فهناك أرضية متوفرة لزيادة نشاط الجمارك في محافظة خوزستان وهو أمر ضروري يجب دراسته في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في طهران لمعالجة المشاكل في خرمشهر وأبادان.
وكان وزير الاستخبارات الإيراني إسماعیل خطيب، رأى أن "الضربة التي وجهها الحرس الثوري الإيراني لمركز تجسس للموساد في مدينة أربيل شمالي العراق، مؤشر على قوة إيران واقتدارها".
وقال خطيب، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية- إسنا: "نشهد اليوم اصطفافات جديدة في العالم وتلعب إيران دورا رئيسيا في هذا المجال"، مشيرا أن "إيران تستخدم قدراتها النووية وتقدمها بهذا المجال في الإطار السلمي".
وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.
وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
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