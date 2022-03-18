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https://arabic.sputniknews.com/20220318/الرئيس-الصيني-يقول-لبايدن-إن-الأزمة-الأوكرانية-ليست-ما-تود-الصين-رؤيته-1060068744.html
الرئيس الصيني يقول لبايدن إن الأزمة الأوكرانية ليست ما تود الصين رؤيته
الرئيس الصيني يقول لبايدن إن الأزمة الأوكرانية ليست ما تود الصين رؤيته
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأزمة في أوكرانيا ليست بالأمر الذي ترغب بكين في رؤيته. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T15:06+0000
2022-03-18T15:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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بكين - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الصيني عن شي جين بينغ، قوله: "الأزمة في أوكرانيا ليست بالأمر الذي نرغب في رؤيته، فالأحداث تظهر مرة أخرى أن العلاقات بين الدول لا ينبغي أن تصل إلى المواجهة العسكرية".وفي وقت سابق، ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على التصريحات الأمريكية بشأن إمكانية اتخاذ اجراءات معينة تجاه بكين في حال دعمها ومساعدتها لروسيا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال إفادة صحفية، إن "ما يتعلق بالقضية الأوكرانية، أصدرت الصين دائمًا أحكامًا مستقلة تستند إلى مزايا القضية بطريقة موضوعية وعادلة".وشدد تشاو ليجيان على أن بعض الناس في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة ومضللة وتحاول الضغط على الصين، ويعتبر ذلك سلوكا غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة.وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبلغ القيادة الصينية أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا.
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أخبار العالم الآن

الرئيس الصيني يقول لبايدن إن الأزمة الأوكرانية ليست ما تود الصين رؤيته

15:06 GMT 18.03.2022
© REUTERS / POOL Newالرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / POOL New
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأزمة في أوكرانيا ليست بالأمر الذي ترغب بكين في رؤيته.
بكين - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الصيني عن شي جين بينغ، قوله: "الأزمة في أوكرانيا ليست بالأمر الذي نرغب في رؤيته، فالأحداث تظهر مرة أخرى أن العلاقات بين الدول لا ينبغي أن تصل إلى المواجهة العسكرية".
وفي وقت سابق، ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على التصريحات الأمريكية بشأن إمكانية اتخاذ اجراءات معينة تجاه بكين في حال دعمها ومساعدتها لروسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال إفادة صحفية، إن "ما يتعلق بالقضية الأوكرانية، أصدرت الصين دائمًا أحكامًا مستقلة تستند إلى مزايا القضية بطريقة موضوعية وعادلة".
وشدد تشاو ليجيان على أن بعض الناس في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة ومضللة وتحاول الضغط على الصين، ويعتبر ذلك سلوكا غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبلغ القيادة الصينية أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا.
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